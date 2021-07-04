「哇！欸？人生好難」實境遊戲的誕生（下）：街友不是「問題」，而是與大家共存在社會的人

文：許芳慈（東海大學人文創新與社會實踐計畫兼任助理）

破浪：迎來了遊戲日

這天終於來了，2021年1月31日，這個永生難忘的日子。早上七點就慌裡慌張地起床，深怕自己漏了什麼環節，先趕忙跑到遊戲場地去確認道具與工作人員狀況，焦慮地詢問著前一天剛參加完行前訓練的工作人員，是否還有對自己關卡存疑的地方。時間來到了早上九點三十分，參加的玩家陸陸續續來報到，我用力地記住他們每個人被分配到哪個小隊，深怕我自己也對他們的角色混淆。

這款實境遊戲將來參加的眾多玩家分成三隊，各自扮演著三種不同背景身分的無家者，他們會在中區一些無家者出沒的場域中依序遇到六個關卡，藉此去呈現無家者在各種場合中可能遇到的狀況；玩家一開始會先得到一個起始分數，其中還特別壓低遊戲中女性角色的數值，是為了凸顯即使同樣身為無家者，女性在其中又顯得特別弱勢。

在匯恩的建議下，我們將無家者三餐的需求變成一種固定事件­­­——在奇數關進行扣分，並越扣越多（從早餐到晚餐越來越餓），透過固定扣分的形式，希望玩家能夠體會到無家者們隨時都面臨「如何生存」的需求與挑戰，經過一連串的闖關後，期待玩家能體驗到無家者的心境。

Photo Credit: 本文作者提供 遊戲的第一個關卡，由芳慈與匯恩帶領玩家製作街頭遊戲包。

由晏佐與裔心為遊戲開場之後，來到了我跟匯恩的遊戲包（束口袋）製作環節。為了讓玩家體驗到街頭資源不易取得，我們故意將製作工具縮減成一個角色只用一套，然而由於每個角色都同時有四至五個玩家，因此在輪流運用工具時，也壓縮了後面關卡的時間。

這個環節結束之後，玩家各自前往後續關卡，但我心裡非常慌張，覺得自己害後面關卡的時間壓力很大，自責地與匯恩討論下午場應該如何改善，我們同時又得準備緊接而來的最後討論環節。匯恩安撫我：「過去的事情我們先不要想，等上午場結束再來討論，總會有辦法的，我們先好好冷靜準備一下。」

急躁的我還是無法靜下心來，回到35成群空間時，焦慮地拿著製作遊戲包的道具瞎搞，但又弄不出什麼名堂。同時，後面關卡的工作人員一個接一個回來，我問每個人的第一句話就是：「還好嗎？還好嗎？玩家還好嗎？反應如何？」我非常在意玩家的感受，但自己又無法親眼看見，只能透過關主的描述得知。聽到他們給我的回應是：「不錯啊，玩得很投入。」我才慢慢地冷靜下來，去準備最後的分享與討論環節。

玩家經過各個遊戲關卡回來之後，我們開始進入最後的討論，首先邀請三組玩家們彼此分享自己的角色路線都經歷了什麼。玩家們不僅仔細地分享了各自故事線的關卡，還認真地敘述這個角色為什麼會變成街友的原因，這樣的投入程度也讓我很有成就感。

在我們與玩家分享的遊戲設計的巧思時，也特別強調了每個角色的心境傳換，例如：做事人本來想要去賭一把，可是那一關的賭博遊戲勝率極低，幾乎沒有賭贏的可能，但扣分又很重，故意讓玩家沒有好果子吃，藉此體會到角色雖然想要賭一把得到翻身的機會，但是考量到自身的條件經不起賭輸的代價，只好選擇腳踏實地過生活。

不過，在我們分享各個角色關卡的設計時，明顯可見大部分玩家只對自己的角色較為專注，原因可能是對其他兩個角色發生的事情比較沒概念，所以難以想像。未來也許可以透過圖像或是影片的方式，幫助玩家們了解其他角色在遊戲中發生了什麼事。身為遊戲的設計者，我覺得玩家的反應是最大的回饋，不論好的或不好的評價都是可以參考的，也可以幫助我們持續改善遊戲內容，或是繼續進一步做新的發想。

返航：遊戲設計者的反思及內心話

對我而言，無論在設計、規劃的過程到「哇！欸？人生好難」的遊戲當日，甚或到現在書寫的當下，內心都充滿著糾結。

第一、這套遊戲希望傳遞給玩家的是：街友與大家都是同而為人，應給予相同的尊重。但這在議題式遊戲設計上卻可能面臨矛盾，因為當我們想要破除大眾的刻板印象時，就必須先強調某種既定印象，於是在這樣的過程中，可能反而會更加強化了標籤的存在。越是想撕下標籤，怕越是跳到黃河洗不清。例如，我想讓大眾破除街友都是「依賴社會救助」的刻板印象，就要呈現街友想要自食其力，也要讓玩家們了解救助並不是無條件任人取用的，如果沒有展現出這兩點，就可能會將這個標籤越描越黑。

第二、標籤與整體遊戲的呼應連結過於薄弱。為了要與遊戲結合，我們設計了許多街友找工作卻碰壁的環節，但是這樣的安排固然讓玩家感受到街友並沒有不努力或懶惰，卻也降低了其他標籤（如：髒兮兮、會騷擾人、可能會犯罪等等）與遊戲的關聯性，造成遊戲的效用被限制與縮小。

第三、雖然跟「友豪人生」相比，這次的遊戲擴大以三種角色作為主軸，但卻沒有想到還有一些類型並未涵蓋在這三者裡面，雖然閱讀相關書籍時增加了不少認知與題材，但是也相對被鎖在這樣的認知裡。這是以後要將遊戲繼續發展下去，可以去改善也應當注意的事。

而整套遊戲的設計過程，除了在呈現上的衝突外，我內心深處也存有些矛盾。首先，是我內心隱然覺得似乎將自己與街友之間做出過度清楚的區隔。原本在設計遊戲之初並不想要區分「我們」（一般常態的生活）與「他們」（在街頭的非常態生活），但是稱呼上卻避免不了；我也無法說服自己「無家者跟我們真的完全一樣」，因為畢竟生活方式、人生經驗等等確實有所不同。在每個苦思遊戲設計的夜晚，我常常會因為這份矛盾而而感到徬徨無助。

到頭來，能夠讓我在這樣的迷惘中自我拯救的，仍是靠著堅信自己想傳遞的信念：「同樣身而為人，我們應該給予街友同等的尊重。」他們不是社會中的「問題」，而是需要跟大家共存在社會的人們，然而卻被大家排除在「我們」之外，這件事讓我感到難受。

第二件事則是從高中至今累積下來的經驗。辦活動、玩遊戲是我擅長的事情，在辦理活動上常常擔任總召或活動長的角色，是大家認可的得力幹將。但在這次議題式遊戲的規劃上，我發現自己並不像以往如此得心應手地去執行，因此對自己產生了許多質疑與檢討。愛面子的我也不願意輕率袒露自己在這次遊戲上面臨的困境，加上活動日期的逼近，也讓我沒有時間好好調適自己的心態，僅能抱著這樣的狀態繼續進行。

雖然遊戲結束後，獲得不少正向的反饋，但因為知道自己還有許多待修正的事情，卻來不及在遊戲前修改，便無法安心領受大家給予的誇讚。例如：將大富翁「機會」與「命運」的遊戲機制帶入，讓玩家可以有選擇的機會，也希望大眾理解每個人包含街友在內，其實每天都面臨著不同的選擇，同時也被命運左右著，讓大家能夠深刻體會身不由己的感受，這對我及對玩家都是重要的。只不過，我認真想破了頭卻始終想不出，如何讓玩家在不出戲的狀態下參與機會與命運的選擇，在活動時間迫在眉睫下，只好先放棄這個設計，留待日後有機會再增補到遊戲中。

總之，這一次從認識議題、認識遊戲再到設計遊戲等等，這一路以來內心充滿各種情緒聲音，縱然未能好好在行進過程中調適好心情，但透過書寫的方式也算是自我療癒的方式之一。雖然遊戲並不完美，但感謝有玩家們的參與和回饋，讓我們知道大家在遊戲體驗過程中的所思所想，也藉由多方的討論相互激盪，讓街友議題有更多被討論的空間。

本文經新作坊授權刊載，原文發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航