跌跌撞撞走過兩年控球危機，日籍投手菊池雄星能否站穩大聯盟？

文：Kumi

「Hi everyone. My name is Yusei Kikuchi of the Seattle Mariners.（大家好，我是西雅圖水手隊的菊池雄星。）」

以苦練許久的英文向在場媒體自我介紹，2019年初的加盟記者會，這位來自東瀛的左投，初來乍到就在太平洋彼端的眾人心中留下深刻印象。

就連參與這種場合如家常便飯的超級經紀人波拉斯（Scott Boras）都為旗下客戶展現的決心極為讚賞，稱從來沒有看過日本球員在向新球隊自我介紹時，能以英文進行問答。

日本選手前仆後繼跨海尋夢，菊池最後點頭簽字的是網羅過不少同鄉前輩的球隊，在此之前，包括佐佐木主浩、鈴木一朗、城島健司、岩隈久志等人，都披過相同的戰袍。

身披對家鄉球迷還算熟悉的球衫，橫亙在面前的卻是全然陌生的挑戰。當初會選擇水手，波拉斯與菊池雄星主要有兩大考量。而兩年過去了，當初這個決定，在這些日子裡又是如何左右菊池的生涯與水手的未來呢？

震撼教育

波拉斯與菊池雄星答應加盟的第一個關鍵是這支球隊並不心急。他們保證會給予這位新成員適應時間，波拉斯透露，當初亦有更有希望打進季後賽的球隊捧著更長的合約找上門來，但代價可能是必須輸出更多的局數抑或被賦予更高的期待。

因此球隊原就有心理準備第一個球季是適應期，只是菊池的表現幾乎是會讓水手後悔季前決定是否正確的程度。

對於菊池來說，那是場外與場上都必須不斷面對「變動」的一年。

球季開打不久後，長年與癌症抗戰的父親就在家鄉傳出病逝消息，菊池沒能返日奔喪，僅透過球團發表聲明表示會遵從父親遺願、專注在球場上。7月他與妻子迎來第一個愛的結晶，在失去父親後，自己也成為父親。

場外面臨失去摯愛的痛苦，隨後又喜迎新身分，正式登上夢想舞台的菊池也有許多新課題需要克服，包括用球的不同、必須面對火力更強大的打者，從六人輪值到五人輪值等。

菊池首季最主要的問題是投球機制十分不穩定，包括動作太過複雜、時常跑掉，揮臂動作太長、抬腿時機不固定，上述任何一點出現時，控球就會出現危機，該年他在32場先發挨了36轟，全美聯第二多。

另外，隨著球季進行，菊池也出現「失速」問題，前兩個半月直球均速還有93.6英哩，6月中旬過後掉到92.2英哩。球速下降、球威自然也有一定限制。

某一場先發直球均速落在89、90英哩，另一場登板又是92至94英哩，這就是菊池菜鳥年的日常。雪上加霜的是，亟欲表現的新人都有個通病，就是對各方的建議照單全收，並焦急想要應用在場上。菊池當時甚至不是在先發場之間進行調整，而是在比賽進行中就嘗試做出改變，後果當然可想而知。

Photo Credit: AP / 達志影像

「我第一個想法就是，賽季真的太長了。」新人年告一段落後，菊池雄星吐露心聲：「我需要繳出好的成績，但對我來說非常難。投一休四（和日本）完全不一樣，對我的身體造成很大的負擔，這一季讓我非常疲累。」

因此休賽季菊池有兩大目標，找到穩定的投球機制，然後藉此找回球速。他前往位於西雅圖知名棒球訓練機構「Driveline」尋求建議，同時也聽取水手教練團的評估，「兩邊跟我說的都是同一件事，就是在我的前腳踏出去時，手擺放的位置太低，而且也太慢出手，也是為什麼球速下降的原因。」

菊池在「Driveline」聽從建議縮短揮臂軌跡，試圖像捕手一樣丟球、簡潔一點，從耳朵旁的高度投出即可，這是他休賽季最主要的課題，幾乎只花兩個月，也就是12月的時候就對於新的投球機制越來越自在了。

有些球員不習慣太劇烈的改變，對投手來說更不簡單，但菊池對此從未猶豫，畢竟解決問題才是首要之務，「對於完全改變投球機制這件事我很自在，也相信對我來說是正確的決定。」

循序漸進

找到穩定的投球機制後，菊池雄星的確找回球速。2020年他的速球均速95.1英哩、遠優於上一年的92.5英哩，在先發左投之列僅落後給魯札多（Jesus Luzardo，95.5英哩），與賽揚名將史奈爾（Blake Snell，95.1英哩）並駕齊驅。

除了球速以外，菊池雄星亦改變配球策略，減少曲球的使用，並增加卡特球的使用率，此球路均速是全聯盟先發左投最佳的92.1英哩，在與滑球搭配使用下，也增加後者的揮空率，2020年菊池的滑球被打擊率僅1成67。

擁有新武器後，菊池的K功顯著提升，三振率從16.1% 來到24.2%，滾地球比率從44% 上升至52%，根據大聯盟官網指出，他是少數滾地球比例能超過50%、三振率也能達到24%的投手（總共僅8位），雖然仍非頂尖數據，但與2019年比起來，不可否認已是跨了一大步。

因此，受到疫情嚴重衝擊的2020年賽季，菊池最後帳面上雖僅留下2勝4負、防禦率5.17，這樣看似與上一年相去不遠的成績，實際的投球內容卻已足夠讓水手隊再度燃起希望。此季他的獨立防禦率（FIP）僅3.30，xERA則是3.37，後者與防禦率之間的落差，是所有符合規定局數投手中第三高的數據。

水手總管迪波托（Jerry Dipoto）就忍不住直言，從菊池去（2020）年的表現來看，應該要有更好的成績，「我不知道去年有哪個投手比他更不幸運了，有時候是因為牛棚沒能幫他守住跑者，其他時候可能真的是因為運氣。」

只不過在殘酷的職業賽場，「實績」始終是不變的真理。就像遊戲破關一般，升等之後還有下個大魔王。去年菊池的主要問題是好球率偏低，僅51%，第一球好球率更是只有50.5%，相較之下，王牌隊友岡薩雷斯（Marco Gonzales）則高達64.3%。

一直投不進好球帶就會時常陷於球數落後的局面，用球數就無可避免會向上攀升，這也是上季菊池先發從未投超過六局的原因，且每場比賽必定有一局會使用超過25球；他在球數落後情況下的用球數比例，更排在全大聯盟倒數第五。

首年適應大聯盟生活，第二年找到穩定的投球機制與球速，這一年除力求改善控球問題，除了展現宰制力外，菊池透露，他還給了自己另一項任務，「我還在心理層面做了努力，如果我能對自己所有球種有信心，在任何球數的情況下就能隨心所欲的投出想要的球路。」

Photo Credit: AP / 達志影像

關鍵的一年

菊池團隊當初點頭加盟水手，除了球團允諾會給予時間與空間、不會操之過急外，第二個、也是最大的關鍵，就是雙方達成的協議內容。

這份當時被外界認為頗具「創意」的合約，第三年結束後將是對雙方關係極為重要的時間點，走完4300萬的合約，在2021年世界大賽結束三天之內，水手能夠執行4年6600萬的球隊選擇權，若不執行，菊池則還有一年1300萬的球員選擇權可以執行。

水手總管迪波托在簽約當時表示，這是一份對球隊與球員皆有利的合約，「讓我們有機會以超過一億的合約將他留在這裡長達七年，另一方面，若對他來說轉換到新聯盟不容易的話，也可以尋找新的機會。」

當球團不會像首年一樣給予自己適應期的寬容，總管也可能不會再像上季一樣以運氣不佳替自己緩頰，就是見真章的時候。

4月的西雅圖，春寒料峭、溫度依舊刺骨。菊池擔任本季第二戰的先發投手，面對首名打者就飆出能化解些微寒意的97英哩火球。此役他有28顆速球超過95英哩，再搭配滑球與卡特球，初登板一路投到六局，飆出追平生涯新高的10次三振，同時好球率偏低的問題也有顯著改善，面對25名打者，有19名在第一球就搶到好球。雖然優質先發仍無緣勝投，但賽後美國運動媒體《The Athletic》引述一位球探的說法，稱這是他看過菊池雄星有史以來投得最好的一場比賽。

只是，奏出不俗的序曲不代表樂章能夠劃下完美句點。事實上，水手教頭瑟維斯（Scott Servais）在季初直截了當表示，球隊知道菊池在場上能夠達到什麼樣的地步，「我們都看過那些（稍縱即逝的）火花，還沒看過穩定輸出的表現。」

而當地媒體似乎說得更加直白，《西雅圖時報》於休賽季指出，「在水手待了兩年，關於菊池雄星能否在大聯盟生存下來，還是充滿未知數。」

加盟記者會上的意氣風發被現實消磨殆盡，菊池雄星跌跌撞撞地走到這個關鍵的一年，前方的路依舊荊棘遍布，背負眾人最後的期待，如何消滅如上所述的質疑聲浪，相信會是這位東瀛左投最大的課題。

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責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航