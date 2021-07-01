買軍購送疫苗？軍盲們的陰謀論可以休矣

文：HD

近日，美國「無條件」援助的250萬劑莫德納疫苗順利抵台，部分藍營、白營人士卻大肆抨擊這是執政黨用軍購向美國換來的，甚至有直轄市首長說出「給小弟的安家費」這種既不專業也不得體的言論，彷彿台灣不需要軍購般，讓人震驚他們對於台灣國防布局的蒼白淺薄。

台灣國防部17日宣布最新決標案，由我駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署兩項軍購案合約，分別為「海馬斯多管火箭系統」（HIMARS）與「岸置魚叉飛彈系統」（HCDS），總額近新台幣487億元。

由於與疫苗抵台時點相近，因此這群人紛紛嚷嚷著這是政治交換的結果。陰謀論部分我們不談，而國際上的政治互惠我們也不談；因為前者無從考證，後者則是外交常態。會以這點來攻訐，無疑在彰顯他們對社會現實運作模式的無知，還有「大家都要對我好」的巨嬰心態。（註：巨嬰心理，按照維基百科指的是描述心理不成熟的成年人，特點在於只知索取而不懂付出，而且心理脆弱，一旦出現超出預期的情況，就會出現過激行為。）

眾所週知，不管你的政治信仰親中與否，台灣主要的敵人就是中國人民解放軍，因為他們無時無刻不對台灣主權虎視眈眈。一切國防資源的調配都是為阻止他們而衍生，這是不爭的事實。

而台灣的國防策略早從過去的「制空、制海、反登陸」逐漸轉為「源頭打擊」，意指在敵軍集結時就地消滅其登陸武裝。畢竟即便擁有了海空優勢，想登陸仍需大量的大型艦艇才能將陸軍或陸戰隊運上岸。是以台灣國防部認為，只要解放軍的人員與物資上艦處或相關的大型登陸艦艇超過三成受損，就能起到遏阻攻勢的初步效果。

Photo Credit: AP / 達志影像 日本陸上自衛隊也同樣配備海馬斯多管火箭系統

M142多管火箭系統（俗稱海馬斯）雖是美軍MLRS的精簡版，但這種「精簡」並非落後，而是更加適合台灣的戰場環境。首先，MLRS體積重、體積大，履帶的道路機動性也較差，運作與保養成本都高；精簡後的M142採用六輪卡車底盤，重量也減輕10頓，更適合公路網密集的台灣。在實施偽裝後與10輪卡車相似，隱密性也較履帶車高。

其次，雖然多管火箭CP值高，台灣亦早就有研發相關武器（工蜂六型與雷霆2000），但在縱深目標的打擊上仍頗為不足，難扮演戰略武器的角色。而M142火箭發射車的重點在於它能搭載彈道飛彈，海馬斯採購案的核心就在於其中的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），能發射地對地飛彈，台灣也成功購得美軍最新改良型的MGM-168 block IVA。

這款飛彈不僅導引系統、推進系統都經過改良，在彈頭引信部分也可依任務彈性而選擇穿入引爆或是半空引爆等模式，必要時甚至能使用微型核彈頭，增加政治威懾；而應付海上艦艇的能力上也不像中國的東風導彈般受人質疑，具備相當的反艦能力。

再者，100套、400枚岸置魚叉飛彈的購置，則是讓台灣成為少見的「潛射、艦射、空射、岸置」四型魚叉飛彈具備的國家，並彌補國產飛彈產能的不足。此次岸置型為搭配4聯裝發射車於岸邊機動發射，存活性較高。

甚至因為型號是改良過的block2型，更具備一定的抗電子干擾，標定系統也有提升，對水面艦艇頗有威脅，符合台灣的近海防衛需求，甚至能與國產雄風二型互補，增加反制能力，對於不對稱作戰的策略制定上也有極大幫助。

是以，這波軍購皆是圍繞台灣的國土防衛而進行，與國防自主部分亦不衝突。出於國防系統不可出現真空的原則按需求分批購入，合作計畫亦早在去年（2020年）10月就已確定，目前僅是程序上的文件簽署，與疫苗交換什麼的根本毫無干係。

此波軍購案對台灣的重要性，莫過於當年從螺旋槳進入噴射的時代，讓我們能從「被動還擊」改為有採行「攻勢防禦」（defensive offensive）的能力，主動性大為增強，未來甚至也有機會可加入美國的「戰區飛彈防衛系統」（TMD）。

一般人不清楚其中門道無可厚非，誰也不能要求普通群眾每天關注那麼多的專業議題。但作為藍白高層的政治人物們莫非也要裝瞎嗎？裝瞎是壞，無知是傻，真不希望他們是兩者之一，又或兩者皆是。畢竟都是台灣的官員，品質有瑕，權益受損的終究還是台灣人民。

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航