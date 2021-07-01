中共歡度百年黨慶，卻藏不住習近平內心的「兩道陰影」

文：蔣清平

7月1日，中共總書記習近平將站上天安門廣場，在「慶祝中共成立100周年大會」上發表講話，這是他2012年接班以來的最重要時刻。百年之後，那個由陳獨秀等人基於關懷勞動者、反對專制所創立的理想主義政黨，已面目全非了，如今靠著暴力與謊言的交織，牢牢管控中國人民的一切。

北京大學一名自由派教授警告說，中共最志得意滿的時候，卻是國際社會最危急的時刻；在達成全面脫貧、邁入小康社會的目標後，習近平的下一個目標，就是在2035年替中國成為社會主義現代化強國奠定基礎，「潛台詞就是，中共已不甘於在國內專政，它要輸出中國模式，挑戰自由民主人權的普世價值，甚至取而代之」。

美國究責武漢肺炎，習怕高官洩底

美國總統拜登早就看到這點，他上台後基本上「川規拜隨」，美國軍艦與航母巡邏台海與南海的頻率超越川普時期，穿梭日韓逼迫他們表態關切台海局勢，成功說服歐盟擋下《中歐投資協定》。中共百年慶典後，美國還將對中共祭出武漢肺炎病毒的溯源與究責。

中國中央媒體一名人士披露，中共百年黨慶表面上歡欣鼓舞，習近平心中卻有著雙重焦慮。一是來自美國打壓的焦慮。拜登於5月底下令中央情報局與其他情報機構調查新冠病毒的起源，闡明該種致命病毒從實驗室意外洩露的可能性，並在90天內向他匯報。

該名人士指出，根據北京的消息，該份報告極可能就在中共黨慶不久後公布，並作為美國聯合盟國在國際組織發動向中共的究責行動。習近平得知後，要求以中共外事委辦公室主任楊潔篪為首，包括外交部、衛健委及中宣部等全力總動員，一是了解該報告的內容，二是美方是否掌握新人證物證，三則是如何具體應對。

與此同時，近期各方消息指出，中國國家安全部副部長董經緯今年2月已經叛逃美國，並向美國提供有關武漢病毒研究所的情報，這是拜登決定重啟武漢肺炎病毒溯源調查的主因。雖然中共公安部官網於6月24日發出新聞稿，通報當天舉行上海合作組織成員國安全會議秘書第16次會議，內容提到董經緯亦有參加會議，等於間接闢謠。

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但北京另一名消息人士透露，董經緯確實沒有叛逃，但北京為了一則很容易識破的假訊息，如大費周章地反駁，極不尋常。北京當局怕的是，到底有沒有中共高官提供病毒有關資料給美國，這至今都還沒弄清楚。

拜登若訴諸國際，習憂中共垮台

北京大學一名熟知情況的教授認為，拜登的病毒起源報告，不會有什麼新意，大概都是先前有關研究披露過，諸如2012年夏天，六名礦工在雲南一座廢棄銅礦清理蝙蝠糞便時，出現發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，其中四人驗出冠狀病毒抗體，三人死於肺炎。

隨後，武漢病毒研究所的科學家，在蝙蝠的糞便中發現一個類似新冠病毒（SARS-CoV-2）的新毒株。此後，武漢實驗室從事基因增進功能的研究，目的是增加冠狀病毒進入人體細胞的功能。美方的報告最終會判定，因為武漢實驗室當時不像西方同等級實驗室有嚴格的實驗室準則，是不經意的外洩。

「縱然最後報告無新意，但拜登正式提出，並聯合盟國向中國討說法，就是給慶祝盛世後的中國一記重拳。」中國中央媒體一名主管表示，美國打壓的焦慮，正好伴隨習近平的第二層焦慮：如何避免中共垮台。

中央黨史和文獻研究院編寫的「中國共產黨100年大事記（1921年至2021年）」，《新華社》於6月28日刊出全文，這是習近平政權的黨史新詮釋，其中稱1989年解放軍開槍鎮壓的六四事件是「平息在北京發生的反革命暴亂，捍衛了社會主義國家政權……保證了改革開放和現代化建設繼續前進」。

中共中央一名黨校教授認為，蘇共1991年垮台的經驗，成為習近平心中揮之不去的陰影。2018年1月5日，習近平在中央黨校講話提到蘇共垮台時說：「在那場動盪中，竟無一人是男兒，沒什麼人出來抗爭。什麼原因？就是理想信念已經蕩然無存了。」

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「習近平就是想扮演這個『男兒』的角色。」該名黨校教授指出，在中共成立百年慶典後，中共不能垮台會完全轉化成習近平不能倒台，因為中共只能由他一人領導。

因此，中共百年黨慶，整體上就是一次「執政合法性的大內宣」；而近來的美國的挑戰，反而讓習近平更容易去凝聚內部，激發民族主義，強化其統治合法性和正當性，同時為明年中共二十大持續掌權鋪路。

習已無回頭路，命運與中共綁一起

在中共建黨百年邁向2049年建國百年的過程，就像是在完成一幅拼圖，習近平認為，在經濟民生、軍備武器、科技研發、工業製造都逐步邁向強國之林時，仍有一塊缺漏，就是兩岸關係。

如今，台灣對美國與日本已經不是一張牌，而是根本的戰略利益。習近平不敢冒然以軍事手段對付台灣，否則一有差池，他須下台負責。七一黨慶後，中共會加速對台會運用政治、經濟、外交、文化、法理、心理、宣傳、網路等綜合手段，逐步瓦解台灣心防，逼台灣坐上談判統一的椅子。從台灣本土疫情爆發後，中共趁虛而入，發動多起認知戰即可一窺端倪。

從中共黨內觀察，習近平丟掉權力的深層恐懼，只會讓他更集權，他刻意把個人與中共的命運綁在一起，他倒，則中共就倒。不過，一名中共黨校教授說，回顧中共百年歷史，從陳獨秀起，名義與實際上中共的最高領導人，至今約共有11位之多，除了向忠發、瞿秋白是被國民黨處決、秦邦憲是空難，其他除鄧小平至胡錦濤這三人安然下台外，其餘皆被黨內同志鬥垮，或死後被部分否定（毛澤東）。

從中共百年的歷史分析，集體集權之路的宿命，早已註定，習近平個人，也已經沒有回頭路了。

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