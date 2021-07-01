熱愛民主自由的人民要互相幫助：從立陶宛獨立運動獲得啟發的「228牽手護台灣」

立陶宛政府宣布捐贈2萬劑疫苗給台灣，外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）說，他很驕傲立陶宛能向台灣人民共同團結打擊武漢肺炎，熱愛民主自由的人民要互相幫助（ Freedom-loving people should look out for each other）。

為何他會這麼說？其實，2004年的228牽手護台灣，就是從立陶宛獨立建國運動中得到的啟發。

1989年8月23日，波羅的海三國（愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛）的人民舉辦了一次大規模的示威運動，抗議蘇聯對他們長期的違法佔領。上百萬人手牽手組成超過675公里的人鏈，從立陶宛首都維爾紐斯一路牽到愛沙尼亞的首都塔林。活動半年後，立陶宛宣告獨立；活動一年後，愛沙尼亞和拉脫維亞也獨立成功。

同樣都是面對強大的共產獨裁政權，同樣都是追求民主自由的人民，這就是為何立陶宛對台灣伸出援手別具意義。

我有個姑丈以前是全民計程車隊的，我知道後就常常找他喝酒，問他2000年前後的事，他最深刻的，就是2004年的牽手護台灣。他說，當時車上的無線電都在呼叫哪邊缺人，他分配到基隆的一個海邊，但一個人不夠，他就在台北街頭到處拉客，一有機會就拉下車窗問人：「要不要去海邊牽手？」

最後，那天總共有200萬人，從基隆到屏東，手牽著手，面向著海，挺身站在對岸飛彈與身後台灣之間。姑丈說，人生沒做過比這更有意義的事。

小時候覺得這很蠢，站出來牽手有什麼意義呢？那時候，我以為意義代表要贏得什麼實質的東西，要在眾人的目光下成為稱羨的對象，我也一直努力成為所謂「人生的贏家」。

但17年後，跟依然在開計程車的姑丈喝酒時，我對他只有更多的尊敬。也許他仍賺得不多，但他的人生點綴著這些精彩的時刻，回頭望去，他肯定比許多物質生活富裕的人能更有信心地說，我已不虛此生。

熱愛自由的人要互相幫助。這一刻的意義不在於我們送的口罩跟他們送的疫苗，而在於我們超越了利益的算計，挺身共同珍惜著相同的價值。我們的手彷彿一路從台灣牽到了立陶宛，更牽著我們各自苦難歷史中勇敢的前輩，自由跨越了時間與空間，牽住了每一個熱愛它的人。

國際孤兒當久了，最近真是有點不習慣。

延伸閱讀

本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航