生長在華麗、飽滿、豐碩的大唐盛世，楊貴妃的胖，是健康、自信的胖

多年前台灣某知名潤喉糖大廠推出一部貴妃沐浴的廣告，其中身材豐腴的台灣實力派演員林美秀，扮起楊貴妃，霸佔著華清池沐浴，邊洗邊用台語歌唱「為了生活，每日都要來洗身軀」。逗趣的台詞與巧妙的內容安排，成功地創造話題，讓觀眾留下深刻的印象。

然而廣告歸廣告，我們不禁要問，正史上的楊貴妃，胖嗎？

最早紀載楊貴妃容貌的歷史文獻是《舊唐書・后妃傳》：

或奏玄琰女姿色冠代，宜蒙召見。時妃衣道士服，號曰太真。 太真姿質豐艷，善歌舞，通音律，智算過人。

楊貴妃是楊玄琰之女，因為她本是唐玄宗的媳婦（兒子的太太），後來被玄宗公公看中了，為了掩人耳目，就先送楊貴妃去當道士。在唐朝「女道士」是一種流行的時尚，唐朝的多位公主都有道士的資歷。楊貴妃經過女道士的洗白程序，就可以名正言順讓公公唐玄宗偷渡進宮。

上述的文字就是描寫楊貴妃身著「道士服」進宮給公公唐玄宗驗收的歷史鏡頭，而「太真」就是楊貴妃的道士法號。我們把鏡頭特寫這位太真道士的容貌：「姿色冠代」「姿質豐艷」。

美麗漂亮當然是不在話下，不然公公也不會背著千古罵名來搶兒子的老婆，但我們關注的是，這位美女是否為胖子？唯一和胖有關的形容，就是「豐艷」之「豐」。

〈詩經・豐篇〉中的名句：

子之豐兮，俟我乎巷兮。

這是描寫情人約會的場景，其中對方的長相為「豐」，《詩經》第一位注家《毛傳》云：「豐，豐滿也。」所以「豐滿」乃是一種內外紮實的形象觸感，自然不同於嬌弱纖細的骨感。

韓愈古文名篇〈豐送李願歸盤谷序〉，文中將文人譬喻為美女，一心一意想要獲取皇上主子的寵愛，彼此「爭妍而取憐」，其中一句描繪美女的形象：

曲眉豐頰。

這位美女大概就是「眉毛彎彎，面頰豐腴」。這裡的「豐」同樣理解為「飽滿豐腴」應該沒有人會反對。如果看官覺得上述的例子還不夠，我們再舉一個代表性的人物，她是一代女皇武則天的女兒，《舊唐書》〈外戚列傳〉是這麼形容的：

公主豐碩，方額廣頤，多權略，則天以為類己。

「豐碩」，說明長得胖。「方額」，說明大額頭。「廣頤」，說明下巴也很大。由此可見，太平公主是個大額頭、大臉蛋的胖胖姑娘。重點是，這位太平公主還擅長權謀，武則天認為太像自己了，所以公主備受疼愛。

一連三個例子就是要說明，如果用「豐」來形容體態，這個人絕對有點肉，肯定不會瘦。由於胖胖的太平公主長得像自己的媽媽，讓人也不禁懷疑武則天是否也是個胖美人。

Photo Credit: Gisling @ CC BY-SA 3.0 奉先寺的盧舍那佛

在洛陽龍門的諸多石窟佛像中有一尊奉先寺的「盧舍那佛」，它興建於唐高宗咸亨三年，即公元672年，歷時四年才完成。盧舍那佛高17.14米，面容豐腴飽滿、秀麗端莊、眉目修長、嘴角微微上翹流露著一種神秘的微笑，有中國「蒙娜麗莎」（Mona Lisa）的美譽。

根據大佛雕造時的碑文紀載，時為皇后的武則天曾「助脂粉錢兩萬貫」。由於此尊佛像具有東方女性的面容特徵，民間盛傳，這尊佛像就是當時的工匠藝人依照武則天的容貌為藍本而雕鑿的。

佛像是否為武則天的面容？這是一樁釐不清的美麗公案，但是可以確定的是，這尊美麗的佛像乃具有飽滿豐腴形象特徵。事實上，不僅是佛像，舉凡唐朝出土、流傳的藝術作品，諸如唐三彩、陵墓石雕、仕女雕塑、畫作都流露著飽滿、豐碩的造型，體現著豐腴自信的審美觀照。

由此觀之，生長在大唐飽滿、豐碩的華麗氛圍之下，楊貴妃是個豐腴的胖美人應該也不是什麼太驚訝的事。不過由於楊貴妃最後是以禍水的形象留名青史，楊貴妃的「胖」就慢慢發酵成一種罪惡。杜牧的名句：

一騎紅塵妃子笑，無人知是荔枝來。

簡單兩句，簡直把楊貴妃貪婪、嗜吃、不顧民間疾苦的負面想像登峰至極，從此以後，楊貴妃的胖，總留有幾分的貶意。五代人王仁裕所撰的筆記小說《開元天寶遺事》是如此描述楊貴妃：

素有肉體，至夏苦熱。 使侍兒交扇鼓風，猶揮汗不止。

天啊，這隻楊貴妃簡直是頭母豬，不但胖，還愛出汗，完全沒有「姿質豐艷」的華麗美感。宋人魏了翁在觀賞艷紅的荔枝樹後，想起了愛吃荔枝的楊貴妃，完全口無遮攔直接嘲笑：

人應笑太真肥。破除千古恨，須待謫仙詩。

那個楊貴妃已經不是單純的「胖」，而是一種接近顢頇狀態的「癡肥」。看來只有詩仙李白所歌頌楊貴妃的〈清平調〉，才有辦法將那位肥貴妃變化為美女。魏了翁直接用負面的詞彙「肥」來描寫楊貴妃，可見貴妃的胖，已經是一種崩壞的可怕形象。

現代的中文語彙也沒有放過對楊貴妃的訕笑：如果我們看見一位頸下鎖骨微突的女生，會稱她為「骨感美女」；而若同學稱呼某某女生為楊貴妃，這位女生不見得會美，但肯定是位胖子。

所以當潤喉糖廠商想要拍攝以楊貴妃為主題的沐浴廣告時，自然想到身材微胖的林美秀作為主角。至於為什麼不找台灣第一名模林志林？除了「她」太貴以外，最根本的原因就是林志林太瘦了。

儘管林美秀不是廠商心目中的美女正妹，但是她的胖，肯定能夠完美詮釋楊貴妃。然而我們仍舊要問的是，楊貴妃真的胖嗎？

事實上，現在社會所崇尚的「瘦」，乃是一形聲字，從「叟」聲，偏旁同「病」字，可知「瘦」乃是營養不良生病的意思。《禮記》中形容居喪期間，因過度哀傷：「居喪許羸瘦」，其中「羸瘦」就是指生病消瘦的意思。

唐太宗曾自嘲說：「吾貌雖瘦，天下必肥」，意即「我雖勤於公事容貌衰瘦，但卻能讓百姓吃飽穿滿，養得白白胖胖。」

楊貴妃生長在華麗、飽滿、豐碩的大唐盛世，女人可當道士，可參政，甚至可當上皇帝，那是個女性自主、自覺的年代，豐腴乃是營養好、健康的表現。楊貴妃是胖，這是健康、自信的胖。

然而當代的審美觀，卻嘲笑健康營養的「胖」，崇尚病態羸弱的「瘦」。歐洲的名模甚至流行「紙片美人」，許多人為了追求名模身材，患上厭食症，最後餓死。「健康的胖」被耻笑，「病態的瘦」卻是蔚為流行，這一胖一瘦的對比，充滿了無限疑惑與諷刺。

延伸閱讀

本文經令狐少俠授權轉載，原文發表於此

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航