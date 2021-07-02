中國「拉幫結派」對抗美國，普亭正在最大化俄羅斯的槓桿價值

面對近期美國步步逼近的圍堵策略，中國實在很悶，尤其今年中共進入建黨後的第一個百年，卻處在相當不利的國際情勢，更讓一心想續掌黨政領導地位的習近平臉上無光。

務虛跟務實：習普會和拜普會立高下

該如何突破僵局，想必還是要仰賴俄羅斯來配合演出，只是普亭（Vladimir Putin，港譯「普京」）才剛結束在瑞士與美國總統拜登（Joe Biden）的見面會，美俄峰會還發布了聯合聲明，這看在習近平眼裡恐怕不是滋味。

該如何在黨慶之前有所突破，中國必須搬出「我需要你」的戲碼，當然俄羅斯是首選，無論如何都要力拱普亭上場救援。

這場美中對抗的戰場，中國當然也會想拉幫結派抗衡美國，果不其然，中俄元首峰會成了力挽狂瀾的選項，只是礙於時間緊迫，「習普會」僅能倉促以視訊會晤形式登場，相較於「拜普會」在歐洲擺陣對話，甚至出乎預料提出聯合聲明，相較之下「習普會」就顯得遜色。

明眼人都看得出來，雖然會後確定延長《中俄睦鄰友好合作條約》，但這早在今年三月兩國外長會晤時便已提出，了無新意，與「拜普會」取得管制武器共識相比，美、中、俄的大國格局高下立判，「務實」與「務虛」的差別，反而成就了俄羅斯的槓桿角色。

面子與裡子：一場硬上的視訊會晤

當然，對習近平而言，「習普會」有著內外有別的戰略目的，對內交代中國的國際處境並不孤單，還有舊冷戰時期的老大哥相挺，至少不是孤軍奮戰；對外來說，這場「習普會」要畫出中俄戰略合作的意象，表現出力抗美國民主聯盟的態勢，目標當然是那些被中國餵養的弱小國家。

只是，這恐怕是習近平的一廂情願，縱然中俄的「人權黑紀錄」被美國批評為「獨裁國家」，但實際上兩國卻是各懷鬼胎，與其說是情義相挺，其實中國要的是「面子」，而俄羅斯則是要藉機形塑不對稱的「平衡戰略」，以取得三邊最有利的位置。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

其實，如果以最高戰略角度來看，「習普會」並不急著提前亮相，7月1日當天的建黨百年慶典，來個多國領導人登門祝賀的畫面，然後規劃個幾場「元首峰會」的場邊會，這樣不就可以喜上加喜，何樂而不為？！

不過，劇情沒有這樣演出，顯然習近平想要的天子居高臨下「朝貢夢」並不順遂，也正因為少了好大喜功的場面，極不符合中共近年來的調性，更能觀察出事有蹊蹺，否則以普亭所謂的「兩國關係歷史新高」，應當親身出席中共的盛大活動才能顯得有義氣、有溫暖，一場視訊會晤快快上架草草結束，其實就是不想讓自己陷得太深。

美俄過招：「戰略忍耐」對上「槓桿戰略」

從俄羅斯大軍壓境烏克蘭邊境開始，這隻北極熊並不是要挑事發戰帖，而是要看美國如何領軍「北約」（NATO）來因應可能重蹈2014年的情節，當時雖然歐美聯手對俄羅斯進行制裁，嚴詞批評也沒有少過，但美國沒有擴大軍事壓制的動作，甚至刻意壓低沒有必要的爭鋒相對，這給了「拜普會」可能成局的想像。

到了6月，拜登的歐洲行從「七大工業國集團」（G7）到「北約」及「美國-歐盟峰會」（US-EU Summit），聚焦討論的重點都是「中國議題」，沒有太多批評俄羅斯的言行，或許是拜登要顧大局，但也是對俄羅斯的「戰略忍耐」（Strategic Patience）。

直到6月下旬的「歐盟峰會」（The Euro Summit）前，法德兩國元首建議可以舉辦歐盟與俄羅斯的峰會，縱然結果被其他歐盟成員國否決，但這完全凸顯出俄羅斯地緣政治的影響力，也強化了普亭擘劃俄羅斯對外戰略的重新盤整。

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處在美中對峙期間的俄羅斯，拜登與普亭兩人見了面又發聯合聲明，說不上會攜手合作，但至少重新展開外交對話，雙邊關係有了止跌回升的機會。

俄羅斯也不會跟中國割袍斷義，習普兩人過去也是見了好幾次面，算是有稱兄道弟的情誼，但國際政治終究是現實主義，沒有永遠的敵人，也不會有永遠的的朋友。

中俄關係短多長空：各取所需到各懷鬼胎

持平而論，俄羅斯確實是中國力抗外部壓力的最佳夥伴，而且都有著和美國不共戴天的仇恨，而且習普兩人也有「強人統治」的惺惺相惜，但要普亭毫無保留的力挺到底，這也是不太實際的幻想，畢竟中國對俄羅斯並不是全然沒有威脅。

中國近年來透過「一帶一路倡議」在歐亞地區圈地插旗立威，雖然引來誹議，但確實也擴大了區域政經的影響力，不過，這正是踩進了俄羅斯的後花園，難道作為前蘇聯重要繼承國的俄羅斯會看不出來？更不用說俄羅斯內部也有擔憂過度依賴中國經濟的聲音，普亭也早搭建起「大歐洲計畫」。

面對中國崛起及當前國際現勢，普亭在美中俄三邊關係的有限理性選擇，就是保持著不對等距離的交往策略，由此來看，中俄關係恐怕是「短多長空」罷了。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航