2021/06/30,
國際

無止盡的封城讓自殺率攀升，政府無能抗疫讓馬來西亞人民發起⎡白旗運動⎦自救

無止盡的封城讓自殺率攀升，政府無能抗疫讓馬來西亞人民發起⎡白旗運動⎦自救
圖為馬國網民發起的⎡白旗運動⎦群組照片。Photo Credit: Solidariti Bendera Putih

我們想讓你知道的是

疫情讓馬來西亞經濟嚴重衰退，許多家庭因此斷炊，自殺率也因此攀升。而近日在當地興起的⎡白旗運動⎦，是呼籲有需要接受援助的人，可在住家顯眼的地方豎起白旗，讓鄰里或有能力人士、組織看見與提供援助，以渡過難關。

一場史無前例的covid-19疫情，讓馬來西亞在這一年多來陷入經濟衰退，失業率與自殺案件攀升，民間不得不發起⎡白旗運動⎦（#BenderaPutih），有需要援助者，只要在家掛上白旗或白布條，就會有人來提供援助，以彌補官方援助上的不足。

白旗這符號，在現實社會的語境下，意味著投降，那為何馬國人民會身陷絕望，而向外界發出求援的聲音呢？

馬國的疫情是在2020年2月底爆發，主要是因一座清真寺的群聚感染而擴散的，接著同年3月18日，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣佈全國實行行動管制令（movement control order，MCO），即所謂的封城或鎖國，除特定行業外，一切經濟活動得停止，直至同年5月3日才結束。

接著馬國政府在不同時期祭出有條件行動管制令、復原式行動管制令等抗疫手段，管制程度比行動管制令寬鬆，儘管曾一度壓低確診病例曲線，但因2020年9月沙巴州舉行大型的州補選，使得疫情再次擴散。而且，由於官方抗疫政策的朝令夕改、人民的防疫疲勞下，疫情始終無趨緩的跡象。

眼見此前的抗疫手段無法壓低確診病例，今年5月28日，首相慕尤丁宣佈再次施行嚴格的全國行動管制令，為期一個月。然而這一個月期間的病例始終高居不下，連續多日的新增確診病例在6000例以上（甚至一度破9000例），而在行動管制令屆滿的前一天，慕尤丁6月27日宣布，除非每日新增確診數降到4000以下、疫苗接種率達到10%，以及加護病房需求降低，否則不會鬆綁行動管制令。這意味著，行動管制令會⎡無限期⎦施行，經濟活動停擺的時間會持續更長，更多人的生計受到衝擊。

接著在28日，原本行動管制令該落幕的這天，發生了一起震驚全馬的自殺案。一名確診的馬國男性，在雪蘭莪州加影市的一座天橋上吊自殺，因這座天橋位處高速公路，讓許多駕駛人受到驚嚇，而死者遺體懸掛天橋的照片也被分享到網路上。而領導抗疫的馬國衛生部總監諾希山（Dr Noor Hisham），呼籲大眾勿將死者的照片、影片上傳到網路，也呼籲媒體審慎報導，避免社會出現模仿自殺的效應。

也在同一天，馬國的網民開始在推特、臉書等社交媒體發起舉白旗運動，獲得眾多網民、NGO、政治人物的響應。各種相互扶持與勉勵的標籤也開始出現，如⎡大家照顧大家⎦（#KitaJagaKita）和⎡人民照顧人民⎦（#RakyatJagaRakyat）。

平均每日新增4宗自殺案

事實上，27日發生的天橋自殺案，只是馬國疫情下眾多的自殺案件之一，在早一天的26日，馬國登嘉樓州發生了一起餐廳老闆，因不堪經濟壓力而在自家餐廳上吊自殺的案件。

馬來郵報》報導，根據警方接獲的自殺案通報統計，僅在今年第一季就有336起自殺案件，已超過去年和前年的一半。馬國經濟在疫情的衝擊下，已衰退超過一年，讓許多身陷困境的民眾選擇結束生命。報導指出，2020年有631起自殺案，而2019年則有609起。

眼見經濟衰退還會延長一段時間，以及更多無助的家庭斷炊、有人尋短，在28日開始的⎡白旗運動⎦在馬國不分族群地獲得了支持。⎡白旗運動⎦的行動方式，是呼籲有需要接受援助的人，可在住家顯眼的地方豎起白旗，讓鄰里或有能力的人士、組織看見，以渡過難關，眾多支持這行動的網民呼籲，在這非常時期，有需要的人不必羞於啟齒求助，因為人民必須團結互助。

星洲日報》報導，馬國柔佛州的一名失業的父親，看到網路上呼籲有需要的人豎起白旗後，為讓懷孕的妻子和兩個年幼的孩子有飯吃，嘗試在家門豎起白旗，沒想到一小時內就有人捐贈他物資和金錢，解決了房租和溫飽問題。

除了個別家庭陷入困頓外，疫情的衝擊也讓平時需要外界資助的慈善團體陷困。《星洲日報》報導，雪蘭莪州有一家收入貧困者的醫療康復中心，疫情期間收入的病患越來越多，當善款卻減少，院長無奈之下也好豎起白旗，希望善心人士捐款。

人民以⎡白旗⎦表達對政爭的不滿

馬國去年爆發疫情的時間點，正好是馬國發生政變的時候。2018年5月執政的希望聯盟政府，執政不滿2年，就被同陣營的國會議員倒戈，前首相馬哈迪領導的希望聯盟政府垮台，由現任首相慕尤丁組閣執政。

由於慕尤丁領導的國民聯盟沒有掌握國會絕對多數議席，因此執政根基不穩，朝野鬥爭在政變後始終持續著，如去年9月引發馬國新一波疫情的沙巴州補選。因此這一年多來，許多馬國人民對朝野政黨應團結抗疫的時候，仍在政爭而不滿，而⎡白旗運動⎦的興起，可謂社會對政府抗疫不力的回應。

儘管⎡白旗運動⎦在馬國獲得不少民眾的共鳴與響應，但一名屬執政黨陣營的伊斯蘭黨國會議員的相左言論卻引起爭議。《東方日報》報導，伊斯蘭黨國會議員聶阿（Nik Aziz）都認為，應視這疫情為上蒼的考驗，而非叫人們掛白旗投降，他呼籲人們在面對考驗的時候，應舉起雙手向上蒼祈禱。⎡請舉手向上蒼祈禱。那是面對生命中的考驗時的力量及樂觀的旗幟。不要通過教人民舉白旗向考驗認輸。⎦聶阿都說。

此外，馬國房屋與地方政府部長祖萊達（Zuraida Kamaruddin），以及在野黨誠信黨也分別表達支持白旗運動的立場，但部分網民並不領情，反批朝野政黨企圖⎡騎劫民間運動⎦。《當今大馬》報導，儘管祖萊在推特寫道⎡我與#benderaputih（舉白旗）運動同在，以便鑑別有需要幫助的人們⎦，同時也附上標籤#actionbeyondpolitics（超越政治的行動），但引起了其他在野黨領袖的批評，稱要不是執政黨在去年發動政變，且政變後防疫不力，人民才被迫發起自救行動。也有網民轉發祖萊達的推文批評，白旗運動的興起，代表著國盟政府的無能。

不過，當另一在野黨誠信黨，聲稱準備在全國的每個地區都插上至少10支白旗時，也引來了網民們的批評，認為在野黨人士透過這運動來達到自身的政治議程，同樣是無恥的行徑。一個名為@InjangNation的推推用戶直批朝野政黨一樣爛，他寫道⎡每當人民有自發行動，政府和在野黨都搶著騎劫，然而這運動就是源自他們的治國無能。朝野雙方都是白痴。⎦

**關鍵評論網關心您，世界上還有很多美好的事情。或許你已經做到一次，明天，也可以再辦到一次。**
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995（24小時）
生命線協談專線：1995/ 張老師專線：1980

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。