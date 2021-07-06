《天才的條件》：馬克吐溫是個有證照的說書人，因此可以為藝術而撒謊

文：保羅．約翰遜（Paul Johnson）

美國是個新興大國，當初住在這裡的民眾，主要都來自古老小國，當他們滲入美國遼闊大地，發現這裡的種種奇妙特色，他們便開始敘述、渲染眼中所見，或彼此交換見聞，或說給還沒來到這麼偏遠地方的人知道。這時他們便圍坐營火周圍，有的則在帳篷、小木屋內，還有些在取代客棧功能的店鋪裡面，以及來自他們的祖國的咖啡館中暢談。他們都有真實故事可說，隨著故事反覆傳述，情節便愈來愈誇張，於是趣味便不取決於故事是否真實，是否合情合理，而是要看故事講得夠不夠露骨，還有講故事的人是否鄭重其事、發乎內心。

這是種嶄新的藝術形式，或者應該說是一種古老敘述藝術的復甦，讓日耳曼和北歐各族在能讀能寫之前，便已構思出來的薩迦傳奇（sagas）和尼貝龍根之歌（Nibelungenlied）傳奇重見天日。然而這次復甦卻有點差別，因為它是伴隨著，或居前引領著一個複雜精緻的、有文化修養的現代社會共同發展，必須有個現代荷馬來把它記錄下來。馬克．吐溫就是那個人。

馬克．吐溫生於密蘇里州的佛羅里達村，在同州的漢尼拔城長大，故鄉是一片遼闊、繁複的泥潭河川地，產出繁多題材，構成他兒時聽聞的種種故事。後來他成為老練的印刷工，當過汽船領航員、志願役士兵，還在內華達掘銀熱潮時代當過礦工，最後則成為一位記者。他從事這些活動，足跡踏遍美國中西部和西部，墾荒闢土在那裡仍屬常態，向邊疆前進則是生活中的嚴苛事實。在這個未完全開墾的國家，大半地區到晚上便無事可做，於是講故事的人便成為主宰。

在他的密西西比河河畔童年期間，他的青少年和成年早期階段，馬克．吐溫接觸到莊稼漢或墾荒人的敘述藝術，嚮往能與他們並駕齊驅，熱切一如他想當個江輪領航員（他在《密西西比河上生活》一書中，便曾向我們透露這個心願）。他終於當上了領航員，而且講故事方面他也同樣如願，步步發展，成為一位大師級小說家，而且終其餘生撰述不輟。

「馬克．吐溫不只聽聞轉述故事，還深思故事情節。一段時間之後，他寫出一篇〈該怎樣講故事〉（How to Tell a Story），後來這篇散文成為他一八九六年散文集的主題篇章。文章開頭寫道：

我並不主張自己能依循該有的方式來講故事。我只主張我知道故事該怎樣講，因為多年以來，我幾乎每天都和最高明的說書專家往來。

他又說，只有一種故事很難講，那就是幽默故事；還說幽默故事是美國式的，滑稽故事是英國式的，而機智俏皮的故事是法國式的。犯罪故事和機智俏皮故事的效果要看內容主題。至於幽默故事的好壞，則依講述方式而定。

這裡我們便開始進入馬克．吐溫的要旨，還有他創造力的核心。他聆聽說書藝術大師口述，在營火旁、小木屋內，還有店鋪和酒吧裡面，學會如何講故事。接著他把這項學識轉為白紙黑字。嚴格來講，馬克．吐溫並不是位小說家、哲學家、先知，也不是旅行作家，不過這些他全都沾到一點邊。他基本上是個講故事的人，是個講故事高手、天才說書人。因為他這個人殘忍無情。馬克．吐溫明白，講故事的精髓是放蕩不羈，這點他甚至在孩提時代便有領悟。講故事的人並沒有發誓他講的是真話。他或許會堅稱故事是實情，的確，他必須這樣講。不過，並不表示那就是事實，也不代表故事必須是真的。

聽眾或許會期望說故事的人聲明他說的是實情，因為那是一項藝術常規。然而，說書人的讀者或聽眾，對他的真正期望卻不是內容合理或如實道來，而是要他帶來娛樂和歡笑。他們也知道這點。馬克．吐溫知道這點，當他說「接下來我要講的完全是事實」，其實只是在講述「話說從前」之類的慣用語。講故事的人是擁有撒謊證照的人，然而他永遠不能這樣講。當馬克．吐溫得知湯瑪斯．卡萊爾（Thomas Carlyle）主張「真相終究要曝光」，他便回應說道：「那是因為他不知道該怎樣好好撒謊。」這個「好好」兩字很重要。講故事撒謊有常規慣例。

馬克．吐溫對這點有敏銳感受。確實，那就是他採用化名的原因。若是以山姆．克萊門斯的真實身分，他就要受到良心約束，只能講真話，和其他教養良好並相信（或假裝相信）華盛頓和櫻桃樹故事的美國人沒有兩樣，不過櫻桃樹故事本身，就是威姆斯堂區長捏造的謊話（同時堂區長本人也不是真的堂區長，而是個賣《聖經》的售貨員）。不過，以馬克．吐溫這個身分登場，他便是有證照的說書人，也因此他可以為藝術而撒謊。

事實上，這個化名有個雙重不實之處。「馬克．吐溫」（Mark Twain）本是探測河深的應答聲，意思是「深度二噚」，這個筆名不是山姆．克萊門斯想出來的。這是他從另一個改行寫作的前領航員偷來的，那個人叫做塞勒斯（Isaiah Sellers），曾使用這個筆名在《紐奧爾良五角報》 【譯註】發表著述。山姆．克萊門斯在一份敵對報紙〔《紐奧爾良正三角洲報》（New Orleans True Delta）〕猛烈抨擊這人，塞勒斯慘遭重創，滿懷嫉妒不再寫作，於是山姆．克萊門斯把他的綽號接收過來。

這是發生在一八六三年，兩年之後，馬克．吐溫（他這時的名號）在《紐約週六報》（New York Saturday Pres）發表了一篇〈卡拉委拉郡的著名跳蛙〉（The Celebrated Jumping Frog of Calaveras County）小品文章。這篇故事（後來成為馬克．吐溫第一本書的主題篇章）引來熱切矚目眼光，讓講故事的人譽滿全國，從此以後，馬克．吐溫不缺聲望和聽眾。

〈著名跳蛙〉是馬克．吐溫的真正本色，展現出他的寫作和運作手腕，他的事業生涯完全找不出其他如此典型的範例。首先，他原本宣稱，這個故事是他在加州圍著營火，從一位老墾荒人那邊聽來的，事實不然。這是個古老民間故事（後來他就這樣說的），源遠流長，可以追溯至古希臘時代，而且就連在美國，也已經流傳很久。的確，這則故事在加州早就出版，起碼在一八五三年便已經問世，當時山姆．克萊門斯年齡十八歲，而且他要再過多年才會前往西岸。

他最早是怎樣聽到（或讀到）這則故事便無從考證。料想那隻跳蛙和跳蛙主人的名字（「韋伯斯特」和「斯邁利」）都是他構思出來的。後來他堅稱，那則故事發生在一八四九年春天，地點在卡拉委拉郡，當時正逢淘金熱潮，斯邁利則躋身「四九年淘金客」之列。他還堅稱：「這個故事我是聽一個老人講的，他不講新鮮故事給旁人聽，他講的是旁人曾親眼目睹並銘記心中的故事給他們聽。」這或許是事實。

不過馬克．吐溫又說，我聽那個礦工講故事的日子是在一八六五年秋季：他並不覺得他的故事有絲毫幽默可言，他的聽眾也不覺得；他和聽眾連微笑都沒有，也沒人發笑；在我那個時代，我從來沒有參加過這般嚴肅的聚會。馬克．吐溫說，他們只對兩件事情感到興趣：「一件是故事主角斯邁利的機靈表現，他用一隻塞滿彈丸的青蛙來騙倒那個陌生人；另一件是斯邁利對青蛙本性的透徹了解，因為他知道（就如小說敘述者所稱，還有聽眾所認可的）青蛙喜歡彈丸，每見彈丸都要張口吞食。」

馬克．吐溫在這裡著手敘述的內容和故事正好相反。斯邁利並沒有騙倒那個陌生人，是陌生人騙倒斯邁利。斯邁利也不知道青蛙喜歡彈丸，是那個陌生人餵牠吃彈丸。的確，從原始故事完全看不出青蛙喜歡彈丸；恰好相反，經歷這次跳躍不得的恐怖經驗，韋伯斯特肯定從此非常不喜歡彈丸。

事實上，馬克．吐溫讓他的故事二度、三度回鍋，甚至還四度回鍋。他在十九世紀六○年代先把這則故事一稿數賣，接著他又在九○年代重講一遍，首先提出的是希臘版本，〈雅典人和蛙〉（The Athenian and the Frog），引自西奇威克（Sidgwick）的《希臘散文作品》（Greek Prose Composition），接著重講加州版，敘述他捏造的或抄襲的斯通利故事，隨後他還有膽量再提出第三個版本，那篇故事是從法文版回譯而成，而法文版則是由「勃朗夫人」（Madame Blanc）翻譯自他的原始著作，投到《兩個世界的評論》（Revue des Deux Mondes）雜誌發表。

由於他的翻譯本採直譯作法，讀來非常有趣，這也讓馬克．吐溫有機會為讀者上一堂課，批評法語的雜亂混淆情況，我猜他還發揮相同伎倆來處理德文版本，因為馬克．吐溫對德國人動不動組合構詞，拼出几長單字的習性非常不以為然，他還曾在他的幾本旅遊書中借題發揮，引來不少笑聲。馬克．吐溫後來坦承，這則故事的希臘源頭，本身也是捏造的。西奇威克只不過（經馬克．吐溫允許）把馬克．吐溫的加州版故事翻成古典希臘文，把射鵪鶉的子彈改成石頭，把吉姆寫成波伊提烏（Borthius）之流，還把陌生人改成一個雅典人，然後把譯本冠上〈雅典人和蛙〉標題。所以，馬克．吐溫對這種驚人巧合抱怨連連，其實不過是種表演伎倆。

這一切都證明一點，馬克．吐溫是個精明的專業幽默高手。他懂得幽默經濟學，也知道一旦你握有一個有趣的構想（一隻塞滿彈丸動彈不得的冠軍跳蛙）你就可以拿來善加改動一再運用。當馬克．吐溫面對一群仰慕他的朋友私下談話，這時他就講跳蛙故事的一個版本。他還在多次巡迴演講時，在講台上講述這個故事，因為他另有一項專業天賦，他有辦法認出適於聽講也適合閱讀的故事。

這則故事怎樣才最有趣實在很難判斷：是閱讀或聽講，還是以法文、德文、英文或希臘文來展現。馬克．吐溫的書面版本，採用的是十九世紀四○年代採礦營地的加州地方話。不過這則故事同樣可以用密西西比「黑人土話」（darky）或密蘇里「多利式鄉音」（Doric）傳達，不然，紐英格蘭區的通俗白話也行。

由於這個青蛙故事，馬克．吐溫偶然（幾乎可算意外）發現了二十世紀喜劇演員口中的「連環笑點」，也就是能一再用來發揮效果的笑料，這可以用在冗長故事、書本或演講裡面，而且（只要講得好，時機又掌握得恰當）這會愈講愈好笑。馬克．吐溫一領悟到自己發現的是何等珍貴的寶藏，他馬上拿這項工具來一再運用。

從《艱苦歲月》（Roughing It）裡面便找得到經典實例，內容講述格里力搭乘驛馬車的呆板軼聞，故事由一輛驛馬車的乘客講述，接著又由所有上車旅客分別交替講述。內容包括格里力的許多趣聞，結果馬克．吐溫施展他的低劣伎倆，把他們全都殺死，他藉這種手法，輕輕鬆鬆為他的新書寫出有趣的一章，這又是幽默經濟學的一個實例。

連環笑點是馬克．吐溫第一部成功傑作的一項特徵。《傻子國外旅行記》（The Innocents Abroad）敘述他和一群美國人，首度前往歐洲旅遊的經歷。第一版賣出十幾萬本，馬克．吐溫也發了大財。隨後他經營事業，製造一種專利排字機，結果運氣不好，他賺的錢虧損大半並宣告破產，接下來，他藉一趟環球演講旅行，又把財富賺了回來。

那趟旅行經歷寫成又一本《傻子國外旅行記》，書名為《赤道環行記》（Following the Equator），所得利潤使馬克．吐溫有能力償還所有債務。這又是個例證，顯示他對寫作經濟學是多麼爛熟，因為兩本書背後的理念，基本上是相同的，不過內容轉折豐富多樣又獨具創意，足以使讀者津津樂讀。

譯註：New Orlans Picayune，該報創刊時依西班牙幣制販售，每份賣「Picayune」，值「里爾幣」五角錢，故名。

書籍介紹

本文摘錄自《天才的條件：17位創作大師的天賦、激情與魔性》，木馬文化出版

作者：保羅．約翰遜（Paul Johnson）

譯者：蔡承志

※本書初版為木馬文化《創作大師的不傳之祕》

《所謂的知識分子》作者保羅．約翰遜另一顛覆性傑作

不瘋魔，不成活！

人人皆有創造力，天才如何與眾不同？

本書回溯古埃及印何闐、中世紀巴哈、莎士比亞到近代藝術巨擘畢卡索、動畫大亨迪士尼，橫跨文學、繪畫、音樂、劇場、時裝設計、建築各領域。探索歷史上最知名，展現出崇高創造力的17位偉大藝術家。翔實記述他們偉大的藝術成就，對創作狂熱的執著以及經歷過的掙扎奮鬥。

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Photo Credit: 木馬文化

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航