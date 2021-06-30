無止盡的封城讓自殺率攀升，政府無能抗疫讓馬來西亞人民發起⎡白旗運動⎦自救

一場史無前例的covid-19疫情，讓馬來西亞在這一年多來陷入經濟衰退，失業率與自殺案件攀升，民間不得不發起⎡白旗運動⎦（#BenderaPutih），有需要援助者，只要在家掛上白旗或白布條，就會有人來提供援助，以彌補官方援助上的不足。

白旗這符號，在現實社會的語境下，意味著投降，那為何馬國人民會身陷絕望，而向外界發出求援的聲音呢？

馬國的疫情是在2020年2月底爆發，主要是因一座清真寺的群聚感染而擴散的，接著同年3月18日，首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）宣佈全國實行行動管制令（movement control order，MCO），即所謂的封城或鎖國，除特定行業外，一切經濟活動得停止，直至同年5月3日才結束。

接著馬國政府在不同時期祭出有條件行動管制令、復原式行動管制令等抗疫手段，管制程度比行動管制令寬鬆，儘管曾一度壓低確診病例曲線，但因2020年9月沙巴州舉行大型的州補選，使得疫情再次擴散。而且，由於官方抗疫政策的朝令夕改、人民的防疫疲勞下，疫情始終無趨緩的跡象。

眼見此前的抗疫手段無法壓低確診病例，今年5月28日，首相慕尤丁宣佈再次施行嚴格的全國行動管制令，為期一個月。然而這一個月期間的病例始終高居不下，連續多日的新增確診病例在6000例以上（甚至一度破9000例），而在行動管制令屆滿的前一天，慕尤丁6月27日宣布，除非每日新增確診數降到4000以下、疫苗接種率達到10%，以及加護病房需求降低，否則不會鬆綁行動管制令。這意味著，行動管制令會⎡無限期⎦施行，經濟活動停擺的時間會持續更長，更多人的生計受到衝擊。

接著在28日，原本行動管制令該落幕的這天，發生了一起震驚全馬的自殺案。一名確診的馬國男性，在雪蘭莪州加影市的一座天橋上吊自殺，因這座天橋位處高速公路，讓許多駕駛人受到驚嚇，而死者遺體懸掛天橋的照片也被分享到網路上。而領導抗疫的馬國衛生部總監諾希山（Dr Noor Hisham），呼籲大眾勿將死者的照片、影片上傳到網路，也呼籲媒體審慎報導，避免社會出現模仿自殺的效應。

也在同一天，馬國的網民開始在推特、臉書等社交媒體發起舉白旗運動，獲得眾多網民、NGO、政治人物的響應。各種相互扶持與勉勵的標籤也開始出現，如⎡大家照顧大家⎦（#KitaJagaKita）和⎡人民照顧人民⎦（#RakyatJagaRakyat）。

平均每日新增4宗自殺案

事實上，27日發生的天橋自殺案，只是馬國疫情下眾多的自殺案件之一，在早一天的26日，馬國登嘉樓州發生了一起餐廳老闆，因不堪經濟壓力而在自家餐廳上吊自殺的案件。

《馬來郵報》報導，根據警方接獲的自殺案通報統計，僅在今年第一季就有336起自殺案件，已超過去年和前年的一半。馬國經濟在疫情的衝擊下，已衰退超過一年，讓許多身陷困境的民眾選擇結束生命。報導指出，2020年有631起自殺案，而2019年則有609起。

眼見經濟衰退還會延長一段時間，以及更多無助的家庭斷炊、有人尋短，在28日開始的⎡白旗運動⎦在馬國不分族群地獲得了支持。⎡白旗運動⎦的行動方式，是呼籲有需要接受援助的人，可在住家顯眼的地方豎起白旗，讓鄰里或有能力的人士、組織看見，以渡過難關，眾多支持這行動的網民呼籲，在這非常時期，有需要的人不必羞於啟齒求助，因為人民必須團結互助。

《星洲日報》報導，馬國柔佛州的一名失業的父親，看到網路上呼籲有需要的人豎起白旗後，為讓懷孕的妻子和兩個年幼的孩子有飯吃，嘗試在家門豎起白旗，沒想到一小時內就有人捐贈他物資和金錢，解決了房租和溫飽問題。

除了個別家庭陷入困頓外，疫情的衝擊也讓平時需要外界資助的慈善團體陷困。《星洲日報》報導，雪蘭莪州有一家收入貧困者的醫療康復中心，疫情期間收入的病患越來越多，當善款卻減少，院長無奈之下也好豎起白旗，希望善心人士捐款。

人民以⎡白旗⎦表達對政爭的不滿

馬國去年爆發疫情的時間點，正好是馬國發生政變的時候。2018年5月執政的希望聯盟政府，執政不滿2年，就被同陣營的國會議員倒戈，前首相馬哈迪領導的希望聯盟政府垮台，由現任首相慕尤丁組閣執政。

由於慕尤丁領導的國民聯盟沒有掌握國會絕對多數議席，因此執政根基不穩，朝野鬥爭在政變後始終持續著，如去年9月引發馬國新一波疫情的沙巴州補選。因此這一年多來，許多馬國人民對朝野政黨應團結抗疫的時候，仍在政爭而不滿，而⎡白旗運動⎦的興起，可謂社會對政府抗疫不力的回應。

儘管⎡白旗運動⎦在馬國獲得不少民眾的共鳴與響應，但一名屬執政黨陣營的伊斯蘭黨國會議員的相左言論卻引起爭議。《東方日報》報導，伊斯蘭黨國會議員聶阿（Nik Aziz）都認為，應視這疫情為上蒼的考驗，而非叫人們掛白旗投降，他呼籲人們在面對考驗的時候，應舉起雙手向上蒼祈禱。⎡請舉手向上蒼祈禱。那是面對生命中的考驗時的力量及樂觀的旗幟。不要通過教人民舉白旗向考驗認輸。⎦聶阿都說。

此外，馬國房屋與地方政府部長祖萊達（Zuraida Kamaruddin），以及在野黨誠信黨也分別表達支持白旗運動的立場，但部分網民並不領情，反批朝野政黨企圖⎡騎劫民間運動⎦。《當今大馬》報導，儘管祖萊在推特寫道⎡我與#benderaputih（舉白旗）運動同在，以便鑑別有需要幫助的人們⎦，同時也附上標籤#actionbeyondpolitics（超越政治的行動），但引起了其他在野黨領袖的批評，稱要不是執政黨在去年發動政變，且政變後防疫不力，人民才被迫發起自救行動。也有網民轉發祖萊達的推文批評，白旗運動的興起，代表著國盟政府的無能。

#BenderaPutih symbolizes the failure of the administration that you’re in. You’re shameless https://t.co/7BwRixNgM4 — فريد فريش (@faridfarish) June 29, 2021

不過，當另一在野黨誠信黨，聲稱準備在全國的每個地區都插上至少10支白旗時，也引來了網民們的批評，認為在野黨人士透過這運動來達到自身的政治議程，同樣是無恥的行徑。一個名為@InjangNation的推推用戶直批朝野政黨一樣爛，他寫道⎡每當人民有自發行動，政府和在野黨都搶著騎劫，然而這運動就是源自他們的治國無能。朝野雙方都是白痴。⎦

KERAJAAN DAN PEMBANGKANG BERLUMBA-LUMBA NAK HIJACK SEGALA INISIATIF RAKYAT YANG DIMULAKAN ATAS SEBAB KEGAGALAN MEREKA SENDIRI DALAM MENTADBIR NEGARA. DUA DUA SIDE, BODOH! — InjangNation🏴 (@InjangNation) June 29, 2021

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範