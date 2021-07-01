是及時雨還是大洪水：央行「大撒幣」會如何影響長期投資布局？

文：劉凱平（安睿宏觀總經理）

過去一段時間，大家從媒體上經常聽到「量化寬鬆的貨幣政策」一詞。

通俗說，它的意思就是中央銀行希望透過大灑幣的方式，壓低銀行利率以帶動經濟的成長。下表是美國中央銀行（簡稱FED，或美聯儲）在2008年金融海嘯及2020新冠肺炎疫情後為了提振經濟，持續大幅度放鬆貨幣供給量，及同期間美國實質國內生產毛額變化對照表。

項目 2007 2019 2020年底 +/-% 美國年度實質GDP 15.67兆美元 19.01兆美元 Nil +21.31% 美聯儲資產總額 8906.6億美元 4.17兆美元 7.8兆美元 +875.71%

這段期間美聯儲的資產規模，從近9000億美金水平一路拉高到2020年底近8兆美元，增幅高達875%，是美聯儲成立以來所僅見，十分驚人。

然而在這段大水漫灌期間，美國國內生產毛額卻僅成長了21.31%，完全無法和貨幣供給量增加幅度相提並論，而世界各國央行也都配合美聯儲貨幣政策同步放寬貨幣供給量，其中當然台灣央行也在內。接下來大家都可以感受得到的就是全世界各地股市、房市大漲，行情一片大好。

問題是，天下真有不要錢的午餐可吃嗎？

有效的全生涯理財規劃，是在長短兼顧的概念下探討如何逐步實現人生各階段的生活目標，特別是在長期的思維角度下，如何穩妥安排一個能有效滿足晚年生活所需的計畫。這樣的一個概念，無疑是偏重於如何解決長遠未來的生活需要，而相對比較不是中短期的計畫。問題是，人類思維模是偏偏又不善於思考遙遠的未來，老是困在解決短期問題上打轉。

現代多變環境中，一個四口之家要維持基本像樣的生活，經濟壓力已經不低。多年省吃儉用攢下一點錢投放在股市債市裡，希望隨著時間推移，多少能累積一些財富支應日後花用的初衷，在當下大水漫灌驚驚漲聲中，難免想起股市過去幾次崩盤式大跌，讓既有的長期投資信念出現動搖。

結果就是不乏有人開始出清投資部位退場觀望，以力求保本。

這樣子的投資決定對嗎？

Photo Credit: 中央社

長期投資的風險管控架構就是全球分散、股債配置、慎選善用經理人、確認投資標的物符合QVDT的長投原則。這樣做的原因是我們不能否認市場存在有崩跌的可能，而事先能精準預知則是不合理的要求，因為沒有人能預知。提前下車的風險，就是再回頭已是百年身，原本計畫好的全生涯理財規劃目標也就無法順利實現，快樂的人生自然也就無緣按計畫得以享受。

只要還有十年、二十年以上的人生時程，就是對抗短期崩跌最佳的利基，萬一遇上股市崩跌，對相信長期投資的人而言，最該做的是在有效風險管控下省吃儉用加碼投資，而不是先下車為妙。

所有具備永續經營需要的機構投資人，在面對當下充滿不確定性的環境時，下車都不會是選項，而是加強檢視長期投資管控風險的機制是否完備、是否落實。

長期投資風險管控機制不是一般人能輕易上手的，現在正是用這套簡單易懂的原則，檢視你身邊理財規劃顧問的絕佳時機。

本文經安睿宏觀理財規劃顧問授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航