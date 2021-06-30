牛津研究AZ、輝瑞疫苗混打可產生較佳免疫反應，專家建議台灣可AZ、莫德納混打

英國牛津大學28日發表研究顯示，先打阿斯特捷利康（AstraZeneca，以下簡稱AZ）的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫苗4週後，再施打輝瑞（Pfizer）疫苗，會產生最佳的免疫反應，抗體反應也比先施打輝瑞再打AZ強。另外他們也同時發現，若將第2和第3劑施打AZ疫苗時間延後，可提高接種者的免疫力。

中研院生醫所兼任研究員何美鄉則建議，台灣可以參考國外混打的研究發現，建立AZ混打莫德納（Moderna）的數據。台灣專家張上淳對於延後第2劑接種則表示，英國研究也發現若間隔時間過長，等同長時間僅打1劑疫苗，對於最早在印度發現的Delta變異株保護力仍不足。

牛津教授：佐證接種計劃可更有彈性，但研究規模不夠大

（中央社）英國牛津大學前天發表的研究顯示，先打AZ的COVID-19疫苗4週後，再打輝瑞疫苗，會比施打兩劑AZ疫苗產生更有效的免疫反應。

《路透社》報導，牛津大學（Oxford University）這項研究比較了混打AZ和輝瑞疫苗的不同方案後發現，任何組合都能對冠狀病毒棘蛋白產生高濃度抗體。

由於一些個案接種AZ疫苗後出現罕見血栓，部分歐洲國家替民眾施打第2劑時，開始提供AZ以外的選項，而牛津這項研究資料支持了這些國家的決定。

執行試驗的牛津教授史內普（Matthew Snape）說，這些發現能用來佐證COVID-19疫苗接種計畫可以更有彈性，但研究規模不夠大到足以建議廣泛更改臨床認可的接種計畫。

史內普對媒體表示：「在混打計畫下，抗體和T細胞反應看起來不錯，這當然令人振奮。」但他也說，「我認為必須維持已證實有效的原定計畫，除非有其他很好的理由」；原定計畫意指經臨床試驗評估兩劑均施打同一款疫苗的計畫。

研究結果顯示，最強的抗體反應出現在接種兩劑輝瑞疫苗的民眾身上，而先打輝瑞再打AZ、或先打AZ再打輝瑞，都比打兩劑AZ疫苗產生更好的抗體反應。

先打AZ再打輝瑞的方案產生了最佳T細胞反應，抗體反應也比先打輝瑞再打AZ的方案強。

這項研究涵蓋830名受試者，不同方案的兩劑疫苗接種間隔為4週。這項研究也在探討以12週為間隔的混打時程，史內普提到，一般認為AZ疫苗接種間隔拉長，能產生較佳免疫反應。

英國官員建議40歲以上民眾間隔8週接種兩劑疫苗，其他年齡段的成人則間隔12週。英格蘭副首席醫療官范－塔姆（Jonathan Van-Tam）表示，由於英國的疫苗供應穩定，目前沒有理由改變接種計畫。

英國80％以上成人都已接種一劑COVID-19疫苗，60％已接種兩劑。

牛津研究：AZ疫苗2劑間隔拉長到45週，可產生較強免疫反應

（中央社）英國牛津大學前天發表研究報告指出，由牛津和英國藥廠阿斯特捷利康合作研發的COVID-19疫苗若將第2和第3劑施打時間延後，可提高接種者的免疫力。

《法新社》報導，牛津大學研究發現，AZ的COVID-19疫苗若將第1和第2劑接種間隔最多拉長到45週，可產生較強的免疫反應，而非讓免疫力減弱。

這份尚未經過同儕審查的預印本報告還指出，接種第2劑AZ疫苗後，若間隔6個月以上施打第3劑，也可引發抗體「顯著增加」，令接種者的免疫反應「大大提升」。

牛津大學試驗的主持人波拉德（Andrew Pollard）表示：「對於疫苗供應量偏低的國家來說，這應該是令人鬆一口氣的消息。這些國家原本可能擔憂無法及時讓國人接種第2劑。」他說：「接種第一劑疫苗後，甚至延長到10個月再施打第2劑，（免疫）反應也相當好。」

研究人員並表示，AZ疫苗第3劑施打時間若延後，結果也佳。尤其一些疫苗接種進度較快的國家，正在考慮是否有必要施打第3劑追加劑來延長免疫力。

研究的資深第一作者藍姆（Teresa Lambe）指出：「目前仍不知道，未來是否因為免疫力下降或為了提高對抗變異病毒株的免疫力，而有必要接種追加劑。」藍姆解釋，研究顯示，AZ疫苗的「耐受性良好，並能大幅增強免疫反應」。且「如果我們發現有必要施打第3劑」，AZ疫苗的效果也樂觀。

AZ疫苗因接種後出現少數非常罕見的嚴重血栓案例，引發外界疑慮。但牛津的研究指出，普遍來說，這支疫苗引發的副作用「在相當可容忍的範圍內」，且「接種第2和第3劑後發生副作用事件的機率，比第一劑更低。」

台灣專家怎麼說？

《中時新聞網》報導，中研院生醫所兼任研究員何美鄉在公視《有話好說》節目以德國的研究為例，德國只做「AZ混打輝瑞」與「兩劑都打輝瑞」的比較，因為當初德國開放先打AZ疫苗後，多國傳出疑有血栓副作用，因此不少民眾第二劑不願意再接種AZ，因此才開始混打輝瑞。

何美鄉還表示，針對目前幾大流行的變異株，混打的效果幾乎都勝過兩劑都施打輝瑞疫苗。何美鄉認為，英國、德國研究可作參考依據，但台灣可以自己建立AZ混打莫德納的數據，找幾十個人來做。

《中央社》報導，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳，29日在疫情記者會上回應此事，他表示英國延長追蹤AZ疫苗臨床試驗對象，觀察到第2劑延後接種，形成抗體與免疫反應也是相當高。

若間隔時間過長，等同長時間僅打1劑疫苗。張上淳說，儘管研究顯示，打1劑疫苗產生的抗體數量可維持，但研究檢測抗體的方式僅針對一般抗體，而非具保護力的中和抗體。他更提到，英國實證發現，僅接種1劑疫苗，對於最早在印度發現的Delta變異株保護力仍不足，「延後打確實會冒一點風險。」

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：羅元祺