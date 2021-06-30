文化部擔任100％保人推動「藝文團體紓困貸款專案」， 最高額度新臺幣600萬元

為因應今（2021）年更為嚴峻的COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，除經濟部紓困貸款，以及文化部持續辦理的「文創產業青年貸款」、「加強文化創意產業升級轉型貸款專案」外，文化部與文策院、信保基金、臺灣銀行、合作金庫等合作，於明日（7月1日）開辦為藝文團隊量身打造的「演藝團體紓困貸款專案」，由政府提供10成信用保證及1年全額利息補貼，支持藝文團隊度過疫情難關。

文化部則於今（30）日召開線上記者會說明「演藝團體紓困貸款專案」，與會人員包含文化部長李永得、文策院董事長丁曉菁和文創司長江清松。

文化部表示，考量演藝團體過去常有貸款不易情形，文化部針對於我國立案之財團法人、公益社團法人或依各縣市相關法規登記立案，從事音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、視覺藝術、影像藝術等製作展演的演藝團體，推出專屬貸款方案。

文策院表示，演藝團體於疫情期間，因為演出取消或延期、席次縮減等狀況，收入立即銳減，往往連維持基本營運所需資金，也隨之面臨困境。為給予業者及時協助，文化部特委由文化內容策進院規劃辦理演藝團體紓困貸款措施，6月30日正式公布『文化內容策進院受託辦理演藝團體受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難之紓困貸款作業要點』，自7月1日起開始受理。

本項紓困貸款措施，期限最長5年，貸款額度最高600萬元，利息全額補貼最長1年，且由中小企業信用保證基金提供最高10成保證；所需保證手續費及銀行服務費，均由文化部經費負擔，以降低業者融資成本負擔，蓄積復甦能量。

此外，文化內容策進院亦持續提供申請協助，即時提供業者諮詢服務，以及和金融機構的溝通。申請程序以「從速、從寬、從簡」為原則，盡可能簡化辦理流程及申辦應備文件。」

Photo Credit: 文化部提供

目前符合紓困資格的藝文團體，丁曉菁說明：「依照登記符合資格，估計6000多個團體。」李永德則特別強調：「6000多個團體是從各縣市政府的相關單位登記有案的『演藝團體』，這6000多的數字大部分屬於『表演團體』，但這次貸款包含視覺藝術、影像藝術等團體也有資格可以申請。」

Photo Credit: 文化部提供

文化部進一步說明，貸款範圍為受疫情影響團體為維持營運及研發創作所需，包括人事、業務、場租、行政等資金，貸款利率以郵局2年期定期儲金機動利率（現為0.845％），加承貸金融機構加碼（不得超過1％），目前最高貸款利率為1.845％。申辦所需的銀行服務費、保證期間手續費等，亦由文化部全額負擔。

Photo Credit: 文化部提供

至於為什麼是和臺灣銀行、合作金庫等銀行合作？李永得表示：「文化部擔任百分之百的保人，我們從紓困貸款中提撥1.5億給信保基金，這1.5億是做『呆帳準備率』。我們鼓勵銀行勇敢承做，我相信所有藝文團體不會去倒帳，但萬一真有困難還不出款，我們這1.5億的準備金就能動用，所以銀行不會損失，將來加入放貸的銀行可能還會很多。」

丁曉菁則補充：「這兩家銀行此前已經承做過演藝團體貸款的業務，因此文策院這次在尋找第一階段合作的銀行，雙方很順利快速的同意合作，大家對於資金的周轉都是很急迫的，因此第一波先有兩家銀行，未來不排除有更多銀行加入服務行列。」

Photo Credit: 文化部提供

此前李永得評估這波疫情對藝文產業衝擊，大約落在80至100億新台幣的區間，李永得也說明目前損失仍估算在此數字區間，並表示目前有在構想未來的振興計畫，「文化部正積極爭取相關紓困，至於什麼時候該解封，目前都有在規劃，疫情舒緩之後如何振興，也有在討論。疫情之下，藝文團體該如何保持創作力，度過難關，需要各方面協助，文化部購買公播權播出也是幫助藝文團體的方法之一，至於如何進行，目前還在跟各大工會、團體討論。」

丁曉菁也提及：「從去（2020）年就有一波產業振興計畫，協助業者在商演停擺之際，能投入更多相關資源開發，今年6月已經公佈了動畫的開發方案，下半年正在針對劇場、演唱會等實體演出的開發方案的助攻機制，目前實體商演停擺的階段，可以深化為未來振興做準備，預計很快會和大家公佈；另一方面，這也是數位轉型很好的機會，目前正鼓勵大家多元變現，在開發初期除了實體外，也能考量線上發展，也在規劃中。」

Photo Credit: 文化部提供

以下為相關條件與辦法：

適用對象

受嚴重特殊傳染性肺炎影響，發生營運困難之「演藝團體」，指已取得以下登記立案之一，從事音樂、舞蹈、傳統戲曲、現代戲劇、視覺藝術及影像藝術等展演活動之演藝團體： • 依法於我國立案之財團法人、公益社團法人。 • 依各縣市相關法規登記立案之演藝團體。 若上述演藝團體屬非法人者，本貸款得以負責人名義申貸。

貸款範圍

受影響演藝團體為維繫營運及研發創作所需之人事、業務、場租、行政等費用。

貸款額度及利率

視個案信用狀況而定，最高額度為新臺幣600萬元，得分次申請，惟不得循環動用。 本要點貸款利率按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金機動利率，加承貸金融機構加碼機動計息，金融機構加碼以不超過1％為限。

貸款期限

貸款期限最長5年，含寬限期最長1年。

信保基金提供10成保證成數

得由承貸金融機構依信保基金規定移送信用保證，保證成數10成。

利息補貼

貸款利息得予以全額補貼，最長1年，自動撥日起算。

文化部全額負擔銀行服務費用、保證手續費

申辦本貸款產生之銀行服務費用、信保基金保證期間之保證手續費，均免向受影響演藝團體計收，由文化部全額負擔。

申請期限及方式

110年7月1日起111年1月31日止受理收件，最遲應於111年6月30日以前動撥完畢。申請者可至文化部或文策院官網下載申請表填寫，並備妥登記立案文件、負責人身分證明影本、受疫情衝擊相關佐證資料、切結書、個人資料搜集同意書、其他承貸金融機構要求檢附文件等，以電子郵件線上向文策院申請即可。

為協助演藝團體瞭解申貸資訊，文策院將於7月5、6、15日辦理3場次線上說明會。詳細貸款及說明會資訊，請上文化部或文策院官網、臉書查詢，或撥打紓困貸款專線02-27455058。

Photo Credit: 文化部提供

Photo Credit: 文化部提供

延伸閱讀：

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：羅元祺