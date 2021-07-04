歷史性的519絕地反攻：法國的解封經驗能帶給台灣電影產業什麼啟發？

因為COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）影響，台灣全面三級警戒在家閉關，所有非民生必需的場所皆拉下鐵門的此時，筆者以一連幾篇文章來觀察歷經三波疫情、三次閉關的法國藝文圈，如何面對終於解禁的「後」瘟疫恢復常態運作。

2021年6月15日起，法國所有成年人都可以無條件接種疫苗。6月21日，各地一年一次的「音樂節」Fête de la Musique照常舉行，滿城上街狂歡，室外不用帶口罩，但晚上11點依舊實行宵禁。

在這個時間點，我們先來回顧一個月前，5月19日這堪稱法國抗疫之戰最歷史性的「519」灘頭登陸大反攻，在關閉六個月兩百多天後，電影院、劇院和美術館，露天餐飲重新開放。而這一個月以來，電影圈最岌岌可危的影院放映產業，重新開張的經驗可以給在台灣的我們什麼參考經驗？

Photo Credit: AP / TPG Images 法國人慶祝解封恢復社交活動

歷史性的519絕地反攻

自去（2020）年10月再次閉關後，法國電影院在5月19日重新開業，在有座位的劇院音樂表演廳，符合室內800人和室外1000人的規定之列。同時，宵禁時間將從晚上7點推遲到晚上9點。開放的計劃規定逐步恢復活動，一個月內恢復為35%，接下來的四個星期內50%，然後預計在7月份恢復正常。

法國政府的這項政策，確認了同時開放所有文化場所的選擇，之外，還包括非必要民生購物（包括大型購物中心）、酒吧、咖啡館和餐廳戶外露台。5月19日後，人們也回到了體育場館，酒店旅館重新開放客人入住，餐廳也允許超過10人的聚會（之前為6人）。`

據法國全國電影院聯合會（FNCF）統計，5月19日這一個星期三，法國有超過30萬人次入場。經過長達數月的關閉，法國人這一天迫不及待湧入黑暗的影院。儘管依舊有所限制，還是得戴口罩，坐梅花座，但這無疑是電影院歷史性的一天。

Photo Credit: AP / TPG Images 法國導演昆汀杜皮爾（Quentin Dupieux）帶著演員團隊，參加新作《Mandibules》在法國解封後的首映。

藝文產業中的補助重點：電影業

法國在去年春天疫情初期第一次閉關封城之後，影院在夏季短暫出關營業，在去年10月30日，超過六千個銀幕、超過兩千家電影院又再次拉下鐵門。 而面對今年519的「再次」出關，法國政府撥款1.5億歐元，支持電影院和現場娛樂表演的重新開放。文化部長Roselyne Bachelot除了宣布額外的財政援助，更強調說：「電影院是法國人最常光顧的藝文場所。」

Photo Credit: AP / TPG Images Roselyne Bachelot

用於救助電影和表演藝術的1.5億歐元，特別是為了支持較小規模藝文場所的重新開放， 電影業共8000萬歐元——6000萬歐元針對影院運營，2000萬歐元用於製作和發行公司。文化部長表示，自2020年3月以來，已釋出110億歐元（相當於每年文化事業的全額預算）用於救助藝文圈，其中包括自2021年初以來的2.75億歐元。

影院，最脆弱的一環？

在Covid-19科學研究之下，肯定去電影院比坐火車或地鐵危險得多，根據法國國家電影中心（CNC） 的數據顯示，2020年的觀眾人數歷史性地下降了70%。據法國全國電影院聯合會估計，自第一次隔離以來，疫情導致電影開發資金短缺15億歐元。

世界各地的影院關閉，電影節被取消，電影上映被無限期推遲，電影製作也暫停。即使電影院被迫長時間關閉，但在2020年3月至5月 ，第一次隔離期間在法國中斷的電影拍攝卻能夠迅速恢復。如巴黎市2020年僅比2019年減少10%的劇情電影拍攝製作量，全法國則減少了20%。相較之下，沒有觀眾上門的影院顯然最為受疫情影響。

儘管在疫情期間幾部如《天能》的商業「大」片取得了一些表現，但當前大環境必須有所改變， 有些電影院（主要是小型獨立影院）無疑會永遠關閉，但如果沒有影院，這些「大」片機器也將無法生存。即使影院難以面對新的VOD（Video On Demand，隨選視訊）消費趨勢，但上電影院的這個老經驗，顯然也還沒有到入土的時候。

Photo Credit: 華納兄弟提供

無法取代的「影院」體驗

自小以來，我們觀眾到底為什麼喜歡上電影院？恐怕是因為我們都愛圍坐在火堆前聽白髮老爺說故事，因為這會喚起我們的社交體驗，在許多「其他人」的陪伴下一塊在黑漆漆的大電影院裡看電影，的確是加倍的樂趣。

而另一方面，電影院的大銀幕集體「經驗」如聲光觀影品質等元素，也的確是其他觀影模式無法比擬的。相較於在各式小螢幕上的相對方便廉價的體驗，電影院的消費相對奢華。歸根結底，其他形式不可能達到影院放映電影的質量。與群眾一起看電影時，總會有一種「現場」感染力，電影獨特的魅力體驗。

國家電影中心CNC的救助政策

法國影院重新開張之際，450部電影大排長龍，5月19日同時上映的影片不下於30部，是平均數量的兩倍。大發行商認為電影的多元對於票房至關重要。但馬上就出現空前的交通擁堵，對於最脆弱的「藝術片」導演（作者）電影來說，有可能是致命的。它們還沒有時間找到觀眾，就必須被新片替代.

從瘟疫危機一開始，法國中央就緊急採取了一系列針對企業、創作者和個體戶經營者的應急措施。恢復計劃中法國國家電影中心分配到1.65億歐元以支持視聽和電影業。

法國國家電影中心此時更支持電影院重新開放，以保證本地電影的吸引力和多樣性。從4月初開始，法國國家電影中心預付了1650萬歐元「藝術」電影院的財政援助；1770萬歐元，鼓勵電影發行在恢復期上映影片；3430萬歐元，用以確保電影院在短期和長期的生存能力。重開大門之際，恢復計劃更同時放眼未來產業轉型，確保公家補助不會只是讓納稅人集體承擔影視文化產業的虧損。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 法國知名電影院「mk2」

放眼「後」瘟疫危機

顯然，VOD的電影消費趨勢已在瘟疫蔓延時橫掃全球，經濟模式和觀眾的消費習慣已然改變，但法國的影院重開的經驗告訴我們，影院放映在電影業當中的重要性依舊，重點補助的政策確實必要。

一方面，面對強勢的國際VOD巨頭，重要的是必須盡快健全本國視聽媒體的法律，以迫使線上平台為當地的創作提供資金。落實保護本國文化的文化例外原則。

另一方面，電影院放映業的一波三折更說明，電影飽經了歷史上的社會風暴，上百年來電影的病危宣告一再老調重彈，但危機也都是轉機。就眼前的瘟疫危機而言，這只能算是小小的挫折，創作很快就會恢復活力。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航