回顧《自殺突擊隊》五大金句，帶你認識DC超級反派英雄的內心世界

還記得2016年觀眾評價非常兩極的電影《自殺突擊隊》嗎?雖然每一位角色形象鮮明,但許多人認為敘事過於混亂,且劇情發展有多處不合邏輯。DC因此決定重新出發,於2021年8月推出《自殺突擊隊:集結》來洗刷負面印象。

《自殺突擊隊:集結》是DC擴展宇宙的第十部作品,將由詹姆斯.岡恩(James Gunn)執導並編劇。劇情聚焦在一群被關押在全美死亡率最高「美夢監獄」的超級反派。他們為了重獲自由,自願接受一項可以減輕刑罰的新任務。

這個團隊集結了「血腥運動」、「和平使者」、「迴旋鏢隊長」、「捕鼠人 2」、「智者」、「鯊魚王」、「黑色守衛」、「標槍」,以及大家最喜歡的精神病患「哈莉.奎茵」等罪犯,他們將被派往南美洲的科托馬爾他島國,摧毀納粹時期遺留的約頓海姆監獄和實驗室。這座實驗室目前收押了該國政治犯並在其中施行人體實驗。他們將徒步穿越藏滿敵兵和武裝傭兵的叢林執行任務。與往常一樣,只要走錯一步就會屍骨無存!

在我們滿心期待《自殺突擊隊:集結》上映前,先來回顧一下《自殺突擊隊》的經典金句吧!

1. Careful. Do not say this oath thoughtlessly! Desire becomes surrender. Surrender becomes power.

小心,不要輕易說出這種誓言!慾望驅使人服從,而服從就變成了一種權力。

這句話出自小丑之口。當小丑女服從小丑命令,縱身跳入腐蝕致命的化學槽時,臉上帶著一抹微笑,因為她認為自己實現了愛人的要求。她的屈服取悅了她想取悅的人,而小丑也說出了這句話。由此可見愛情的力量之大,小丑女可以無論後果、奮不顧身地達成愛人的要求。

Oath是「誓言」的意思,搭配的動詞有take或是say。Thoughtless有「未經思考」的意思,為了形容前面的動詞,改以副詞形式表達。這裡的desire跟surrender都視為名詞。Desire的中文是「慾望,渴望」,surrender則譯為「屈服,順從」。

如果想要表達對於做某事或對某人感到渴望,可以使用介係詞to + 動詞或是介係詞for + 人/物。例如:a desire to travel(想要旅遊的慾望)或者my desire for you(我對你的渴望)。

She took an oath to keep this secret until the day she died.

她發誓到死前都會保守這個秘密。 Tom always talks thoughtlessly at work and offends his colleagues a lot.

Tom在工作時總是不加思索地發表意見,時常惹怒他的同事。

《自殺突擊隊》|Photo Credit: Warner Bros.

2. So that’s it huh? We’re the patsies… we’re some kind of suicide squad.

所以就這樣了嗎?我們是替死鬼,我們是某群自殺小隊。

當佛萊克向被召集的罪犯們說明完任務內容後,死亡射手為此做了總結,多少帶有一點諷刺的意味,畢竟如果因任務失敗而喪命,似乎也不會有人會為他們流淚。台詞也精妙地與電影名稱做了呼應。

Patsies是「替死鬼,代罪羔羊」的意思,some kind of可以解釋為「某種程度上」,通常是為了突顯或加強文意與情緒表達。Suicide作為名詞、動詞跟形容詞都與自殺有關,可以表示「自殺的行為」、「結束自己的生命」還有「自殺性的」。這裡要特別注意,如果想要說明某人有自殺傾向,使用的英文說法為suicidal。

而Squad的中文是「小隊伍」的意思,通常在軍事行動上比較常見這種用法。

He turned out to be the patsy of this crime. 他最後變成這項罪行的替死鬼。

3. Would you live for me? 你願意為我而活嗎?

這一段講述的是小丑與小丑女之間虐心的愛情。小丑女原為小丑的心理師,後來反而因朝夕相處而愛上了小丑,小丑則是藉由這句話來測試小丑女到底有多愛他。電影裡,小丑女跳入化學槽後,小丑最後還是回頭跳入化學池解救小丑女,由此可見小丑還是對小丑女有愛的。For在這裡有表示「為了(某人、某事)」的意思,在這段對話裡指的是小丑本人。

She loves cooking for her boyfriend. 她樂於為她男友下廚。

《自殺突擊隊》|Photo Credit: Warner Bros.

4. Because getting people to act against their own self-interest is what I do for a living.

因為我最擅長的就是讓別人做違背他們自己利益的事。

這一段是當政府官員質疑Amanda可能無法控制她集結的這群瘋狂惡徒時,Amanda用來駁斥他們的說法。當局擔心這群瘋狂惡徒會做出讓人難以預料,甚至脫序的行為,導致整個救援行動失敗,但電影裡Amanda信誓旦旦地說不會,並解釋原因。

這裡的get不是拿取,而是「讓(某人做出某事)」的意思。Against的中文是「違反、與…相反」,self-interest則是「自身利益」的意思,因此解釋為做出違反自己利益的事。

Do sth for a living直譯為以做某件事維生,living在這裡作為名詞是生計的意思,而這個片語的衍伸意就是非常擅長做某件事,而可以靠這個技能或專業養活自己。

5. I’m rubber, you’re glue. Whatever you say bounces off me and makes a six-inch-diameter exit wound in you.

我是橡皮,而你是膠水,不管你說什麼壞話,都會反彈回到你身上,並劃出一道六吋深的傷口。

這句話完整體現小丑女瘋狂又強悍的個性。這句話的原文是I’m rubber, you’re glue. Whatever you say bounces off me and sticks to you. 通常用於兩人在鬥嘴,當對方對你做出言語上的人身攻擊時,我們可以用這句話來反駁。為了符合電影的殺戮情節,這句話被巧妙地改編,傳達會實際在對方身上造成傷害的意象。

Bounce作為動詞是「彈跳」,而介係詞off在這裡有「往另一個方向前進」的概念,因此bounce off解釋為反彈。

The basketball bounced off the floor and back into his hand. 籃球在地板上反彈回到他手裡。

雖然2016年上映的《自殺突擊隊》招來不少批評聲浪,但是各角色在劇裡的對話與台詞還是多少能感受到當壞人的體悟、對於愛情的渴望,還有重獲自由之身的期盼。大家也可以好好期待一下今年重磅打造的《自殺突擊隊:集結》帶出的火花喔!

本文經VoiceTube看影片學英語授權刊登,原文發表於此

責任編輯:游家權

核稿編輯:翁世航