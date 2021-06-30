《西奧》劇評：書信破格的演出，梵高西奧的一生

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

Don McLean，一曲〈Vincent〉，深情動人。歌詞訴說梵高一生，不為世界理解的悲涼，perhaps they’ll listen now。但在成名之前，梵高弟弟西奧，弟媳祖安娜，早已聆聽。

梵高致西奧信：

你能從一個人的外在表現知曉他的內心掙扎嗎？你的靈魂中燃燒著熊熊烈火，但從沒有人來你身邊取暖。路人看到的只是煙囪裡飄出的幾縷黑煙，然後就走開了。

世人只知梵高，不曉西奧，傳世九百多封信，其中有八百一十九封，皆是寫給西奧。西奧及其妻保存，才使我們認識驚世畫家。如果沒有他們，梵高的面貌，想必大有不同。

香港話劇團，六月公演《西奧》，建基書信，紙筆交流本是隔空傳情，並非當面對談。導演、編劇，把握了此一特質，化成戲劇，破格演出的挑戰，值得欣賞，也可堪討論。

圖片來源：香港話劇團

文生追求「真」與「美」，為一生意義所在；西奧「活於真實之中」，建立自己的生活。漫長十年，西奧與文生，兄弟並非毫無怨言，就像西奧家庭責任的承擔，文生不近人情的堅持。

整場話劇，舞台上只有梵高、西奧二人，企圖還原歷史真實，兩人成年後聚少離多，以書信交流。因而刻意安排二人，各說各話，到最後一幕，才由面對觀眾，轉而看著彼此。

《西奧》由梵高決意當牧師，直至身死。橫跨時間漫長，單靠獨白，難免審美疲勞，必須有其他配置。舞台上的背景，本是白紙，但隨著劇情推移，梵高揮筆，西奧貼畫，增添了故事魅力。

整套劇目，簡潔為主，道具卻頗見心思。梵高以黑色炭筆繪畫背景，到畫筆、畫刀。巴黎階段後，他沾上鮮豔顏料繪畫，頗見傳世名作影子。當高更離去，割破背景，呼應了梵高的激昂。

圖片來源：香港話劇團

兩位演員，梵高背心短褲，西奧官仔骨骨，主要藉由鞋子的更換，象徵人生身分改變。最具特色乃一頂草帽，每當梵高奮勇向前，像感受印象派之美時，總會戴上草帽，揮筆繪畫。

歐陽駿飾演的梵高，陳嘉樂飾演的西奧，劇目長近兩小時，僅有兩位演員，難度甚高。演出、道具移動、佈景置換，是演技的考驗，同時對體力，有相當高的要求，出心出力。

書信建立《西奧》，書信也局限了劇情。兩人各自剖白內心，也讓觀眾成為兩人的聯繫。但長久維持此一形式，或會變得欠缺變化。歷史上，他們曾在巴黎共住，大可由此發揮。

加上，西奧寫給文生的書信，大多散失，導致雖名《西奧》，但劇情仍以梵高主導。若無史實，不妨借此空白，多加詮釋、創作，西奧的人生、性格，能有獨立於文生的魅力。

必須一提，西奧妻子祖安娜，乃其生命之重。《西奧》著重兩人互動，對她只略帶一提。若話劇能加以想像，深入詮釋，必能更顯西奧。

圖片來源：香港話劇團

梵高致西奧信：

我這一生，很可能會繼續孤獨下去。對於那些我最親近人，我對他們的認識從來都是「對著鏡子觀看，模糊不清」。我用我的生命在作畫，而我的生命已經耗費了一半。在想像中同你握手，你永遠的文生。

西奧夫妻生下嬰兒，以文生為名，家族承傳。梵高的一生，因西奧多了一些溫暖，陪伴。如今生命盡在其畫，卻非孤獨，皆因每一張畫，其實，都有西奧的支持，那雙緊緊相握的手。

本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

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