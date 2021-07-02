打開滅火器結果噴出館長，對某些人來說就像詐欺，但這種道德評斷標準有意義嗎？

也算半個音樂人的我，看到滅火器接館長案子被罵成這樣，其實蠻好奇大家理想的生活方式是什麼？假設館長是柯粉，那這個柯粉願意在疫情下演藝人員沒有收入時，用合理的價格支持柯黑樂團滅火器跟MV男主柯黑柯宇綸，在還沒看到大家的批評時我是笑得蠻開心的。

我認為滅火器要跟誰合作是他們的事，但這些批評中有個比較能說服我的理由，是指滅火器代表一種理念，而跟館長合作背叛了這個理念，等於也背叛了他們的消費者。因為消費者對滅火器的音樂必然帶著一種對台灣未來的想像，而這個未來沒有館長。所以大概如同營養食品標示不實，打開滅火器結果噴出館長，對某些人來說就像詐欺。

如果是這樣，那當然可以來聽我或其他更Indie的樂團，但我必須講，Indie不是單純的酷東西。我們可以不接館長case不是因為我們台灣價值很純無添加，也是因為我們不靠音樂生活。花在打工的時間比音樂更多，這也不是什麼驕傲的事。

話又說回來，在獨立音樂圈，平時做生意的人大概也不會確認對方是深綠才賣；服務業的朋友也不會要求顧客分清楚台灣不等於中華民國；上班族發現老闆政治傾向不同，也很少聽說有人因此辭職；就算是跑Ubereat，按比例，每天也是會跑到幾個白藍粉。

依拿館長錢就是背叛理念的標準，那或多或少，我們也是靠各行各業、政治理念不同的人支撐著生活才有餘裕創作。如果不回到創作的意義本身，而要牽涉過程中每個人的意識形態，那我就出生泛藍家庭，貝斯手爸媽是死忠韓粉，我們音樂裡頭台灣價值的純度，肯定沒有大家想像得那麼高，因為任何人都無法擺脫自己是社會一份子的既定事實。

我們今天談的不是中國、不是國民黨、不是柯文哲、甚至不是親中賣台企業或任何政治人物，我們談的只是館長，一個健身房老闆，一個跟所有黨派包含蔡總統都合作過的網紅，蔡英文連任路上他出的力不會比誰少。

真的要比，鴻海、宏達電、裕隆、台達電、遠東、潤泰、義聯還有台塑集團，2012馬英九參選時有上百位企業主連署支持92共識，他們絕對比館長更藍更親中，但我們自己就很難避開這些大公司，他們的相關企業、員工、家庭乃至於擴散出的生活圈幾乎遍及全台也關係到我們的收入，真的有人能與世隔絕把立場踩得這麼硬嗎？

在民主社會裡，我們生活無可避免地充滿立場各異的人。不是說滅火器罵不得，如果他們是幫國民黨或民眾黨寫歌，必然代表一種背書，那不只是對消費者的背叛，也是對自己的背叛，可是今天情況並非如此。

《本性倔強》無論歌詞、MV或用途，我都找不到好的批判理由，若要求不可利益交換的線，不只要畫在政治上，還要畫到民間企業還有其他政治無關的領域，那我們每個人都很難從中全身而退，這種沒人能合格的道德評斷標準是沒有意義的。

楊大正說，他們今年只拒絕了一個案子，因為牽涉到「中華台北」。我不知道會因為這四個字拒接的藝人有多少，只看到更多藝人連「中國台北」都能接受。在台灣獨立樂團一個個走紅後就跑中國巡迴的此刻，滅火器幾乎是一種典範，象徵願意表態的台灣音樂人也活得下去。即使接了館長的案子，楊大正也能坦白說雙方「意識形態有落差」，這種表態自由是台灣可貴的所在，也是我們跟中國不同的地方。

我認為我們要珍惜這一點，珍惜像滅火器、柯宇綸這類願意說出想法跟大眾討論的演藝人員，不一定是支持，但至少不要讓這些意見交換的場域淪為謾罵，不要讓願意表態的人反而比默不吭聲的人受到更多指責，不要讓其他藝人可以指著他們嘲諷說，看看表態的下場有多慘。

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本文由林艾德授權轉載，原文發表於此

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