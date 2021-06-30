香港邊區起得最多樓？

個個都話自己個區起樓最密，唔通真係個個區都最密？我地整理晒2011年1月開始截至今年3月入伙的房屋供應數據，睇清不同區嘅房屋供應規模同公私營比例，邊區起得多公屋，邊區起得少私樓一目了然。

點解要睇十年嘅房屋供應數字：

定位「真實」的土地發展位置：提到房屋供應政府官員口中都係移山填海，或者無論時間同地點都係十萬八千里遠嘅明日大嶼，回顧地區嘅房屋供應狀況，先確切知道到近期發展嘅土地主要喺邊。 睇下單位供應迫晒邊區：覺得番工番學迫車多咗人，房屋供應係主因之一。老街坊一般唔想社區變得太快，冷冰冰嘅供應數字背後，其實係伴隨重建而來有血有肉嘅社區變遷，除咗係數字，仲係活生生對生活嘅影響。

歡迎下面搵番自己住的地區的房屋供應狀況，分享埋畀街坊一齊睇，八掛一下隔離區嘅房屋供應狀況亦得。

（一）公營房屋供應主導的主要地區

沙田 新界樓王

興建全港最多37157個單位，公營房屋比例為68.5%，較大規模的公營發展包括：碩門邨、欣安邨、水泉澳邨、駿洋邨合共提供21,524個單位。另一方面私人單位都唔少，全港第四多，主要來源是政府賣地，27個地盤合共提供了11,716個單位。

深水埗 濁水漂樓

興建36,426個單位，公營房屋比例為76.2%，較大規模的公營發展包括：蘇屋邨 (重建)、石硤尾邨 (重建) 、海達邨 、麗翠苑及凱樂苑提供19,941個單位，另外的私人房屋單位主要供應是市建局及私人發展商的重建項目。

觀塘 公營冠軍

興建31,923個單位，公營房屋比例為88.6%，公營單位興建數目為全港最多，較大規模的發展包括 ：安達邨、安泰邨及牛頭角下邨 (重建) 提供22,800個單位。

離島 東涌崛起

興建13,744個單位，公營房屋比例為69.2%，較大規模的發展包括：迎東邨及滿東邨提供7500個單位。私人房屋的供應主要集中在2015-16年間東涌迎康路3塊地皮興建3,758個單位。

（二）公私營供應五五開的地區

九龍城 重建災區

興建30,780個單位，公營房屋比例為50.3%，公私營房屋供應數目相若，較大規模的公營發展包括：德朗邨、啟晴邨合共提供13,400個單位。私人房屋方面，九龍城大部分的單位供應是散落不同地點的舊樓重建項目，其中最大規模的是何文田邨重建而來的1429個單位和紅磡「劏房之城」1008個單位，較大規模的重建地皮來源有公務合作社重建和工廈重建，另外啟德發展區4個項目共合興建了2,884個單位。

圖片由作者提供

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（三）私營房屋供應主導的地區

西貢/將軍澳 港鐵圈地

興建27,640個單位，私人房屋的比例為80.1%，私人單位數目全港最多[注]，供應最集中的位置分別是日出康城站上蓋及外圍8個地盤合共興建了11,629個單位，以及將軍澳站上蓋及南面的12個地盤合共興建了8417個單位。

元朗 私樓亞軍

興建26,925個單位，私人房屋的比例為66.1%，興建數目全港第二多，私人房屋供應集中在四個位置，分別是元朗站、朗屏站、十八鄉路和沙埔青山公路潭尾段，合共有15個地盤和興建了12,132個單位，公營房屋方面，較大規模的公營發展包括：洪福邨、屏欣苑提供7,309個單位。

屯門 黃金地產

興建16,661個單位，私人房屋的比例為65.8%，供應集中在屯門南開始、青山公路青山灣段至掃管笏，黃金海岸附近共10個樓盤，興建了7,423個單位，較大規模的公營發展有欣田邨提供4,700個單位。

大埔 專才入主

興建12,196個單位，私人房屋的比例為95.9%，供應集中在白石角科學園附近12個樓盤，興建了8,598個單位。

（四）私營房屋主導但發展規模較細的地區

東區 公屋絕跡

興建8,625個單位，私人房屋比例為84.6%，發展模式主要為私人重建，單位數目最多的項目只提供了650個單位。

荃灣 西鐵屋苑

興建8,115個單位，私人房屋比例為88.1%，單位供應集中在荃灣西站的5個地皮，合共提供了6059個單位。

零公屋朋友

中西區、油尖旺、灣仔、南區分別興建6,781至1569個單位不等，四區過去十年均沒有公營房屋落成，私人單位供應主要是私人重建發展。

（五）公營房屋主導但發展規模較細的的地區

蓄勢待發

黃大仙、葵青、北區分別興建7,637至5,687個單位，公營房屋比例界乎61.5至82.5%之間，較具規模的公營房屋發展有東匯邨提供2400個單位和葵聯邨的3000個單位。

近年房屋供應的出現一種「畫大餅」模式：公營房屋供應相當部分是透過個別大型屋邨撐起供應數字例如：沙田的水泉澳邨和觀塘的安達臣邨；私人房屋亦可觀察到整區純私樓的現象，最明顯的例子有日出康城、荃灣西、掃管笏、元朗站上蓋等等，政府「畫大餅」模式亦直接導致不同地區嘅公私營比例兩極化，有區all-in公屋，有區無公屋。

注釋：十年前地產界有一種說法，指未來將軍澳單位供應足，二手樓價有調整壓力，但結果將軍澳樓價沒有受單位供應影響，成為樓價上升最快的地區之一，以單位供應預測個別地區的樓價升跌有一定局限，原因之一是單位供應有機會引來人口移入。

本文獲本土研究社授權轉載，原文見此。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin