本土新增55例、死亡5例，批發市場防疫再強化，1人確診全市場降載75%

指揮中心表示，今（30）新增之55例本土病例，其中27例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中。另外新增5例死亡個案，陳時中表示，整體趨勢都在往下，還是要提高警覺，個人防護要做好。

新增55例確診，其中22例「調查中」個案都在雙北地區

為30例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，發病日介於今（2021）年6月20日至6月29日。個案分布以新北市23例最多，其次為台北市22例、桃園市5例，高雄市及苗栗縣各2例、屏東縣1例；其中31例為已知感染源、2例關聯不明、22例調查中，相關疫情調查持續進行中，陳時中後續也補充，這22例都在雙北地區。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月28日累計公布1萬3495位確診個案中，已有1萬196人解除隔離，解隔離人數達確診人數75.6%。

指揮中心說明，今日新增5例死亡個案，為3例男性、2例女性，年齡介於60多歲至70多歲，發病日介於5月24日至6月16日，確診日介於5月25日至6月18日，死亡日介於6月25日至6月28日。

自2020年起累計 648例COVID-19死亡病例，其中640例本土，個案居住縣市分布為新北市329例、台北市246例、基隆市21例、桃園市18例、彰化縣10例、台中市及新竹縣各4例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，苗栗縣、台東縣、雲林縣及高雄市各1例；另8例為境外移入。

另外今日新增1例境外移入（案14875），為印度籍30多歲男性，6月27日自印度來台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢送驗，於今日確診；個案在台期間並無症狀，已匡列接觸者1人，因有適當防護，列自我健康監測。



指揮中心統計，截至目前國內累計134萬7513例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含133萬1329例排除)，其中1萬4804例確診，分別為1172例境外移入（原6月28日公布之本土個案14755，經疫調採檢後改判為境外移入），1萬3579例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計102例移除為空號。

鳳山大樓共5人確診，其餘146住戶篩檢皆為陰性

高雄市鳳山區1棟大樓某住戶因出現症狀採檢呈陽性，衛生局緊急召回住戶採檢並直送防疫旅館隔離。陳時中今表示，鳳山某大樓首例確診個案，同住家人已有2人也確定染疫，但今天還沒列入案號，今天高雄市增加的2例，都跟仁武群聚有關，其中有1例住在鳳山某大樓。該棟大樓目前已有5人確診，分別在2戶不同的住家，是在3樓和7樓。

陳時中也說明，現在整棟樓146人都列居家隔離，該案例相關人員職場匡列50人，採檢都是陰性，其中有41人列居家隔離，附近商家採檢35人都是陰性，周邊社區快篩245人，都是陰性。因為有群聚擔憂，整個大樓相對有風險，所以已經把匡列範圍做大，社區也有做環境採檢共35處都是陰性，等到之後進行清消作業，會再做一次環境採檢，這樣居家隔離者回來之後也會有比較乾淨、檢驗過的環境。

屏東Delta變異株群聚新增1例為居家隔離者

屏東縣枋山鄉的Delta變異株群聚，今天則新增1例案14905，目前該群聚案累計15人確診，其中有12例基因定序為Delta變異株。陳時中指出，屏東群聚案中新增1例，案14905確診者，是案14298計程車司機在6月21日跟3名朋友共餐中的案14410的同事，當時案14410已經驗出陽性，其同事案14905之前被檢驗過為陰性，但仍被匡列，直到近期出現症狀，檢驗變成陽性，屬於居家隔離中驗出，對於社區傳播沒有影響。

陳時中也說，目前屏東縣的防疫策略，一是社區不斷擴大篩檢，二是醫院持續匡列篩檢，屏東也新增東海國小、建興國小篩檢站，進行擴大匡列。在前天驗出2197人均為陰性，昨天則驗2344人，有2224都是陰性，目前仍有100多名還在檢驗中。現總共有5921人檢驗為陰性，120位尚未驗出，陳時中表示，「會一圈圈往外篩檢、範圍變大，如果驗出來都是陰性，對社區的威脅會變小。」

另外枋寮醫院確診個案，陳時中說明，會針對案14734的疫調及接觸者進行追查和圍堵，針對全院工作人員住院病人都已採檢包括外包看護、住院病人、陪病家屬，已有392人全數完成都是陰性，未來還會定期執行。再者是接觸者，其案14734可能接觸者都列為集中檢疫且已安頓好，目前143人還在檢驗中。

批發市場防疫再強化：全台市場打疫苗，1人確診市場降載75%

行政院農業委員會主任委員陳吉仲今天也出席記者會，因應近期果菜和家禽等批發市場出現群聚感染事件，因此和指揮中心共同訂定「批發市場防疫管理措施建議指引」，提出六大措施讓各批發市場遵循，前五項為平常就該落實的事項做的工作。

陳吉仲表示，「批發市場防疫管理措施建議指引」提供主管機關、場域管理單位及工作人員，依實際可行性與適用性，內化為適合個別場域所需的管理措施，供管理單位、從業人員及採購人員遵循辦理，以降低疫情在批發市場的發生機率、規模及社區傳播風險。

Photo Credit:指揮中心提供

陳吉仲表示，整個市場的人數總量管制都有相關計算公式，有些地方是批發市場、零批市場和傳統市場都混在一起，那除了進出的管制，更重要是營業時間、空間都要做調整。像是北農現在開始做「預約交易」，人和貨品不一定要市場。另外市場的設備，前幾天去看就認為手部衛生、清潔裝備較為不足，口罩面罩等也都還要更精進。

比較重要的是，針對只要市場裡有攤商確診，前後左右都要匡列目標，清潔消毒也要立刻進行；只要有1例確診，整個市場的最大容留人數就要降載75%，出現群聚事件的話，最大容留人數就要降載50%，「這會是最大的挑戰」陳吉仲坦言，會一直這樣做到最後1位確診者離開市場滿14天，才能恢復。

這些措施會要求全國54個果菜花卉市場、126個屠宰場，以及魚市場、家禽市場全部都要這樣做，另外全台批發市場的員工也都要打疫苗，並要求拍賣人員承銷人員維持2公尺的基本社交距離等。

Photo Credit:指揮中心提供

陳時中也表示，三級警戒持續到7月12日，最近這段時間陸陸續續各相關部會會推出市集、餐飲、夜市等相關的防疫整備，都會像批發市場這樣一波波推出來，督導各單位實施。

另外有媒體問及，有桃園確診者是自己居家快篩出陽性，感染源是台北環南市場，但之前卻沒有被匡列，對此陳時中表示，前兩天他去看過台北的市場，確實匡列隔離的範圍強度還不太夠，但台北市後來已經做了改善，把確診者周圍「九宮格」全部匡列隔離，不過據他所知這位攤商並不在九宮格之內；還是很謝謝該名攤商自己有警覺做快篩。

莫德納疫苗41萬劑來台：先求廣再增加強度

另外美國捐助台灣的250萬劑莫德納疫苗今天先撥配110萬劑到各縣市，提供第一至第八類對象接種。而今天下午要到貨的41萬劑莫德納疫苗，陳時中表示，這批疫苗明年1月才到期，還需要封緘檢驗，先看美國助台的250萬劑疫苗接種速度，再來決定如何開放，方向會盡量往更多對象族群開放。

至於目前110萬劑發下去後如果都打完，接下來若無法完全確定到貨時間，民眾是否能如期打到第二劑？陳時中則表示，當然朝著讓大家如期打到第二劑的方向前進，「但無法保證」。陳時中表示，每個國家第一波都希望接種對象廣，第二劑再將保護力追上來，也就是先求廣、再求強度，台灣也不例外朝這樣的方向做規劃，「但我們不會故意讓它不夠」。

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核稿編輯：翁世航