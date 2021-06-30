FTA前哨戰：台美TIFA今復談，貿易投資合作、擴大疫苗供應成焦點

今（30）日，台美貿易暨投資架構協定（TIFA）以視訊方式舉行，這是自2016年來的再次復談。我方派出的人員是行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，與美國貿易代表署（USTR）對談。

會議中聚焦兩大主題，兩國貿易合作、貿易投資計畫，包含：半導體供應鏈、電動車、研發製造以及綠色經濟等領域。且呼籲美方因應疫情惡化，應該簡化醫療器材審核文件程序，亦盼逐步以援助、技術分享，或授權代工的方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗的供應。

美國自由貿易協定，前哨戰台美貿易暨投資架構協定

台美貿易暨投資架構協定以視訊方式舉行，這是自2016年來再次復談。駐美代表蕭美琴以及美國在台協會（AIT）處長酈英傑（W. Brent Christensen）將為會議開場，我方派出的人員是行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮，與美國貿易代表署對談。

貿易暨投資架構協定（TIFA）：美國為擴大與全世界各個地區的貿易和未解決問題，而建立的貿易協定架構，通常被視為建立自由貿易協定（FTA）的重要前奏。

政務委員羅秉成表示，為了未來和美國自由貿易協定打下良好的基礎，台美在5年後重啟的TIFA會議，是台灣對外貿易是關鍵一步，而對談中觸及供應鍵、數位貿易、勞工與環境等議題，會談成果豐碩，為台美關係寫下全新的一頁。

政務委員鄧振中強調，台美一直是貿易夥伴關係緊密，已經無法以每年一次TIFA會議維繫，未來一年內台美關係會更為密切。他也談及，TIFA的會談應是常態性的。

總統蔡英文表示，TIFA是台美經貿機制化對話與協商的平台，有了這個平台的啟動，才能系統性的進行經貿對話，以及處理雙邊的經貿議題。

因此，TIFA對未來台美經貿關係的深化，有高度的重要性，在TIFA討論的任何實質議題，都是在為建構更堅實的台美經貿夥伴關係奠定基礎。

蔡英文強調，在TIFA會談中，將會把台美雙邊貿易的議題，做一個總整理。把過去累積的議題、以及當前因應國際新局勢的貿易議題，逐一拿出來討論，共同建構起台美雙方處理相關議題的架構、原則和程序；讓雙邊的貿易議題，以及台美共同面對的全球議題的討論，能夠有結構、有節奏的推進。

貿易投資、擴大疫苗供應成焦點 赴美鋼鐵關稅可望取消

楊珍妮說，會談聚焦兩大主題，兩國貿易合作、投資，包含：半導體供應鏈、電動車以及綠色經濟等領域，未來雙方經貿合作的議題。

其中呼籲美方，因應疫情惡化，應該簡化醫療器材審核文件程序，亦盼透過雙邊合作，逐步以援助、技術分享，或授權代工的方式，擴大新冠肺炎藥品及疫苗的供應。

楊珍妮並指出，呼籲美方擴大半導體、疫苗生產代工，以及電動車、綠色經濟的研發製造人才培育能量。且在WTO架構下，加速經貿效率，推動必要物資、防疫物資的通關程序簡化。

楊珍妮說明，我方再度呼籲，盼在兼顧醫療安全，及照護病患福祉的原則下，就包括疫苗在內的防疫物資，採取快速取得方式，完成通關，以加速取得防疫物資。

而美國在台協會新聞稿顯示，會議聚焦於增進美台長久以來的貿易投資關係，美國參與方及對談單位包括：AIT、美國農業部、商務部、衛生及公共服務部、勞工部、國務院和財政部。

另一方面，政務次長陳正祺會後就鋼鐵、橡膠回應。以鋼鐵來說，因美國在前總統川普（Donald Trump）任內，為解決國際鋼鐵產能過剩問題，援引1962年貿易擴張法第232條，對相關產品加徵關稅，對台灣造成影響。

陳正祺進一步表示，希望美方儘速檢討此項關稅，盼能取消台灣鋼鐵銷往美國關稅，雙方未來也會繼續討論。此外，美國商務部預計在7月初，對台灣輪胎廠商課徵反傾銷稅，也成為產業關切焦點。

他表示，雖然向美方表達其輪胎產業沒有受到損害，對於美國仍做出課徵反傾銷稅決定，不過美國商務部會有年度行政複查，政府會輔導業者繼續爭取權利。未來盼能在此次TIFA的成果上，完成更多互利雙方的貿易協定。

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核稿編輯：翁世航