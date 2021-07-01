2021/07/01,
健康

168間歇性斷食須知：哪些人不適合？要怎麼進行才能避免空腹沒力氣？

168間歇性斷食須知：哪些人不適合？要怎麼進行才能避免空腹沒力氣？
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

間歇性斷食是減重減肥界的關鍵字，它是指透過調整進食的時間，有計畫地安排每一餐，加速燃脂、提高新陳代謝。但是要怎麼避免空腹沒力氣的狀況呢？

文：Momo

「小美，你昨天是沒睡飽嗎？怎麼看起來這麼沒精神？」

「我最近在用168斷食減重啦！早上都沒吃所以肚子好餓喔！」

間歇性斷食是現在減重減肥、健身界裡的關鍵字，它並不是要我們節食，而是指定「進食」和「禁食」的時間，透過調整進食的時間，有計畫地安排每一餐，讓身體有時間修復、促進生長激素分泌。但是要怎麼進行才能避免空腹沒力氣的窘境呢？

168間歇性斷食是什麼？

168間歇性斷食在一天24小時之中，只挑選自己方便的8小時進食，例如：早上8點到下午4點，或是中午12點到下午8點（推薦上班族使用）等，讓過去一天三餐或四餐的飲食習慣，透過間歇性斷食在8小時內用餐完畢。就算不改變食量、運動量，也能達到減重的效果。其原理是吃完一餐後，身體需要7-10小時來消耗掉儲存的肝糖，也就是說飯後7到10小時後身體才會大量使用身體內的脂肪，所以一天三餐的話，只有睡覺時會有機會燃燒脂肪。

而168間歇性斷食就是利用長時間不攝取食物，來增加身體燃燒脂肪的時間。但是如果一開始不吃早餐很難受，或是像筆者一樣早上一定要來杯拿鐵咖啡醒腦，可以從12：12（12小時禁食、12小時進食）、14：10（14小時禁食、10小時進食）開始，先戒掉宵夜也會差很多。

加速燃脂、提高新陳代謝

據研究指出，168間歇性斷食能夠加速燃脂、提高新陳代謝、增加胰島素敏感度，幫助血糖控制，適合高體脂、想控制體重，以及體重屬於正常偏輕，但體脂卻很高的「泡芙人」使用。而且不需要忌口，可說是很容易上手的飲食法，但是這不代表你能大吃特吃喔。

因為挑對食物種類比減少食量更重要。想要效果好，除了控制「量」，不超過TDEE（每日總消耗熱量），還要改吃原型食物（指未經加工且不含額外添加物的食物）。因為養成良好的飲食習慣後，即使往後沒有刻意節食，也不用擔心復胖。

貿然執行168間歇式斷食，小心代謝疾病上身

雖然在大部分健康的成年人身上，間歇性斷食的風險並不高，但是糖尿病等代謝疾病胃部疾病患者，因為需要固定時間進食，否則血糖會過低而產生危險或是讓胃的病況加重，所以不適合嘗試以外，發育中的學生工作需大量體力的人孕婦哺乳婦女，需要較多的碳水化合物與熱量，168間歇性斷食可能也不太適合你們。

而且在尚未擁有正確的熱量、飲食觀念便貿然嘗試間歇式斷食法減肥，很容易像小美一樣上班沒精神，或是產生暴食、少吃或是營養不良的狀況，造成血糖大幅波動，招致代謝性疾病上身，還是要先與專業的醫療人員或是營養師諮詢比較安全喔！

若受不了168斷食，減醣飲食吃得飽也很有效

筆者減肥經歷超過三十年，在神農嚐百草的精神下，任何減重方式：單一飲食減肥法、熱量減肥法、中西藥都嘗試過，當然168間歇性斷食也不例外。筆者曾試過兩週168，雖然體重只是微微下降，但是小腹明顯小了一圈，內臟脂肪少了2，可說頗有成效。

不過後來還是抵抗不了早晨那一杯拿鐵和深夜裡挑燈夜戰時的點心，因此改為實踐每餐限制碳水化合物在20克以內的減醣飲食，同樣有效果，也能長時間執行。但是減重說穿了沒有捷徑，「管住嘴，邁開腿」，找到適合自己的方式就對了。

延伸閱讀

本文經職場熊報Bear Times授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：游家權
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。