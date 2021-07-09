《去他X的歷史！》：丹麥國王、法國皇后、俄國公主的超狂人生

文：船長先生（The Captain）

改造自己——從國王變海盜

鳥事會一直出現，談戀愛會分手，工作會不見，人生是不會乖乖照著你的計劃走的。或許從小你就長得超級好看，感覺以後註定是當模特兒的料，可是到了百花齊放的青少年時期，一切就變殘酷了（簡單來說，就是你發現自己其實是隻毛毛蟲，而不是蝴蝶）。人生就是這樣，有的時候就是會發生一些事情，迫使你走上替代道路，這樣才走得下去，不過這可是他X的好事一樁呀！這是改造自己的機會，讓你可以變得比以往更加酷炫！

回到先前的例子，那位曾經長得好看的孩子，到高中成了醜八怪。如果你生來就有張毛毛蟲的臉，那麼就好好利用你那毛毛蟲的雙眼；因為依這條件，你很快就能成為演員賺大錢，出演猥瑣的跟蹤狂、扮演螳螂或連環殺手。我的重點是，要保持心胸開闊，不可能永遠都「沒有路」可走。舉個例子來說好了——丹麥國王艾瑞克七世（King Eric VII），別名帕默瑞尼亞的艾瑞克（Eric of Pomerania 或 Erik av Pommern，對，有好多不同的寫法）。

艾瑞克七世在一三八九年到一四四二年間擔任丹麥國王，且在一三九六年到一四三九年，還同時是瑞典和挪威的國王（多精采的履歷）。不幸的是，艾瑞克雖貴為迷人的領導人，但在一四三○年代，王國內還是出現了一連串的抗爭暴動，因此到了一四三九年，他直接丟下一句：「你們這些混蛋！去你的！我不玩了！」就罷工了。由於實在是厭倦了頻頻發生的暴亂，艾瑞克直接搬到哥特蘭島（Gotland）上僻靜的維斯城堡（Castle Visborg，長有點像艾莎的冰皇宮）。

等到大家發現國王好像沒有急著要回來，留在王國裡的王公貴族認為國王只是在虛張聲勢，便索性直接解除國王的頭銜——艾瑞克原本打的算盤不是這樣的呀！不過，他也不是會輕言放棄的人！他運用領導國家所累積出來的經歷，重新改造自己，成為一名超強的海盜。接下來的十年間，艾瑞克會綁架船隻和碼頭來換取贖金，幹盡各種海盜的勾當，好讓自己繼續享受奢華的生活，同時還可以再一次開口對以前的子民說：「去你的！」就掌握自己人生控制權這件事情而言，艾瑞克真是太棒了，真是他X的好棒棒！

希望下回，如果你的人生出現鳥事，或是遇到任何事與願違的情況時，你會想起這則故事，要好好把握機會讓自己變得更好！還有，雖然從小老師就一直警告你打消當海盜的念頭，但你確確實實可以成為一名他X的海盜！

有錢就是任性——法國皇后的虛構網紅人生

生活在充斥著各式科技的世界裡，可說是種幸福，但也是個詛咒。每一天我們都在使用唾手可得的交通運輸、簡單方便的溝通工具，此外，科技也讓我們可以分享一天中的每一秒，姑且先不論有沒有記錄下來的必要就是了（通常都沒必要）。

這一切都得來得太容易，一不小心就抹除了生活中的神祕感。在手機配有相機功能前，每次拍照時，你都得細細思量這到底值不值得永流傳這個問題。更早之前，你還得他X的精心繪製自己的畫像，除非你很有錢，且有足夠的錢，才可以找人來幫你畫。

一六二一年時，瑪麗．麥迪奇（Marie de’ Medici）就這麼做了。貴為亨利四世（Henry IV）的太太、麥迪奇家族的後代，瑪麗皇后擁有的地位、財富、名聲足以過上好幾輩子，但她卻苦於沒有傳講自己非凡人生故事的方法。為此，瑪麗皇后在四十六歲那年（也是好發中年危機的年紀），聘請眾相追逐的藝術家彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens），前來繪製她的精采人生故事，二十一幅橫跨嬰兒期一路到攝政期的畫作（外加兩幅與雙親一起的）。

為能刷出最大的存在感，每一幅畫作都他X的大（約高四公尺）。魯本斯接下瑪麗皇后的「IG老公」這項任務，著手繪製瑪麗人生中最美好的時刻。前後共兩年的時間，他們繪製了瑪麗皇后小時候遭逢的困難與打擊、義無反顧上戰場的英姿、探險時強而有力的指揮，以及各種可以讓瑪麗成為無敵皇后且值得記錄下來的事蹟，所以瑪麗的人生基本上真是天X的瘋狂，還有畫作可以佐證！

不過，這裡有個大問題：這些故事都是虛構的屁話，盡是些誇張不實的內容，瑪麗皇后在位期間毫無功績可言，且生活糜爛奢華。瑪麗純粹是使用工具，捏造自己夢想中的人生，根本就是網紅的始祖呀！她打造出來的「網紅」有個名字，叫做《瑪麗．麥迪奇的一生》（Marie de’ Medici Cycle），就擺在巴黎羅浮宮裡展示（至少在我寫這篇文章的時候還在這裡）。可是，網紅常常會莫名刪除東西，所以這些畫作也可能隨時會消失不見囉！

實在忠誠的皇室家族——拒絕再婚的俄國公主

過去幾年以來，大眾流行文化給我們帶來許多奇怪的東西：肉桂口味的威士忌、南瓜風味的每樣東西，還有普羅大眾一般都認為的「婊妹個個不忠誠」（hoes ain’t loyal，饒舌歌手克里斯小子〔Chris Brown〕的歌詞）。我懂，我知道這首歌相當琅琅上口，可是若你是個男生，讀到這邊的時候，就是你該丟棄這種想法的時刻了。相信我，外頭還是有像基輔的奧麗加（Olga of Kiev）這種女孩，只不過你得準備好，成為值得這種女孩交往的對象！

奧麗加是十世紀的一位公主，居住的地區今日已瓜分為烏克蘭和俄羅斯。如同那一帶多數的女人一樣，奧麗加真是他X的美艷，而且還相當忠誠，對自己的王國、家族、男人都很忠誠，因此自然有超多男人都想擁有她，然而正是這些羨慕與忌妒，最後害死了她老公基輔的伊戈爾（Igor of Kiev）。敵軍德烈夫利安人（Drevlians）謀殺伊戈爾，為的是要說服奧麗加嫁給他們這一族的馬爾王子（Prince Mal）。可是，奧麗加壓根兒也沒打算跟德烈夫利安那裡的爛人扯上關係。老公去世後，兒子成了她生命中唯一在意的男性，與其嫁給德烈夫利安的馬爾王子那個鬼東西，她寧可去死，或是孤苦伶仃地哀傷老去，或是被貓搞到窒息而死。

因此，當馬爾王子派出二十位超強的談判專家，前來遊說奧麗加出嫁時，她直接把他們給活埋了。後來，王子又差來一群貴族，她索性把他們鎖在澡堂裡活活燒死。隨後，她佯裝歉意，舉辦一場晚宴，邀請全部的德烈夫利安人來參加，並在宴會上命令士兵把五千名賓客給殺個精光，但故事並未就此打住。奧麗加後來入侵德烈夫利安人的領地，把境內每一間該死的屋子燒個精光。（以防你還沒意會過來，我就直接跟你說了：奧麗加真的很愛放火呀！）我想或許就是到了這個時間點，馬爾王子才真的明白，奧麗加不是他能擁有的女人，也終於放棄追求了。

從九四五年到九六三年，奧麗加以獨立的單身女性之姿，代替兒子治理基輔羅斯王國（Kievan Rus），直到兒子長大成人後，才移交給兒子打理國政。

所以，女孩們，要是有男人質疑妳的忠誠度，或是叫妳一聲「婊妹」，記得跟奧麗加一樣，放火燒了這傢伙該死的屋子！

書籍介紹

本文摘錄自《去他X的歷史！111個打臉教科書的爆笑史實真相》，創意市集出版

作者：船長先生（The Captain）

譯者：吳盈慧

momo網路書店

Readmoo讀墨電子書

Pubu電子書城結帳時輸入 TNL83 ，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用）

，可享全站83折優惠（部分商品除外，如實體、成人及指定優惠商品，不得與其他優惠併用） 透過以上連結購書，《關鍵評論網》將由此獲得分潤收益。

人生自古誰不魯？留取擔心照汗青，且看歷代溫拿如何走上癲峰！

萬千網友讀後真心話：

如果當年的歷史課有這麼有趣就好了！

回顧歷史，你會發現——

原來初次登場有多麼重要（下次先把浸過你香水的東西送過去吧）

原來天生臭臉其實很有市場（所以不用勉強自己笑，驕傲地擺出它）

原來幽默感真的能救你一命（像是被綁架的時候，你可以說笑話給綁匪聽）

原來求愛和分手都不一定要用LINE（你可以選擇吃腋下的蘋果，或帶把劍）

原來跟有權有勢的女人上床並不是個好主意（你可能會被驗身，或直接翹辮子）

IG粉絲48萬、推特追蹤超過10萬，人氣歷史研究家船長先生，

用歡樂搞笑、明智理性、殘酷誠實的文字，賦予了歷史新的生命，連接起了過去和現在，

將歷史帶入你的生命中，讓那些奇葩離奇的事蹟，都成為你做出下個選擇的參考和指引。

有人愛兔成痴到自以為能生出兔子，你還覺得那些寵物把拔馬麻太誇張？

英國男人會把愛人的恥毛插在帽子上示愛，你還只想用刺青就打發你的愛？

愛德華八世為了愛人而放棄王位，而你卻在大賣場的垃圾出清區找情人節禮物？

愛迪生夫婦用摩斯密碼安靜傳情，你們這對情侶居然還在公共場合大聲曬恩愛惹人嫌？

奧地利畫家和前女友造型的娃娃處了二十三年才走出情傷，你不趕快把前任的東西丟了，還在妄想他會回來找你？

歷史總是意外地相似，古代的人們和我們其實有著令人驚奇的關聯性，而不了解歷史的人，注定要重蹈覆轍。

與其向命運認輸，不如向歷史上的溫拿前輩們學習，並仿效那些狠角色，給命運點顏色瞧瞧！

方法都告訴你了，還他X的楞在那邊做什麼？是時候該做出改變了！

本書適合——

總是對歷史昏昏欲睡的你

對奇葩史料興致勃勃的你

對人生感到倦怠厭世的你

想要翻身掌握精彩人生的你

還有那邊那個你！不要懷疑、不要轉頭，就是你！

Photo Credit: 創意市集出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬