《接納，才能自得》：道元禪師在八百年前寫出〈典座教訓〉，如今已是所有日本大廚的聖經

文：史考特・哈斯（Scott Haas）

第十二章 道元禪師會怎麼做

時值一二二九年，道元禪師不知如何是好。他是日本中世紀時的禪寺住持。隆冬，寒氣逼人，屋內屋外皆然；禪寺夏季悶熱難耐，雨季則又濕又黏。道元決定將禪宗教義與原則帶進廚房，寫出一份煮食指南。但該從何著手？

健康？均衡？營養？美味？

日本當時的醫者並無可靠的知識能診斷出諸多可預防的疾病，更遑論治療。減緩病痛的方法有限，也無醫療院所。沒有烹飪學校，沒有營養學家，可知的事實少之又少。

當時的科學主要是由詩詞與輓歌的觀察構成，重點在於自然，接受不可知的事物， 推廣痛苦與失去乃是眾人此生必經過程的信念。也只能如此了。

當時緩解疼痛的方法不多，嬰兒經常難產，就算你活過五歲，要活過三十也只能碰運氣。難怪日本文化會淡然接受事物的短暫，與永恆的山川、森林、天空與海洋和諧共處。

道元禪師認為，為了堅毅地面對此生的挑戰，我們需要意識。如何創造那樣的意識是像他那樣的人需承擔的責任：這群人讓自己跳脫日常，把時間投注於建立人要融入、接納大自然所需的靜心。

天地對人有何所需？我們如何知道？一旦我們認為自己知道這答案，又能做什麼，好為大自然接受？

沒有多少資訊可供道元禪師深究。當時沒有圖書館，沒有可供討論用的公共場域，開放性對話屈指可數。數百年來，人相處交流的方式沒有多大改變，像道元禪師這樣的人都是依循一套早已寫好的誦經與敬語度過一天。

禪寺之外又是另一番景象。

道元禪師和弟子至少有堅固的處所可住，有田地可耕種，有食物可烹煮，甚至有時間思索該如何展現接納。

道元禪師得以活至五十三歲的熟年（一二○○至一二五三），然而禪寺外的常人通常不會這麼幸運。他們的生活困苦，在頹圮的住處裡面對大自然的無常，沒有耐穿的衣物鞋履等基本用品，也抵擋不了洪水、颱風、颶風與火山等天災，因為不識農耕技巧而易受飢荒之苦。他們目不識丁，被大名強迫上戰場。道元禪師應該是日本人的性靈領袖， 他們需要所有可能的協助。

對於導致人難以改善生活的系統與制度性現況，道元禪師能做的——或是想做、或是想到要做的——並不多。但陷在千百年來不斷重演的困境、遵循祈禱中指示的習慣竭力求生——道元可不是那種人。

不只如此：禪宗與大名的關係緊密，後者會提供金錢供僧人沉思人生，無須辛苦耕種、睡在簡陋的小屋，或是參與他們一無所知的戰爭。相對地，禪僧則賦予大名正當性。大名不僅能得到禪宗的祝福，也會被視為神聖的統治者看待。反抗大名等於是反抗自然、不人道、不合邏輯而且不自然之舉。

道元禪師盡其所知所能，讓自己與大自然結盟。了不起的是，他費時數十年所寫下的想法，成就出了日本料理的黃金標準。之所以了不起，是因為道元在毫無前例可循的情況下仍著手進行，不顧傳統，獨立於其他思想家，而且是在相對孤立的情況下完成。道元的想法與信念從何而來？

來自觀察。

撇開其他不談，他有的是時間，他的書不多，而且無一是世俗之書，日常除了誦經與例行雜務之外，也幾乎沒有其他責任。道元禪師能自由地思索世界，忖度它的期望， 思考人如何自處。他能傾聽自己的呼吸，感受自己的身體，欣賞時間的短暫性。

身體要什麼？我們的肉身如何接納自然？

由於道元的生活與多數常人（從挨餓的農人到貪得無厭的大名）有別，因此得以「不切實際」。他的觀點完全不重私利。他不清楚什麼是可能、什麼又是不可能。他最終提出的是夢想的體現，一種理想的料理之道。

道元禪師做了什麼？「道元禪師寫道，烹調有五味、五色、五法。」京都水暉餐廳的主廚三浦雅彥告訴我，「五味：甘、苦、鹹、酸、辛。五色：赤、青、黃、白、黑。最後，五法：煮、蒸、炸、燒、生。」

如果你是農民、大名，甚至禪僧，這些指引都非常實用。詩意，當然，但是實用？

「聽我說，」三浦雅彥解釋，「道元在大約八百年前寫出〈典座教訓〉。他是寺院裡的僧侶；典座是負責寺院齋粥之人。他的文章是合宜的料理指南，〈典座教訓〉如今已是所有日本大廚的聖經。沒有任何文本能與之相提並論。〈典座教訓〉提出料理的原則，對現代日本的專業廚師依然別具意義。有些原則特別針對懷石料理，但就連它的基本哲學也關乎一種文化，那就是客人坐在吧台前，欣賞廚師燒烤雞肉或煮麵：『典座必須在場，在烹調時仔細關注米飯和湯。無論是典座親自動手，或有助手幫忙執行料理過程或照顧爐火，都是如此。不可因食材看似簡單就有所疏忽，不可因食材高級就不更勤勉。』」

道元禪師清楚表明，料理必須設想周到，顧及食材如何處理以及為誰烹煮。你必須接納你自己因為食物、因而也是大自然的一部分。

多數日本人在自家備煮三餐時不會運用到五味、五色和五法。如此做法精緻但耗時，在高級的環境裡才看得到。若要精確遵循道元禪師的原則，你最好是個廚藝高手。

道元禪師之所以到現在仍具意義，甚至對不在高級廚房工作或接受款待的我們來說亦是如此，原因就在於他提出、而且闡述了這些原則。這些原則鼓勵我們去思考如何吃， 吃什麼，而且可應用於任何類型的食物，不單是日本料理而已。透過道元禪師，我們更能觀察、欣賞以及接納大自然。

在道元禪師那年代，飲食是以素食為主。對僧人和大名來說，素食有時可能代表高級的「精進料理」（傳統的素食禪宗料理）。對大多數的其他人而言，日常飲食不過是蔬菜與稀粥（若能取得，往往也有魚和海鮮）。日本直到一八七二年才由明治天皇准許百姓食用牛肉，儘管先前數百年就已有養豬和狩獵，但農人的日常飲食都很簡單，大致就是足以維生的最低限度飲食。

當你像農民那樣為了生存而吃，或是像大名那樣為了炫耀而吃，那麼食物與自然之間並沒有緊密的關聯。在這兩個例子裡，你把意義帶進了食物裡，你沒讓食物像原本在天地間那樣被體驗著，你強行加進了自己的需求和慾望。

說到日本食物，世界各地的人會聯想到令人驚奇而昂貴的品項，例如壽司，或是奢華大餐，例如懷石料理，以及美味的拉麵、烏龍麵或蕎麥麵。日本美食之旅的行程會帶外國客人到米其林三星級餐廳、美味的串燒店、居酒屋、燒肉、天婦羅、蕎麥麵、烏龍麵、炸豬排餐廳，以及雙人晚餐可能輕易就花掉一千美元的高級牛排館。但在道元禪師之前和他的時代，以及日後直到一九七二年左右，日本料理的食材反映的卻是一個歷經各種貧窮與孤立階段的國家。

在《日本飲食的轉變及其影響》一書中，作者之一的前東京大學農業系教授小林和彥博士指出，由於農業生產落後，歷史上日本的食物始終保有精簡的特色。

日本各地遲至一九二○年都還過著糧食僅能勉強果腹的日子。小林博士引用佐賀純一所著的《絲與稻草的回憶：日本小鎮自畫像》：「在我們村子裡，米混雜大麥就算是大餐，六份大麥配四份米⋯⋯我們山上幾乎沒吃過新鮮的河魚⋯⋯年復一年，也沒見過新鮮的海魚。不過，大多數家庭在新年時都會買條醃鮭魚，只不過會先大吵一番。」

還談什麼壽司之神 ！

什麼，壽司？有稀粥。想吃稀粥？我們有稀粥。沒有壽司，沒有雞鴨，沒有豬肉， 沒有牛肉。

對於米飯如今成為日本的象徵，也在日本料理中占有不可抹滅的地位，小林博士引用的研究顯示「直到一九三九年糧食配給開始，米飯才成為主食。」

小林博士寫道，與其說米飯是多數人飲食的一部分，不如說它更是「財富、權力與美麗」的象徵。或許正因為它是一個幻夢，米飯在日本人想像中的夢幻地位，更提升了它的意義。

道元禪師那時的日本是這樣的：有幸活過三十歲的人大多吃稀粥，只有極少數的幸運者才偶爾能吃到豐盛的食物，偏偏造成普遍貧窮的條件與制度持續維持著的，就是這些人。

小林博士和我曾在寒冷的暗夜裡在東京共進過幾次晚餐。我們坐在他大學辦公室附近一家酒館的榻榻米上，邊聊天邊享用清酒、鮮魚、蒸蔬菜，以及熱湯麵。

他是個思慮周密而害羞的人，一頭凌亂的白髮，踩著多年來騎單車上班練就的迅捷步伐，穿著皺皺的西裝，面帶狡黠的微笑。他是個很好的聆聽者，會先消化別人的話， 片刻過後才表達自己的看法，而且通常是陳述事實，較無個人意見。他近來在研究日本、中國與越南的有機稻米生產。

一如往常，我有理由讚揚日本食物的簡單，告訴他我多麼欣賞誘人的風味、食物與自然的連結，以及一般不依賴醬汁的習慣。我說我特別喜愛天然的味道：樸素的生魚片、來自山林的香草、符合時節的農產、嫩豆腐配薑絲再淋上一滴醬油等等。

他推了推眼鏡。我們沉默地坐了一會兒。

「日本以前很窮，」小林博士說，「我們的食物之所以簡單，是因為日本好幾個世紀以來都窮，一貧如洗！」

書籍介紹

本文摘錄自《接納，才能自得：日本人的淡然之道》，開朗文化出版

作者：史考特・哈斯（Scott Haas）

譯者：吳緯疆

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Photo Credit: 開朗文化出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：王祖鵬