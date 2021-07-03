【散文】張惠菁〈姨丈〉：他忘記他的兒子，如今已是一個中年人了

文：張惠菁

姨丈

我的母親有四個姐姐，三個哥哥，一個弟弟。大舅和大阿姨年紀都比母親大上十來歲。

大阿姨手巧，每次從基隆來到台北，都會給我們做點心，縫衣服，還常給我們織團巾毛衣什麼的。我媽就沒繼承到這方面的天分，有一陣子她熱中學打毛線，打得天昏地暗廢寢忘食，但後來發現還是花錢委託專業的人比較快。

大阿姨對我們很溫和慈愛。但我記得她的笑容，不知為何總帶點歉意，有些自苦的。像小心客氣注意著要退後一步，站到他人的人生之外，彷彿對自己的存在感到難堪似的。也許是來自對她那神情的印象，或是我聽到大人在談話中用過這樣的形容，總之我覺得大阿姨命很苦。

但這樣的大阿姨，經常是我們小孩子的救星。我上小學的第一次月考，成績不如媽媽期望的理想，拿考卷回家當天便受罰了。所謂不夠理想，其實是考了第十四名。我媽是個完美主義者，十四名絕對不夠好。我挨了罵，又被用木尺抽手心，哭得很淒慘。那天正好大阿姨來，於是在我記憶裡便有了這樣的景象：大阿姨跑過來用身體護住我，而母親則不斷想將她推開，好讓木尺可以準確地落到我、而不是大阿姨的身上。

最後應該是大阿姨的面子，讓我少挨了幾下打吧。到了真正發成績單的那天，我以為又會再受罰。不安地回到家，發現大阿姨也在，好像看到守護天使。不過這次母親沒有再說什麼。我鬆了一口氣，大阿姨應該也鬆了口氣吧。仍然是那帶著歉意的笑容，說些「下次加油就好」的話。

即使當時我還是個不懂事的小孩，卻已有了這樣的判斷：大阿姨之所以命苦，和姨丈有點關係。姨丈比較少來家裡，我對他的記憶，常是在親戚婚慶的場所，看見他喝多了酒，脹紅臉大聲說話的模樣。母親家的親戚一般個頭小、樣子斯文，酒後的姨丈帶點粗豪氣，有點怕人。好像姨丈是常喝酒的，平常在家也喝，脾氣不好。又好像大阿姨需要做些手工貼補家計。

這些是我幼時的印象，也許和實際發生的情形有出入。我寫下它只是想說明，在當時我所能感知的有限世界裡，熟悉的是溫和但苦命的大阿姨。姨丈是陌生的。他屬於小家庭以外、看不清的世界————偶爾我從大人們壓低聲音的交談，解讀出那個世界的一兩條線索，且當中必定還有我的誤解與誤記。

大阿姨在我國中時候因病過世了。因此我始終未能以成年人的理解，去證實、或修正幼年時期對她的印象。

阿姨的兒子，我的表哥，那時才剛到美國留學。他讀高中的時候，住在我家，因此比其他表兄弟姐妹更親些。大阿姨非常疼愛這個品學兼優的兒子，他也很孝順他的母親。但阿姨走得突然，表哥沒見到她最後一面。他是在什麼樣的情況下聽到消息的，我不知道。總之當他第一次回到台北，大人們交代不要在他面前提到大阿姨，不要讓他傷心。

那以後表哥完成學業，就業，結婚，生子，永久地定居在美國了。他極少回台灣。而姨丈再婚了。我好像又從大人口中聽過這樣壓低了聲音的議論：難怪他不回來，他是母親拉拔大的，母親過世，父親再娶，回來也沒意思。

不管原因是什麼，表哥確實很少回來。許多年後，我的姊姊也去了美國。表哥就像當年大舅、大阿姨照顧弟弟妹妹般，幫助了姊姊初到美國時認識、適應當地的生活。後來姊姊一直住在紐澤西，和表哥兩家人住得不遠，我去看她時也會到表哥家。這世上有些人你只能以一個小孩子的眼光去認識、並記憶，像大阿姨。有些人你也是在小時候便認得了他們，但卻在多年不見、各自已在人生另一階段時，重新有了一種成人對成人的關係。像表哥。

雖說我們現在已經能像成年人般地談話了。但不知是不是小時候大人的警告，效力延續到了現在，我至今不敢違背禁忌，從沒在表哥面前提起過大阿姨。即使我沒有忘記她，且正是因她的血緣使我們聚在一起。她消失了，一次也沒有出現在我們的話題裡。

但有一次表哥竟跟我說起了姨丈。

他說的事，在那之前我沒有在身邊大人的交談裡聽說過。他說小時候，他父親每次喝了酒，就會說起自己在二二八幾乎喪命的經歷。說那一年，不知是怎麼開始的，忽然街道上就出現武裝的人，開始逮捕。有人把他藏在家裡。他躲藏直到外頭街道平靜下來。

姨丈不斷地說：「差一點世上就沒有你這個人了。」表哥說他當時心裡是瞧不起這個父親的。他瞧不起父親喝酒，也瞧不起他喝了酒才敢說這些。他偏向母親。直到出國以後，他接觸到海外的台灣人，認識到當時課本沒有教過的台灣史，父親經歷過的事，才以另一種角度來到他的認知裡。

但或許這對父子的緣分終究是淡的。他還是不太回台灣。即使，已經重新從歷史的角度，認識了父親酒後的敘述。

那是我第一次聽說姨丈有過一場死裡逃生的經歷。那經歷給他留下了什麼？那不知發生了什麼、不知會怎樣結束的恐懼，是沒有底的。雖然是大人，卻和小時候的我一樣感到，只能看到片段的世界。大阿姨的辛苦是看得出的，即使小孩子也感覺得到她命苦。但大姨丈的歷程，卻是沒人知道的。

（還有，表哥少年時候的歷程呢？他的妹妹、我的表姊的歷程呢？——她總是那麼親切愉快，表哥去國多年，是她和姊夫留在姨丈身邊。）

長大後我見到大姨丈的次數不多。他已經不再喝酒喝得滿臉通紅，而且我也不再怕渾身酒味的人了。總之他給我的印象與小時候不太相同。

不久前姨丈在睡眠中安詳地故去。他與再婚的妻子育有一子，據聞那孩子亦極孝順，曾吃齋為父親求福。姨丈臨終之際，是他在病榻邊念經。表姊稱讚那孩子寧靜篤定送完父親最後一程。但這些依然是聽說的事。

我最後一次見到姨丈，是二〇〇六年初家族的新年聚餐。姨丈已經七十幾歲了，不免有些病痛，但看上去精神還不錯。那天媽媽拿著從美國帶回來的照片，強迫推銷地讓每個人看看她的外孫。我的舅舅阿姨們看著他們的小妹妹，不可置信地說：「連阿昶都當外婆了！」

當媽媽將照片送到大姨丈眼前，姨丈忽然指著合照中的一個年輕人問：「這是我們洋明嗎？」

被姨丈誤認為表哥的，其實是表哥的兒子，姨丈的孫子，正唸研究所的Alex。

那一瞬，他似乎忘記了時間。照片中的Alex，正彷彿表哥當年離家出國的年紀。他忘記他的兒子，如今已是一個中年人了。

二〇二一年註：這篇，如果我沒有記錯的話，應該是寫於台北，也就是在〇六年搬到上海之前。我成長在二二八被從公共談論中抹去，尚未載入課本的年代。第一次聽到二二八，是高中的一位三民主義科老師私下講的。那時才剛解嚴。不久後有侯孝賢的《悲情城市》。同時，開始有我和同世代友輩們自行去找到，互相會說起的一些書。從電影、課外書中認識二二八和白色恐怖，距離能將那段歷史，與家族長輩在戰後的經歷，他們那些「不要碰政治」的口頭教訓聯繫在一起，還有一長段時間。

二〇一〇年左右我在台灣，面臨官司的同時，有陣子常去拜訪我的大舅。聽了他較完整地回憶了外公，在戰後出期，與家族有關的故事。當中許多我母親也不知道，或說不清楚。長輩們所處的時代，其中複雜的情感，這時才稍稍朝向我打開，穿透了他們原本嚴肅的表情。

後來在出版社工作，出版陳培豐老師的書《歌唱臺灣：連續殖民下臺語歌曲的變遷》時，才覺得更加窺見戰前戰後台灣庶民的一頁精神史，有些線索是能連結到家中的長輩的。不過，〈姨丈〉這篇文章卻是寫於我能有這認識些之前。那時還年輕、思考還很扁平的我，初步撞擊到身邊長輩巨大的生命圖像，而淺薄地意識到，那當中有這與我的時代極度不同的種種。無盡地難以言語，深邃猶如洞穴。

書籍介紹

本文摘錄自《給冥王星（2021經典版）》，木馬文化出版

作者：張惠菁

在這變幻莫測的時代

我們更需要張惠菁

2021經典版特別新增————

張惠菁新序〈虛空燦爛〉、孫梓評專訪〈給自己〉

接住所有那些從時間裡刺穿而來的。有時是考題，有時是種子生長的信號。

《給冥王星》大部分的文章寫於二○○六年前後。那年，張惠菁的工作與生活都經歷極大變動。現在重讀，張惠菁說：「這些文字中隱有棘刺，是她在那變動時代中張望，試圖看得更透，結果也確實有些視線穿透時間而出，到達此刻，甚至未來的我跟前。『原來當時的我已經知道，也寫得出這樣的體會，後來卻還是跌跤與疼痛。』想到這裡，有時覺得人生近乎喜劇。……

多年前，我在〈風塵僕僕〉這篇文章中寫道：自我乃是舟筏。此時我想，這個自我的外延，與社會、與大我、與世界銜接組合的方式，何嘗不是舟筏的一部分。無論和諧或衝突，共鳴或抵抗，締結或斥離，也都是這舟筏行進的方式。我們因它而經歷，因它而思索。在此生中捎我一程的，一路或遠或近相伴的，不是只有「自我」，更有每個時空當下緣法關係的萬般變化。我如今看著這艘「舟筏」，歷經多年，在我眼裡它的定義擴充，未知是航道算式內的隱藏值，其軌道是燦爛的虛空。這艘舟筏，我仍然對自己說：我信賴它，在地面上稍我一程。」

Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航