《宋明理學》：陸象山和王陽明的「心即理」學說

文:劉紀璐

第六章 陸象山和王陽明的「心即理」學說

引言

陸象山和王陽明的學說通常被合稱為陸王學派,以區別於程頤和朱熹的程朱學派。陸象山和王陽明排斥程朱學派「性即理」的主張,而宣稱「心即理」。作為一種形而上學主張,「心即理」這一命題很容易被解釋為「心是終極實在」,從而使人們聯想到英哲巴克萊(Berkeley)的唯心論。正如艾文賀(Philip J. Ivanhoe)所言,「當代學者中不乏有人認為陸象山的唯心論否定了獨立於心靈的世界之存在」(Ivanhoe 2009,34)。在經典的《中國哲學資料選編》中,陳榮捷也將王陽明的觀點等同於「生動的唯心論(dynamic idealism)」(陳1963,655/陳2018,547)。

然而,Ivanhoe正確地指出,陸象山的主張「並未以任何方式否定獨立於心靈的世界之存在,他也確實從未懷疑或質疑物質世界之存在」(Ivanhoe 2009,34)。在以唯心論是對陸王之「心即理」的錯誤解為前提之下,本章將對陸象山和王陽明的觀點做一個不同的分析,將其看作是一種人文主義的道德實在論和實用主義的形而上學(pragmatist metaphysics)。

正如本書導論部分所解釋的,程朱學派和陸王學派爭論的焦點在於要把理置於人性還是人心。前者被稱之為「性學」,後者則被稱之為「心學」。在這場爭論中,學者們一直把焦點放在性與心的對抗上,但這場爭論的性質並未被澄清。在本章中,我們把朱熹的「性即理」與陸王的「心即理」之間的區別,看作為主要是關於人類道德根源的分歧意見。對朱熹而言,道德是超越性的,獨立於人類的概念系統;但對陸象山和王陽明而言,道德是人心的特權。

借用實用主義形而上學的描述,我們也可以說,在這種世界觀中,「道德是一種人類現象,它是在人類世界中從人類生活中產生的,而不是任何預先存在的道德『自身』,或是有如從上遞下的指令」(Pihlström 2005,33)。朱熹要求我們去「格物窮理」,因為理是外在於我們的;而陸象山和王陽明則主張求理於我們自己的內心。換言之,陸象山和王陽明所要建立的觀點是道德並不是通過某種天命而為我們預先建立的。個人之立志為聖,決定了他的價值體系,而每個人自我設定的價值會導致其傾向於以某種特定的方式去尋求「理」。

各個道德主體的特定道德信念(畢竟,在王陽明看來,我們原本都是聖人)共同構成了一個公共的道德實在,由我們共享的情操和關切來界定。這是我們人類所共同參與的道德實在。道德事實是由我們人類所建立的,並且是我們人類可以當下感知到,而不是存在於任何先驗的領域。為了在上述意義上建立道德的客觀主義,陸象山和王陽明必須能夠證明我們在道德意識、道德情操和道德判斷上確實具有共同的主體間共通性。在本章中我們將看到,對這兩位哲學家而言,客觀性是如何表現在人與人的主體間共通性中。

「心即理」與「理具於心」

陸象山的著名口號「心即理」(11:5b-6a)受到各種不同的解讀,特別是在心與理的關係方面。陳榮捷把陸象山的觀點稱為「唯心論」(陳1963,573),而陳來不同意這種解釋,並指出陸象山「並不認為天地之理是人心所生」(陳2005,151-152)。牟宗三認為,這一命題表達了康德式的自主性概念:意志為自我設定個人必須遵守的道德法則(牟1979,10-11)。

Ivanhoe在陸象山的努力背後看到了一種黑格爾主義精神:尋找世界的統一,亦即一個「不僅能解釋而且能認證一個涵括社會、政治以及個人面向的普遍方案」(Ivanhoe 2010,254)。這些形形色色的解釋可顯示我們很難理解陸象山在宣稱心「即」理時的真實意圖。

中文的「即」字,雖然一般翻譯為「is(是)」,但其字義也包括「being close by(接近)」或「inseparable(不可分割)」。所有這些字面解釋都不能給我們一個明確的指示,應該如何去正確地理解心與理之間的關係。不過,從陸象山的文本分析中我們可以看到,「心即理」所表達的是心與理之間不可分割性,而不是同一性。

陸象山說「蓋心,一心也;理,一理也。……此心此理,不容有二」(1:3b-4a,陳2018,487)。陸象山主張心即理,但這並不代表他認為宇宙法則是心靈的構造並依賴心靈而存在。按照陸象山的說法,「宇宙間自有實理」(陳2018,491);更進一步而言,「此理乃宇宙之所固有」(陳2018,490)。換言之,當他斷言「宇宙即是吾心,吾心即是宇宙」時(陸1981,483),他並沒有否認宇宙或宇宙之理獨立於心靈而存在。

陸象山認同孟子的四端說,並主張仁、義、禮、智等道德德性是人心之理。他說,「敬,此理也,義,亦此理也;內此理也,外亦此理也……故曰『萬物皆備於我』」(陳2018,487)。從這句話中我們可以看出,「理」字在陸象山的概念中與在朱熹和張載那裡不同——朱熹和張載的「理」既指心中之理,也指氣中之理。陸象山的「理」概念既不是指宇宙模式(在朱熹的意義上),也不是指氣化運行之秩序(在張載的意義上)。

在陸象山的論述中,「理」概念具有規範的意義,而且僅僅表示道德原理。換言之,陸象山的「心即理」的命題只是斷言支配宇宙的道德原理已經包含在人心之中。更進一步而言,道德原理是普遍存在於人心之中的:「天之所以與我者,即此心也。人皆有是心,心皆具是理」(陳2018,491)。陸象山有一個特殊的關切——在他的哲學中,只有與人的行為和道德有關的東西才是重要的。

王陽明受到陸象山思想的啟發,而發展了一個頗具影響的宋明理學的心學學派,與主要由朱熹所宣導的性學學派平行發展。在陸象山「道德原理具於心靈之中」這一觀念的基礎上,王陽明主張一切事、一切理皆在心靈之中。他的關懷超越了陸象山的道德追求,而發展成為一種對整體實在的「主觀主義」。按照王陽明的說法,「夫物理不外於吾心,外吾心而求物理,無物理矣」(陳2009,99133)。當他的朋友問到南鎮深山中的花樹看起來是獨立於人的心靈而存在的:「天下無心外之物,如此花樹,在深山中自開自落,與我心亦何相關?」陽明回答:

你未看此花時,此花與汝心同歸於寂;你來看此花時,則此花顏色一時明白起來。便知此花不在你的心外。(王1994,234)

這一引文給人一種巴克萊式唯心論的印象。然而,若將王陽明的這一評論解讀為一種唯心論宣言,卻是一種誤讀。王陽明並不是在否認深山之花先於人類的感知而存在;反之,他只是聲稱它們的屬性是通過人類感知變得生動的——我們將物體的屬性賦予它們,因為物體正是基於生物的感知才獲得了可感知的屬性。王陽明並不是在宣稱如巴克萊所說的「存在即是被感知(to be is to be perceived)」,而是在說「擁有屬性即是被感知(to have properties is to be perceived)」。

每個物體的存在的確不依賴於心靈,然而,物體的屬性則依賴於心靈的感知,因為它們的定義,或甚至它們的形成本身,都是在與人類感官的關係中成立的。例如,「可見的」即是人的肉眼可以看到;「可聽的」即是人的耳朵可以聽到。王陽明將顏色歸入這種基於感知的屬性範疇。

這一歸類法可以與英哲洛克(John Locke)相媲美。洛克將物體的屬性分為第一性質(primary quality)和第二性質(secondary quality)。第一性質被洛克認為是真正存在於物體本身,而第二性質則是物體與心靈相互作用的結果。洛克把顏色歸屬於第二性質的範圍。不過,對王陽明而言,所有的屬性都應該屬於第二性質,因為他聲稱沒有任何事物和事態是外在於心靈的。

