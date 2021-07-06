《非良心豬肉》：染色＋速度加乘＋簡化製程＋延長保存時間，這些添加物確實是種奇蹟

文：紀雍．庫德黑（Guillaume Coudray）

豬肉製品的真實週期

舉個激勵人心的義大利例子。曾有幾十年，帕爾馬地方的火腿製造業者使用過硝化添加物。但在一九九○年代中期，他們決定集體回到傳統製作技術（稱為parmigiana），完全只使用食鹽。這種返古必然使得熟成期更長，以生成鋅原紫質的自然色素。在專業期刊裡，我們因而能見到對帕爾馬謎團表達驚訝的文章，甚至有人稱之為「帕爾馬火腿之謎」。直到今天，某些硝製專家依然難以相信：帕爾馬地方生產品的色澤與穩定性， 對他們而言顯得「令人好奇，因為這些特質看來並不是由硝酸鹽或亞硝酸鹽而產生」。

人們想出各種可能性：某些人懷疑帕爾馬的豬肉製品業者作弊、有些推測是火腿裡存在的硝化細菌（意為能使硝酸鹽產生的細菌）作用。某些化學家提出假說，認為漫長的熟成期讓硫化物出現，與肌肉進行反應。或者是某種葡萄球菌讓紅色顯現出來？其他人則傾向於相信，在帕爾馬使用的鹽其實已經被硝酸鹽或亞硝酸鹽所汙染。要到實地檢測之後，才證明了帕爾馬使用的鹽並不含有硝化元素，也才讓如今最堅定支持「迅速鹽漬」的人們，都終於認定那些鹽並不含有顯著的硝酸鹽或亞硝酸鹽成分。

如今，「謎題」已經獲得解答，而肉品科學家們強調這個現象並非專屬於帕爾馬。自從人們開始理解鋅原紫質的角色以來，也已經發現了，儘管各地的傳統鹽漬技術確實耗時更久，也要求更多投入，卻能產生極為優良的色澤，以及無可比擬的香氣。回顧過往，我們知道，使用硝酸鹽或亞硝酸鹽的製作程序是以模擬自然工法為名而廣為使用——就像是化學發粉模擬酵母，或水泥模擬石材那樣。

最令人驚訝的是，今天的生化學家發現了自然色素其實還具有保護作用。肉品科學的專家們早已注意到，帕爾馬火腿常不像硝酸鹽或亞硝酸鹽處理過的火腿那麼鹹。對於公眾健康而言，這是首要優勢——但鋅原紫質的好處不止於此。不存在硝化添加物，也就不存在硝化豬肉製品中的特定致癌化合物：非硝製火腿中不僅不會產生亞硝胺與亞硝醯胺，也不至於有亞硝基血紅素。不存在亞硝基血紅素，肉品的其他成分（特別是血紅素）就不具致癌性。由於鐵元素被鋅元素所取代，鋅原紫質能夠抑制有害的機制（如損害DNA、直腸細胞過度滋長等）。

有趣的是，其實是硝化添加物阻礙了自然色素的顯現，因為亞硝酸鹽會妨礙自發性的酶生成。換句話說，對製造業者而言，必須做出選擇：根據製作方法與慣用的器材，可以決定要製作非硝製火腿（由自然的鋅原紫質色素顯色），不然就是製作硝化火腿（由硝基色素顯色）。這就是硝化添加物的荒謬之處：它不只會造成致癌衍生物，還會阻礙具有保護作用的機制顯現。人們現在甚至嘗試以酶處理來製造鋅原紫質色素，讓現代豬肉製品重新染上早先被人們奪走的保護性色素。

熟豬肉製品的粉紅色奇蹟

在前面，我們檢視的主要是所謂的「生」豬肉製品，亦即生火腿（與乾火腿）、乾臘腸、沙拉米臘腸等，所有以未煮熟過的肉製成的產品。現在，讓我們來談談豬肉製品的另一個重要範疇：所謂的「熟」肉與「烘」肉產品。舉例而言：熟火腿（白肉火腿、巴黎式火腿⋯⋯）、「絞肉」香腸（法蘭克福香腸、史特拉斯堡香腸、熱狗腸⋯⋯）、義大利熟肉腸（mortadella）、豬肘、五花肉丁等。

對我們之前提到的生肉產品而言，硝化添加物能進行加速與複製（這些添加物能迅速產生某種類似自然產生的外觀）。但對於熟肉與烘肉產品而言，硝化添加物能造成一種更有趣的奇觀：讓產品顯現出原本並不具備的色彩。

在自然狀況下，熟火腿是灰白或紅褐色的，就像肉醬或烤豬肉那樣（也因而得名「白」火腿）。如果消費者自行製作火腿、熱狗腸或義大利熟肉腸，這也就是他們會看到的色澤。但在市場上，這種色澤在直覺上卻很難產生吸引力。倘若人們在煮熟前加入硝酸鹽或亞硝酸鹽，這一切都會改變。

在一份二十世紀初以肉品製造業者為對象的宣傳頁上，亞硝酸鹽的發明者之一解釋道：「如果您用新鮮肉品製作義大利熟肉腸，您必然會得到灰色的產品。同樣地，煮熟的牛肉也是灰色的。不管用什麼方法煮熟，永遠都會是灰色的。香腸也是一樣。如果您使用新鮮肉品製作，就會變成灰色，就像用水把一塊肉煮熟那樣。簡而言之，用新鮮肉品是做不出粉紅色香腸來的。」長期擔任豬肉製品工廠技術指導的美國人佛瑞德．懷爾德（Fred Wilder）解釋道，若沒有經過硝化處理，肉的外觀就是灰色的，有種「垂死的外觀與灰暗的色澤，非常令人反感」。

有賴於硝化添加物，這個缺陷消失了：當硝化肉品加熱時，亞硝肌紅蛋白（nitrosomyoglobin）也會產生轉變，硝化色素（深紅色的亞硝基血紅素）會轉化為一種全新的粉紅色色素，稱為氧化氮血色質（nitrosyl hemochrome）。這種新的色調不完全類似新鮮肉品（而是某種完全不同的果紅色），但也沒關係。重點是，產品得要是「粉紅色」的，不管哪種粉紅色都行。

在販售時，這些肉就像被施了魔法一般：蒼白的肉舖上鋪滿了色彩鮮明而誘人的產品。一本由Swift工廠在一九四二年於美國出版的書如此解釋：「很少有肉會比這些處理過的產品更誘人。多麼吸引人啊。」根據另一位美國專家，它們能「奪走眼光」（take the eye）。就像我們談及「性吸引力」一樣，一位亞硝酸鹽的製造者向肉品製造業者保證，硝化處理能讓肉品更養眼（eye-appeal）。

硝化染色程序具有一系列的技術性優勢。一方面，它和其他染色劑（如辣椒、番紅花、胭脂蟲⋯⋯）相較之下相當便宜。但更重要的是它具有針對性。由於只有在肌紅蛋白與一氧化氮起作用的時候才會顯色，硝化添加物因而只會對瘦肉染色，不會染到肥肉上。譬如說，在五花肉丁或義大利熟肉腸裡，肥肉部分得以保持漂亮的白色，產生鮮明的對比，以及傳達正面視覺印象的棋盤效果。同樣地，在火腿或豬肘上，硝化染色既影響不到豬皮，也不會讓皮下油脂染色。清楚俐落，連骨頭上都不會留下痕跡。

這種染色程序能帶來可觀的附加價值。我們可以以豬肘為例：與其獻身為一塊盛在整鍋豌豆或鷹嘴豆的灰色物體，不如讓這塊慢熟的肉轉變為一只誘人的雕塑品，讓人們樂於切下淡淡粉紅色的肉片。這些肉片滿足眼球，漂亮的外觀讓人胃口大開，想做成冷盤沾美乃滋來吃。這對熟火腿的視覺影響更顯著，特別是預先切片並密封包裝出售的時候。就像兩位肉品科學的硝化技術專家所寫的，「長期以來，培根與硝化火腿鮮豔的粉紅色都被用來當成賣點，在真空透明包裝發展出來之後尤然」。

（中略）

保存期限的延長

一旦不再承認是為了顯色才採用硝化添加劑，業界便開始支持硝化添加劑的用量其實高於顯色所需的說法。此處亦然，技術手冊和創新專利書就能告訴我們這種論調有多正當。因為，技術文件裡還是會標出少量的硝化物是否會開始顯色，以及粉紅色澤在添加物達到較高水平時，是否仍會達成足夠的一致性、濃度與穩定性等。

在最低標時，要獲得均質、持續、足以抵抗貨架照明達數星期的色澤，是非常不容易的。然而就像一九三六年豬肉製品業遊說團體（美國肉品運輸出口協會）的首席化學家所指出的，光是顯出「作為豬肉製品特色的可口色澤」並不足夠。還得要維持色澤不變才行。在他名為〈為肉品製造穩定色澤〉的小冊子裡，他聲稱：「購買者會受到「綻放」（bloom）、也就是色澤的吸引，這自不必明言。因為肉品（特別是豬肉製品）的色澤會改變或消退，便只能降價求售，甚至報損，就算肉品完全無異狀也是一樣。」

經由與肉中的血蛋白產生反應，一氧化氮能建立極為堅實的鏈結。因此，「硝基色素」的人工色澤幾乎堅不可摧。今天我們可以看到切片的豬肉製品包在透明塑膠殼中出售，銷售時間能超過四個月。另一方面，硝化添加物的穩定效果並不止於視覺面向上，它同時也能使脂肪具有抗氧化效果，阻礙其腐敗。硝化製程因而能阻止某種刺激的氣味產生，儘管這種氣味並不影響產品的營養成分，也毫無健康風險，卻顯然會影響享用的樂趣。

亞硝酸鹽的抗氧化作用，使口味穩定性得以延長數星期、甚至數月，並能顯著延長某些盒裝銷售切片豬肉製品的最終消費期限（DLC）。從商業角度來看，保存期限的延長必然是有利的，豬肉製品業界因此得以擴大集中生產，遠離消費區域。一般而言，就像一九七八年一份財經日報在分析芝加哥股市豬肉開價時所表示的，化工處理普遍能為肉品與活體物質帶來穩定的效果，否則相當容易變質。硝化添加物使得這些商品的銷售更為順利，並且讓肉品「容易儲存與運輸」。

還有其他產品能保護豬肉製品免於氧化。在一九五四年，為Olida工廠服務的生化學家們已經注意到有其他抗氧化物質能夠避免腐敗；但硝化添加物的優勢，是它能立刻產生效果。根據專業說法，由於它的強力化學反應，這些添加物「面相多樣、功能眾多」。基本公式如下：染色＋速度加乘＋簡化製程＋延長保存時間＝無可抗拒的業界優勢。從這點來看，這些添加物確實是種奇蹟。

書籍介紹

本文摘錄自《非良心豬肉：加工肉品如何變成美味毒藥》，木馬出版

作者：紀雍．庫德黑（Guillaume Coudray）

譯者：劉允華

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揭露肉品添加物祕史與風險的良心之作

WHO：每日50克加工肉品，罹患大腸直腸癌機率增加18%

別讓「亞硝酸鹽」威脅你的健康！

你或許知道：亞硝酸鹽本身不是致癌物。

但你可能不知道：亞硝酸鹽在肉品中更易形成「N-亞硝基化合物」，

包含強力致癌物質「亞硝胺」。

業者們聲稱亞硝酸鹽有其必要，但你敢放膽一賭嗎？

或者，我們可以追求製程更令人安心的加工肉品？

香腸、火腿、培根、熱狗……

加工肉品滋味鮮美，為何卻蒙上致癌陰影？

2015年10月，世界衛生組織（WHO）將加工肉品明文列為「一級致癌物」，指出每日食用50克，便提高18%罹患大腸直腸癌的機率。事實真相為何？本書作者長年關注肉品加工議題，細細梳理歷往諸多爭端脈絡，帶我們直視亞硝酸鹽的美麗與危險。

為了「避免肉毒桿菌中毒」？

業者告訴我們：若不添加亞硝酸鹽，加工豬肉就有「肉毒桿菌中毒」的致命風險。但作者舉出有力反證：品質享譽國際的帕爾馬火腿，自1990年代便正式禁用硝酸鹽與亞硝酸鹽，遵循傳統只用海鹽醃製，至今未引致任何中毒案例。

業者不願捨棄亞硝酸鹽的真正原因……

事實是，亞硝酸鹽能將肉品染上令人垂涎的粉紅色澤；更重要的是，肉品不再需要長期熟成————30天的製程甚至可縮短至12小時！比起放棄這速成祕方所帶來的巨大利益，罹癌風險似乎是堪可負擔的小小代價。

加工肉品不該被亞硝酸鹽綁架！

幸好，不是所有加工肉品都有致癌風險，我們只需反對，「因加了亞硝酸鹽而有致癌風險」的加工肉品。追求更理想的製作程序，重新確立美食與健康之間的關係，現在正是時候！

關於亞硝酸鹽，你或許聽過以下說法：

口水、蔬菜中都有亞硝酸鹽，所以加入肉裡沒問題？

亞硝酸鹽能調節血壓，所以含此添加物的肉品有益健康？

本書一一駁斥這些半真半假的論點，並提醒我們留意：

遊說人士如今仍持續產出模糊焦點的偽科學知識。

全球已有許多製造者不向亞硝酸鹽妥協，

進而致力於追求更理想的製程：

購買品質更好的肉

採行嚴格的衛生規範

回到較長的冷藏期與熟成期

採用其他安全有效的技術

升級設備

Photo Credit: 木馬出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰