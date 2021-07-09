《去他X的歷史！》：丹麥國王、法國皇后、俄國公主的超狂人生
我們想讓你知道的是
歷史總是意外地相似，古代的人們和我們其實有著令人驚奇的關聯性，而不了解歷史的人，注定要重蹈覆轍。與其向命運認輸，不如向歷史上的溫拿前輩們學習，並仿效那些狠角色，給命運點顏色瞧瞧！
文：船長先生（The Captain）
改造自己——從國王變海盜
鳥事會一直出現，談戀愛會分手，工作會不見，人生是不會乖乖照著你的計劃走的。或許從小你就長得超級好看，感覺以後註定是當模特兒的料，可是到了百花齊放的青少年時期，一切就變殘酷了（簡單來說，就是你發現自己其實是隻毛毛蟲，而不是蝴蝶）。人生就是這樣，有的時候就是會發生一些事情，迫使你走上替代道路，這樣才走得下去，不過這可是他X的好事一樁呀！這是改造自己的機會，讓你可以變得比以往更加酷炫！
回到先前的例子，那位曾經長得好看的孩子，到高中成了醜八怪。如果你生來就有張毛毛蟲的臉，那麼就好好利用你那毛毛蟲的雙眼；因為依這條件，你很快就能成為演員賺大錢，出演猥瑣的跟蹤狂、扮演螳螂或連環殺手。我的重點是，要保持心胸開闊，不可能永遠都「沒有路」可走。舉個例子來說好了——丹麥國王艾瑞克七世（King Eric VII），別名帕默瑞尼亞的艾瑞克（Eric of Pomerania 或 Erik av Pommern，對，有好多不同的寫法）。
艾瑞克七世在一三八九年到一四四二年間擔任丹麥國王，且在一三九六年到一四三九年，還同時是瑞典和挪威的國王（多精采的履歷）。不幸的是，艾瑞克雖貴為迷人的領導人，但在一四三○年代，王國內還是出現了一連串的抗爭暴動，因此到了一四三九年，他直接丟下一句：「你們這些混蛋！去你的！我不玩了！」就罷工了。由於實在是厭倦了頻頻發生的暴亂，艾瑞克直接搬到哥特蘭島（Gotland）上僻靜的維斯城堡（Castle Visborg，長有點像艾莎的冰皇宮）。
等到大家發現國王好像沒有急著要回來，留在王國裡的王公貴族認為國王只是在虛張聲勢，便索性直接解除國王的頭銜——艾瑞克原本打的算盤不是這樣的呀！不過，他也不是會輕言放棄的人！他運用領導國家所累積出來的經歷，重新改造自己，成為一名超強的海盜。接下來的十年間，艾瑞克會綁架船隻和碼頭來換取贖金，幹盡各種海盜的勾當，好讓自己繼續享受奢華的生活，同時還可以再一次開口對以前的子民說：「去你的！」就掌握自己人生控制權這件事情而言，艾瑞克真是太棒了，真是他X的好棒棒！
希望下回，如果你的人生出現鳥事，或是遇到任何事與願違的情況時，你會想起這則故事，要好好把握機會讓自己變得更好！還有，雖然從小老師就一直警告你打消當海盜的念頭，但你確確實實可以成為一名他X的海盜！
有錢就是任性——法國皇后的虛構網紅人生
生活在充斥著各式科技的世界裡，可說是種幸福，但也是個詛咒。每一天我們都在使用唾手可得的交通運輸、簡單方便的溝通工具，此外，科技也讓我們可以分享一天中的每一秒，姑且先不論有沒有記錄下來的必要就是了（通常都沒必要）。
這一切都得來得太容易，一不小心就抹除了生活中的神祕感。在手機配有相機功能前，每次拍照時，你都得細細思量這到底值不值得永流傳這個問題。更早之前，你還得他X的精心繪製自己的畫像，除非你很有錢，且有足夠的錢，才可以找人來幫你畫。
一六二一年時，瑪麗．麥迪奇（Marie de’ Medici）就這麼做了。貴為亨利四世（Henry IV）的太太、麥迪奇家族的後代，瑪麗皇后擁有的地位、財富、名聲足以過上好幾輩子，但她卻苦於沒有傳講自己非凡人生故事的方法。為此，瑪麗皇后在四十六歲那年（也是好發中年危機的年紀），聘請眾相追逐的藝術家彼得．保羅．魯本斯（Peter Paul Rubens），前來繪製她的精采人生故事，二十一幅橫跨嬰兒期一路到攝政期的畫作（外加兩幅與雙親一起的）。
為能刷出最大的存在感，每一幅畫作都他X的大（約高四公尺）。魯本斯接下瑪麗皇后的「IG老公」這項任務，著手繪製瑪麗人生中最美好的時刻。前後共兩年的時間，他們繪製了瑪麗皇后小時候遭逢的困難與打擊、義無反顧上戰場的英姿、探險時強而有力的指揮，以及各種可以讓瑪麗成為無敵皇后且值得記錄下來的事蹟，所以瑪麗的人生基本上真是天X的瘋狂，還有畫作可以佐證！
不過，這裡有個大問題：這些故事都是虛構的屁話，盡是些誇張不實的內容，瑪麗皇后在位期間毫無功績可言，且生活糜爛奢華。瑪麗純粹是使用工具，捏造自己夢想中的人生，根本就是網紅的始祖呀！她打造出來的「網紅」有個名字，叫做《瑪麗．麥迪奇的一生》（Marie de’ Medici Cycle），就擺在巴黎羅浮宮裡展示（至少在我寫這篇文章的時候還在這裡）。可是，網紅常常會莫名刪除東西，所以這些畫作也可能隨時會消失不見囉！
實在忠誠的皇室家族——拒絕再婚的俄國公主
過去幾年以來，大眾流行文化給我們帶來許多奇怪的東西：肉桂口味的威士忌、南瓜風味的每樣東西，還有普羅大眾一般都認為的「婊妹個個不忠誠」（hoes ain’t loyal，饒舌歌手克里斯小子〔Chris Brown〕的歌詞）。我懂，我知道這首歌相當琅琅上口，可是若你是個男生，讀到這邊的時候，就是你該丟棄這種想法的時刻了。相信我，外頭還是有像基輔的奧麗加（Olga of Kiev）這種女孩，只不過你得準備好，成為值得這種女孩交往的對象！
奧麗加是十世紀的一位公主，居住的地區今日已瓜分為烏克蘭和俄羅斯。如同那一帶多數的女人一樣，奧麗加真是他X的美艷，而且還相當忠誠，對自己的王國、家族、男人都很忠誠，因此自然有超多男人都想擁有她，然而正是這些羨慕與忌妒，最後害死了她老公基輔的伊戈爾（Igor of Kiev）。敵軍德烈夫利安人（Drevlians）謀殺伊戈爾，為的是要說服奧麗加嫁給他們這一族的馬爾王子（Prince Mal）。可是，奧麗加壓根兒也沒打算跟德烈夫利安那裡的爛人扯上關係。老公去世後，兒子成了她生命中唯一在意的男性，與其嫁給德烈夫利安的馬爾王子那個鬼東西，她寧可去死，或是孤苦伶仃地哀傷老去，或是被貓搞到窒息而死。
因此，當馬爾王子派出二十位超強的談判專家，前來遊說奧麗加出嫁時，她直接把他們給活埋了。後來，王子又差來一群貴族，她索性把他們鎖在澡堂裡活活燒死。隨後，她佯裝歉意，舉辦一場晚宴，邀請全部的德烈夫利安人來參加，並在宴會上命令士兵把五千名賓客給殺個精光，但故事並未就此打住。奧麗加後來入侵德烈夫利安人的領地，把境內每一間該死的屋子燒個精光。（以防你還沒意會過來，我就直接跟你說了：奧麗加真的很愛放火呀！）我想或許就是到了這個時間點，馬爾王子才真的明白，奧麗加不是他能擁有的女人，也終於放棄追求了。
從九四五年到九六三年，奧麗加以獨立的單身女性之姿，代替兒子治理基輔羅斯王國（Kievan Rus），直到兒子長大成人後，才移交給兒子打理國政。
所以，女孩們，要是有男人質疑妳的忠誠度，或是叫妳一聲「婊妹」，記得跟奧麗加一樣，放火燒了這傢伙該死的屋子！
書籍介紹
本文摘錄自《去他X的歷史！111個打臉教科書的爆笑史實真相》，創意市集出版
作者：船長先生（The Captain）
譯者：吳盈慧
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人生自古誰不魯？留取擔心照汗青，且看歷代溫拿如何走上癲峰！
萬千網友讀後真心話：
如果當年的歷史課有這麼有趣就好了！
回顧歷史，你會發現——
原來初次登場有多麼重要（下次先把浸過你香水的東西送過去吧）
原來天生臭臉其實很有市場（所以不用勉強自己笑，驕傲地擺出它）
原來幽默感真的能救你一命（像是被綁架的時候，你可以說笑話給綁匪聽）
原來求愛和分手都不一定要用LINE（你可以選擇吃腋下的蘋果，或帶把劍）
原來跟有權有勢的女人上床並不是個好主意（你可能會被驗身，或直接翹辮子）
IG粉絲48萬、推特追蹤超過10萬，人氣歷史研究家船長先生，
用歡樂搞笑、明智理性、殘酷誠實的文字，賦予了歷史新的生命，連接起了過去和現在，
將歷史帶入你的生命中，讓那些奇葩離奇的事蹟，都成為你做出下個選擇的參考和指引。
有人愛兔成痴到自以為能生出兔子，你還覺得那些寵物把拔馬麻太誇張？
英國男人會把愛人的恥毛插在帽子上示愛，你還只想用刺青就打發你的愛？
愛德華八世為了愛人而放棄王位，而你卻在大賣場的垃圾出清區找情人節禮物？
愛迪生夫婦用摩斯密碼安靜傳情，你們這對情侶居然還在公共場合大聲曬恩愛惹人嫌？
奧地利畫家和前女友造型的娃娃處了二十三年才走出情傷，你不趕快把前任的東西丟了，還在妄想他會回來找你？
歷史總是意外地相似，古代的人們和我們其實有著令人驚奇的關聯性，而不了解歷史的人，注定要重蹈覆轍。
與其向命運認輸，不如向歷史上的溫拿前輩們學習，並仿效那些狠角色，給命運點顏色瞧瞧！
方法都告訴你了，還他X的楞在那邊做什麼？是時候該做出改變了！
本書適合——
- 總是對歷史昏昏欲睡的你
- 對奇葩史料興致勃勃的你
- 對人生感到倦怠厭世的你
- 想要翻身掌握精彩人生的你
- 還有那邊那個你！不要懷疑、不要轉頭，就是你！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：王祖鵬