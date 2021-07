《中國哲學導論》：《易經》是中國哲學的宇宙論基礎，也是人類道德的基礎

文:劉紀璐

第一章 易經:中國哲學的宇宙論基礎

具有道德屬性的宇宙:人類道德的基礎

《易經》所描述的宇宙本具善德。《易經》中基本的八卦代表天、地、山、澤、水、火、風、雷等自然現象,而各各具有不同的道德屬性。先秦儒家常以天與日為道德典範之表徵。「天」所代表的是創生、恆常及堅貞等等德性,如《易經》云:「天行健,君子以自強不息。」另一方面,「日」所代表的是溫暖、仁慈及公正等等德性。例如《易經》第五十五卦〈豐〉描述「日中」,而要求君王亦當如是。衛禮賢解釋執政者「必須如中天之日,使萬物欣然普照」。

除了將這些道德屬性歸附於天與日之外,基本八卦亦列出其他自然現象作為道德屬性的象徵:「風」象徵溫和穿透的能力,「澤」象徵愉悅,「雷」象徵威力與無懼,「山」象徵堅定與寧靜,「火」象徵光耀與明亮,「水」象徵謙卑與持續性。不過,這些自然現象常用來稱頌個人的典範行為,而非表述現象本身具有道德屬性。相較而言,天與日則似被描述為本身即具有道德屬性。

從當代觀點來看,我們會想此種道德屬性的歸附必然是象徵性而非字面的意義:大自然既無知覺、無意向也無意志,如何可能是道德的?然而《易經》的描繪中,宇宙是有道德屬性,是個道德宇宙無疑。道德宇宙的哲學正是儒家倫理學根本的基礎,儒家的道德意識就是立基於其道德宇宙的形上學。人身而為人的道德使命,是在這個道德宇宙的思考脈絡中定義的。儒家人物通常認為人類最高的道德實踐,即在贊助化育滋養生民,他們認為此任務是天地的究極目標。

就此意義而言,天地,乃至整個宇宙,都被賦予道德與目的意義。人立於天地之間,擔負承繼天地創生的神聖道德使命。天、地、人並列「三才」,不僅刻畫宇宙的道德結構,而且將終極的道德義務(與天地齊)賦予人類。當人得到天地人同位的最高位階,即得以「配天」。此即儒家為「聖人」所下的定義,亦是古代中國人對帝王——天子的期待。

《易經》始於乾坤二卦,乾卦由六陽爻而坤卦由六陰爻構成,因此乾為純陽而坤為純陰。既然實際存有物都必須有陰也有陽,乾坤所代表必然是抽象的原則,衛禮賢和貝恩斯(Wilhelm and Baynes)1977年的合譯本將乾卦譯為「創造性」(The Creative),將坤卦譯為「容受性」(The Receptive)。我們可說乾代表創生的原理,以天為表徵;坤代表包容的原理,以地為象徵。在這宇宙論思想中,天與地被視為創生與育成的原理,但二者並非僅是抽象原理的「表徵」。

《易經》背後的構思者以道德意涵投射於天地。在他們看來,道德宇宙是人類道德屬性的來源,給予我們道德行為的啟發。人類在道德上所當做的事就是「效法」天地之道德屬性。〈繫辭傳〉曰:「天生神物,聖人則之;天地變化,聖人效之。」亦即是說,這個哲學主張某些道德屬性有絕對的價值。這些道德屬性並非相對於人的判斷或是針對人的處境而為「善」,它們在天地中自如展現,因此是絕對意義的善。而對人而言,要成為道德人,即是要能夠自己內在擁有這些德性。

哪些道德屬性具有絕對的價值?我們可以將《易經》中最基本的德性總結如下。

四原德:元亨利貞

在《易經》中每個卦都會配與四種基本德性:元亨利貞,但並非所有卦皆兼具四原德,只有乾卦才配與完滿而不受限制的四德。衛禮賢和貝恩斯(Wilhelm and Baynes)將此四德譯為 sublime success;furthering through perseverance。他們如此詮釋是將四德分成兩組概念:A組包含「元」與「亨」,而B組包括「利」與「貞」。理雅各(Legge)將「元」譯為great and originating,「亨」譯為penetrating,「利」譯為advantageous,而「貞」譯為correct and firm。

黃濬思(Alfred Huang)將「元」譯為sublime and initiative,「亨」譯為prosperous and smooth,「利」譯為favorable and beneficial,而「貞」譯為steadfast and upright。四原德的中文就是元亨利貞四個單字,但是幾位翻譯家都使用一個以上的英文字詞來詮釋中文的這四個單字,因為其中每個字都有複雜的意涵。

首先,「元」指的是生命的源始,存在的根源。這是創造原理的首要德性,得以開創生命形式,轉「無」為「有」。「亨」指的是氣之滲透入所有事物,是養育生命,促進萬物發展的首要德性。「利」指的是助益,代表提攜他人並促成事物之德。最後,「貞」意指「正」,代表矯正萬事萬物以使所有生命形式都能適其所當之德。在其他的卦裡,「貞」也常用來表示「堅忍不拔」。兩個概念中間的關聯可能是指人永不可偏離正軌,因此應該一直在正確的道路上堅持不懈。

此四種原德所描繪的是在大自然中展現的人類道德根基,天與地藉由氣的運作,一起完成創造(元)、養育(亨)、助益(利)及矯正(貞)天地之間的萬物。人之所以為人的基本道德任務就是去延續天地所開啟的工作而完其功。所有原德具體表現來自天地最高的道德律令,是人類應當努力獲得的理想德性。

善

宋明理學家常引用〈繫辭傳〉的一段話為「道」下定義:「一陰一陽之謂道,繼之者善也,成之者性也。」在這段話中我們除了理解「道」的定義,也看到「善」定義為「道」的繼承者。去延續「道」的作為,即是去幫助天地陰陽創造及養育的功能,此工作構成人類最高的道德善。《易經》第二十七卦〈頤.彖傳〉曰:「天地養萬物,聖人養賢,以及萬民。」人作為萬物的保存者及養育者而與萬物相關,聖人更是作為萬民的領導者及保護者而與百姓相關。「善」成為「天命」——它描繪我們絕對的道德義務。

唐力權如此解釋:

〈繫辭傳〉此處所謂的「善」不可與世俗的道德善概念相混淆。世俗善概念的特定意義是來自某個倫理系統或是道德法則的特殊地位的對象化與僵定化。但是〈繫辭傳〉裡作為貞常與變易「繼之者」的「善」,是存有本身在其生化能力中的道德原型。這是絕對善,而非從行為後果的道德標準來判斷我們行為的「相對善」。

我們可說由於《易經》是以治理整個宇宙的「道」為基礎來定義「善」,這個「善」概念是指絕對意義的善。能夠幫助他人去完成其生命的潛能就是「善」的本身,而無關於個人或文化的觀點。在《易經》裡這個對於人類道德感之意涵以及人類道德義務之內容這種無條件的宣言,後來便成為儒家倫理思想的理論基礎。

中和

在兩極反轉的原理之下,一旦某個發展到達了極致,相反的發展即開始成形。《易經》描繪自然界本然的和諧,維持陰與陽之間的中——亦即兩極之平衡。中文的「中」一字英文常譯為equilibrium(中和)或the mean(中),因為中文字的意義包含二者。「中」不是僅為兩個極端的正中點,而是一種內在和諧的狀態。因此,只要不均等的情形不會干擾和諧的平衡,某些元素的量可以比其他元素多。「中」與「和」這兩個概念經常被用在一起。《易經》的中和概念不是相對於人的判斷,而是描述任何氣流擾動之前與之後的宇宙狀態。換而言之,中和是所有非自然狀態最終都會回歸的宇宙自然狀態。

第二十四卦〈復〉曰:「復:亨。出入无疾。」我們可以設想有個陰陽變動不居的宇宙鐘擺,氣運動之目的並非是要使鐘錘靜止於中心點,因為如此便會消滅所有的運動。當鐘錘在兩端之間持續地擺動,這個鐘擺就會維持恆動。這種恆動本身即是「和」。當「中」被理解為中和,容許變動的空間就會變大許多。只要任何偏差最終能回歸中點,那麼朝向某端或另外一端的發展就未必然會違反中和的原則。由於氣自然有序依「道」運行,氣本身即保有中與和的自然狀態。這就是所謂的「道」,亦即世界存在的真理或模式。

基於其視宇宙為道德有序的假設,《易經》也將人之性善視為理所當然。人天生即有道德屬性。《易經》中談到萬物自乾道創生之能得到其真性,並且不斷受到乾道轉化,直到萬物「恆久與太極合一」。人類是陰陽結合之精華醇和,因此,人為「萬物之靈」。而人本具有中和之性的主題,在稍後的儒家經典《中庸》裡有詳盡的闡述,《中庸》據稱是孔子之孫子思所著,開宗明義曰:

天命之謂性,率性之謂道……喜怒哀樂之未發,謂之中;發而皆中節,謂之和;中也者,天下之大本也;和也者,天下之達道也。致中和,天地位焉,萬物育焉。

這個深奧的文辭在《易經》的思路脈絡中可以得到更清晰的闡明;如果人性來自天命,那自然是善的。遵循天性即是「繼道」而行,故自然為善,人類的道德善因此即是循天性而行。在我們與生俱來的本性中有喜怒哀樂等情感,這些情感未發起之前,我們處於「中」因為我們本性即為中。一旦情緒被激起,我們須調適情緒而使其保持平和。如此,「中」與「和」再度緊密連結。當人類世界本身可達到中和並且擴及自然世界,天與地的生養任務即得以完成。這就是萬民萬物的理想境界。

我們可以說在《易經》哲學中並沒有「實然」(what is)與「應然」(what ought to be)之分別。《易經》把實然——世界存在本相,視為應然——世界存在應有的型態。「應然」所蘊含的是道德義務或是一種理想的境界,而特別應用於人類世界。但是《易經》對人的最高道德義務之規劃是建立在道德宇宙存在的模式之上。換言之,宇宙的道德屬性是人所應當仿效的。

當人類的道德是建立於一個客觀的道德實在上時,它也成為世界構成的一部分。此就是一種道德實在論,肯定道德價值的客觀性與實在性。依此道德哲學,所謂的「善」,並非來自上帝的誡命,亦非來自社會的約定成俗,更非為人類的理性所制定。善在自然界中處處可見,彰顯於自然現象本身。這個哲學系統從觀察外在世界得出道德標準,而這樣的世界觀與機械物理主義的世界觀迥然不同。

《易經》的道德哲學:情境規約論

在《易經》裡不僅自然現象提供了人們道德的原型,自然現象之間的種種關係亦具有多層象徵性的道德意涵。兩個八卦相重演變為各種組合即形成六十四卦。六十四卦和組成每個卦的六爻窮盡自然界所有可能的情況。而人事界的各種情境在抽象意味上與這些自然情境相連結。《易經》指點出每一種可能情境下最好的行動方式。

舉例說明,第五卦〈需〉是由三爻卦的坎上乾下所組成,水居於上而天在其下,象徵雨雲在天,即將下雨,在這樣的情況下只能靜待雨落。這個卦象的象徵意義是在此處境中之人須有所等待,等待時機成熟而稍安勿躁,所以「君子以飲食宴樂」。與此相反組合的卦象——天在上而水在下——構成第六卦〈訟〉,象徵「衝突」,因其組合中有兩種對立的力量:天朝上而水向下流。〈象辭〉曰:「天與水違行,訟;君子以作事謀始。」同此道理,其他的卦象也都是在自然元素之間不同關係的象徵意義上,而代表各種情境下可作的不同道德抉擇。

即使每個情境各不相同,在所有卦的排列中仍然有共通的宇宙結構。這個宇宙結構即是天、地、陰、陽之間的高低階層。〈繫辭傳〉開篇即言:「天尊地卑,乾坤定矣。卑高以陳,貴賤位矣。」宇宙的基礎結構由不同層次的階級所組成,而這個宇宙次序也為人類社會的階級奠定基礎。就如天在上而地在下,人類社會階層中陽所代表的人物應該地位高於陰所代表的人物。這個道德階級裡陽尊陰卑,陽主陰從的結構轉換成政治結構,便是君上民下,而臣處其中。轉換成家庭結構便是父尊子卑;夫唱婦隨;兄長為大。在政治層面,《易經》為中國的君主政治體系提供了理論上的支柱。而在社會層面,《易經》也確保了中國文化根深柢固的家庭階層關係。〈家人.彖傳〉曰:

女正位乎內,男正位乎外,男女正,天地之大義也。家人有嚴君焉,父母之謂也。父父,子子,兄兄,弟弟,夫夫,婦婦,而家道正;正家而天下定矣。

以此方式,《易經》對家庭每個成員都分派了明確的角色,人人在家中各盡其分,會比每一個人各自行動較能確保更大的和諧。

《易經》所闡述的每一個情境都有其獨特的道德性質,而其中最常見的律令便是「依道而行」。如第三十四卦〈大壯〉的〈象傳〉所言:「君子以非禮勿履。」做到「時中(當下情境所要求的行為)」,即是舉止合道。這是一種「情境規約論(Contextual Prescriptivism)」,而非一種粗糙的道德絕對主義,因為這理論並不宣稱每個人在所有情境下都有相同的道德義務。不同的「時」——包括個人外在處境中的種種因素——帶來不同的道德義務。

甚至對於處於一樣情境的不同人,這種情境規約論也不會規定每個人都有相同的道德責任,因為不同的人有不同的個性特質(比如天性較積極或者較被動),是以應該以符合自己優劣點的方式來行動。人有時需要出任仕職,有時則需要退隱山林;有時要不屈不撓,有時則需放棄努力;有時要廣結善緣,有時則需孤立獨處;有時要承擔領導之位,有時則需安處從屬之位。

如第四十一卦〈損.彖傳〉所云:「損剛益柔有時,損益盈虛,與時偕行。」《易經》所有卦都提到「時」的因素,而強調配合時境的要求,「與時行也」。這個「時」的概念在《易經》中是特別意指當下處境中的種種變數。因此,《易經》裡表達的是一種要求個人按照天生特質而「與時俱進」的道德律令,這是一種「情境倫理學(situational ethics)」,而非獨斷形式的道德絕對主義(moral absolutism)。

宇宙裡每一個現有的情境都有宇宙因素的自然發展。當君子所處的環境類似某一宇宙狀態,那麼就會有些在此情境下最適當的行為規則可循。以此言之,社會的情境本身制定了個人的道德義務;在每個現有處境下都有人應當採取的正確行為方式。衛禮賢(Wilhelm)如此解釋:「應用到人事上……卦辭所指示的是相應當下處境的行為……君子依循卦辭指導而不盲目行事,他從情境中學習應該如何自處,然後接受命運的指示。」

《易經》中的道德指引常常似以利己主義的精神來構成假言令式(hypothetical imperatives)。欲得的結果似是「吉」、「福」,或至少是「無咎」;而不欲得的結果似乎是「咎」、「凶」、「危」、「辱」等等。卦辭的忠告似乎是:「欲吉求福,則應如此作為。」然而若以此種自利觀點來詮釋《易經》的文意絕對是誤解。根據〈繫辭傳〉,對《易經》更深入的理解可以顯示卜筮絕對不單是為了個人的趨吉避凶。〈繫辭傳〉云:「能說諸心,能研諸侯之慮,定天下之吉凶,成天下之亹亹者。」

《易經》所預設的立場是所有前來卜卦的人都是道德主體(君子),都立意行正道而且心懷社會福祉。例如〈小過〉卦的〈象傳〉云:「君子以行過乎恭,喪過乎哀,用過乎儉。」《易經》裡每一個卦都賦予「君子」某種道德命令。因此,《易經》作者們作卦辭的用意是「易為君子謀,不為小人謀」(張載語),是為了道德主體的行事規範,而不是為了關切個己小利來問卜的一般百姓。

《易經》的道德哲學應置於其宇宙論的背景中來理解——變易的哲學及其有德有序的宇宙觀。在我們的道德情境中事態不斷改變,但是其中也有統理萬變之法則。個人的社會角色會改變,但是周遭的社會階層不變;個人與他人的關係會改變,但是個人對相應於各種人倫關係的道德義務不變。個人的外在行為可能會因為環境而改變,但其內在德性則不應改變。在所有情境中,有一項絕對的道德律令壓過所有其他的情境性道德義務:固守於善。

《易經》的行動哲學:行動效能性還是宿命論?

在這個常變的世界中人如何自處?當個人發現自己的每個行為都似乎受到情境的制定,如何還能擁有行動的自主性?《易經》所教導我們的究竟是怎樣的生命哲學?是一種樂觀的或悲觀的思想?是一種宿命論,還是能容許人類的行動效能以及人的自由?

在《易經》中,並非每件事都完全被決定,但亦非一切皆出於偶然。由於人事情境對應自然情境,我們可以從任何一個定點預測事態未來可能的進展。個人在現有情境裡所做出的道德抉擇,會直接促成大環境中的陰陽交流。因此,個人的抉擇是有可能導致事態的改變。而由於陰陽的互動是受到自然法則(道)所支配,我們對下一階段的發展可以有些預測能力。

「在這裡顯示出的是,成功之道在於理解並實現宇宙存在的方式,亦即『道』。道,作為貫穿宇宙終始的自然法則,使所有現象與時俱生。因此,每個已實現的事態是為下一個即將到來的事態做準備。時間不再是個障礙,而是一個將潛在性化為現實性的媒介。」《易經》裡的每一爻都象徵性地代表某種人事處境,而個人在既有的處境中所採取的每個道德行動或是道德姿態,都可以成為後來事態發展的助因,這就是人的因果效能性之所在。

然而,有時即使我們卯足全力,也未必保證成功。有太多事情超出人力掌控。比如我們所身陷的初幾就不是我們所能主控的。是以,我們只能盡量配合情境來找出最適當的自處之道。凡是超出自我掌控的就叫做「運」或是「命」,這可以看作是人在道德上所受到的局限。《論語》記載孔子經常感嘆命運使他未能實現自己的政治理想。在《易經》裡,這些道德局限界定我們所能做的抉擇範圍,但是在本質上這不具有決定性。

《易經》並未預言每個道德行為者「會」如何作為;它只是預言不同的道德抉擇會帶來何種後果。即使在當下的情況下只能給予一種行為的建議,當事人接不接受這個建議仍然是個人的選擇。違反卦象的建議而行事,會對自己和環境造成危險。但是人們可以自由選擇。因此,即使我們要是不採取《易經》占卜所建議的行動會帶來自傷傷人的後果,但這畢竟還是個人的自由抉擇。因此,用《易經》占卜來預知自己的未來是錯誤的作法。我們的未來尚未確定,因為我們還沒有決定要採取什麼行動。

但是,有時候即使當事人已經選擇卦象所建議的行動,事情結果仍無法全部被預測。在個人進行道德思慮或是採取行動的同時會有其他許多因素發生。例如,他人同時間所做的決定和行為就可能影響大環境的事態。個人只能對自己的作為有直接的了解與控制,因此,儘管整個宇宙是由「道」(陰陽之定律)所支配,這種本體論上的決定性也不能擔保知識論上的可預測性。鑑於這種認知上的局限性,我們所能做的就是應該行己之所宜,以期事之至善。

不過,《易經》中也提供了樂觀的人生哲學。變易的哲學可以向我們擔保任何事態都不會永遠不變。不管是順境還是逆境都不會持久:否極泰來,樂極生悲。這個觀點提醒我們,當處於順境時仍需警惕周遭發生的事情,而當面對困境時,也能滿懷扭轉劣勢的希望。在這樣的哲學思想下,我們不僅應該要能敏於覺察當前的處境,也要關注可能到來的變化。如果一個人可以敏銳覺察到事情轉壞之初幾,就有可能及時中止這個趨向的發展。〈文言傳〉談到:

積善之家,必有餘慶;積不善之家,必有餘殃。臣弒其君,子弒其父,非一朝一夕之故,其所由來者漸矣,由辯之不早辯也。

此篇傳是註解〈坤〉卦的初爻,所象徵的負面力量的最初形成。當負面趨向的徵兆首次出現時,人們需要加以辨識,並且去找可以轉變趨向的辦法。當然,如果事態的趨向是可欲的,人會想採取行動以促進其發展。但是,個人行動的因果效力不是完全依靠個人的努力。有時候事態發展可能根深柢固,任何人都無法阻止或甚至延緩其進度。儘管後果是人難以接受的,但此刻無論個人如何抗拒改變,皆是徒勞無功。這時候去行動還是不去行動(To act or not to act)——這才是問題所在。

當代學者韓子奇將《易經》描述的每種生命處境稱為「行動的領域」(a field of action):

我們沒有人可以獨自行動,而永遠是團隊的成員。作為一個行動領域的參與者,我們越能意識到自己之所在以及資源之何在,我們獲得成功的機會就越大。就此而言,我們對行動領域的了解以及與之有效的互動,決定我們對自己的未來能夠掌控的程度。

換言之,即使每個人都完全根據《易經》的建議而行動,對所有人在其所處的一切情境中也不可能得到絕對的道德成功。《易經》所描繪的既是情境的限制,亦是情境的可能性。每個人既定的處境及其種種可能性即是其生命的局限。我們可在生命既定的局限內努力找到自己抉擇的空間。因此,儘管我們的抉擇有限,而且我們抉擇的自由是以預期的後果為前提,我們仍有選擇的自由。不過,最後需要強調的是,我們的選擇僅是在行動與不行動之間,而絕對不是在道德與不道德之間。《易經》絕對不會建議我們改變自己(我們的內在美德)來適應社會。

相關書摘 ►《宋明理學》:陸象山和王陽明的「心即理」學說

書籍介紹

本文摘錄自《中國哲學導論:從古代哲學至中國佛學》,聯經出版

作者:劉紀璐

譯者:石啟瑤、黃映溶、眾佛家弟子等人

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用)

,可享全站83折優惠(部分商品除外,如實體、成人及指定優惠商品,不得與其他優惠併用) 透過以上連結購書,《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

由比較哲學與分析哲學的新視角切入,

闡釋中國古代哲學與中國佛學,

著重概念的分析、論證的闡述,

對各哲學基本預設的檢證,以及力求簡單明瞭的哲學方法,

重建中國哲學在世界哲學領域中應有的地位。

《中國哲學導論:從古代哲學至中國佛學》分成兩部分。

第一部分介紹先秦儒、道、墨、法諸家以及《易經》一書,強調中國古代哲學的哲學性,針對各家的理論要點、辯論模式、問題癥結所在,以深入淺出的文字進行分析。

第二部分探討中國佛教思想的四大宗派:唯識宗、華嚴宗、天台宗以及禪宗,討論各家的形上學立場、知識論、語言觀、倫理學以及總總實踐法門,而以對現實世界的肯定作為貫串中國佛學的核心問題。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:潘柏翰