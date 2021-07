讓人哭笑不得的英文閱卷心得：有空白的、有畫圖的、有寫上一百遍「I’m sorry」的

文:曾泰元(東吳大學英文系副教授)

本來7月初登場的大學入學指定科目考試(即「指考」),今年因新冠疫情影響,破天荒地延到7月底才舉行。我曾任英文考科的非選擇題閱卷老師多年,之前的大學聯考和後來的學測指考都親身經歷。雖然已經退下,不再參與其中,可是每年到了寒暑假的考季,總會想起這些讓人哭笑不得的閱卷心得。

因緣際會,某大教材出版社月前來函邀約,希望能請我到高中演講,跟師生分享英文翻譯寫作的應對之策。因個人因素,我予以婉拒。但英文的翻譯寫作事關重大,我又希望廣為周知,便想到了我所保存的檔案。

部分閱卷心得,我當時便加以紀錄存檔,雖事過境遷,然當時的種種,放到如今依舊有效,只是換湯不換藥。藉此機會,不妨讓塵封已久的文字重現天日,供大家參考。

閱卷也像工廠生產線,有一定流程

以下為2007年2月所寫,寫的雖是學測,不過跟指考大同小異。

96學年度大考學測的人工閱卷工作剛剛結束,本人身為150位英文考科閱卷委員之一,與來自各大學英外文系的其他老師,上個禮拜都在兢兢業業地面對這項工作,有些心得,也有些感想。

我們閱卷老師的工作環境,既像工廠的生產線,領卷、閱卷、還卷、初閱、複閱、主閱,每一個環節都有標準的作業程序,也有品質、進度的控管。又像養雞場,在固定的閱卷室、固定的閱卷桌、固定的閱卷座位上,低頭啄食大考中心提供的飼料考卷。要是飼料好吃、內容有變化也就罷了,可惜的是飼料霉的霉,壞的壞,而且幾乎千篇一律,讓人食不下嚥。

即使題目簡單,英文基本功還是有進步空間

自閱卷委員的主觀角度觀之,今年英文閱卷最特別之處在於我們比以往辛苦。大考中心的閱卷場所早上8點開門,隨即就有大半的老師坐定閱卷,直到晚上8點打烊時間,各組老師還在孜孜矻矻,埋首工作,鮮少有人提早離席,像極了大考前燈火通明的圖書館,擠滿了K書考生的盛況。究其原因,乃是今年的考卷不好改,花時間。

為什麼不好改、花時間?因為空白卷的比例低了一些,而且卷上答案都寫了不少。今年翻譯、作文的題目簡單,考生大都能輕易發揮,應該是最重要的直接因素。

然而,這代表本屆考生的英文程度比較好嗎?我個人存疑,因為題目簡單好發揮,除了零分的比例大幅降低之外,並沒有明顯提高考試的成績。在我所批閱的2600份考卷裡,高分的一如以往,鳳毛麟角,低分的仍多如牛毛,而且錯誤的類型與歷年相較,還是大同小異:單詞不會拼、標點不會標、文法搞不清、結構亂糟糟。

Photo Credit: 英語島

簡單的單詞也要注意,千萬別拼錯

有些國中國小早該熟悉的字眼,許多念完高三上的考生竟然還不會拼。

「女生」是girl,好多人寫成gril;「媽媽」是mother,但隨處可見mothe、mather、momther、monther、morther、mon;「玩」是play,許多人寫成了paly;「貓」是cat,經常有人寫cate,還有人寫成can、car;「可愛的」是cute,差不多有兩成的考生拼成cut,害我閱卷時看到cut cat著實驚了一下,以為看圖說故事的小女生要剁貓吃貓肉。

「開始」是begin或start,閱卷老師卻常看到begain、begine和star、stare、stard;「門」是door,考卷卻經常蹦出dor、dore、dorr、dool、boor這些令人莫名其妙的字眼;「真正地」可以譯成truly,想不到拼法千奇百怪,有turely、turly、turrly、turlly,乍看之下以為跑出一隻火雞(turkey)來了。我們看著這些罄竹難書的拼字錯誤,也只能搖頭嘆息了。

Photo Credit: 英語島

中英標點符號不可通用,過去式不會隨主詞改變

標點符號的部分,英文跟中文不同,許多考生也分不清。中文的引號(「」)和句點(。)不可以用在英文裡,要用(“ ”)和(.)。逗點、句點、問號、驚嘆號之類的標點符號不可以放在行首,而且這些符號與前面的字母不空格,但要與後面的字母空一格。

文法的錯誤也是拔髮難數。「她家」寫成she’s home;「她拜託媽媽」she please mother;「有一天」have one day;「很喜歡它」very like it;「我們自己」是ourselves,寫對的不多,多數都寫成ourself、ourselfs 以及一些拼亂七八糟的誤拼詞;「活」當動詞時是live,很多人卻用了life、alive。

說到動詞,問題就更多了:句子缺動詞的;三個動詞並列而用的;主要子句沒用動詞的限定形式(finite form),盡用一些加了「-ing」和「to ~」的非限定形式動詞的;不規則動詞變化當規則變化來變的,如thinked、taked、goed;不過我覺得最天才的錯誤是,過去式不因前面的主詞而變,我們卻見識到she wents / tooks / founds / gots這種令人啞然失笑的英文。

至於更高層的內容和結構,只有極少數高分者注意到,精彩的故事偶爾躍然紙上,結構清晰,條理分明,立刻在閱卷老師間傳閱,嘆為佳作。其他人看圖寫作,故事內容多半千篇一律,文章結構鬆散錯置。時間性、邏輯性付諸闕如,東講一點西講一點,毫無凝聚力和緊湊性。

Photo Credit: 英語島

從提升學習興趣入手,才能真正提升英語實力

我們閱卷老師焚膏繼晷,面對這些錯誤連篇的英文翻譯和作文,心中只有滿腹感慨。不曉得高中英文老師能否拋開制式的課本,崇本務實,從基礎著手?對於絕大多數的考生而言,單詞拼對、文法少錯、句子通順,已屬難能可貴,何必強人所難,讓他們達成不可能的任務?

閱卷結束後數日,大考中心公布了成績,全國唯一的英文作文滿分,全文甚至在報上登了出來。令人意外的是,該考生竟出自所謂的社區高中,此現象頗值得我們省思。

我們看到的這篇作文的確令人驚嘆不已。一個高三學生的英文文筆如此流暢自然,平實中見敏銳,簡單中窺真情。作者不用艱澀的單詞,不寫複雜的句型,不套成語諺語也不用寫作公式。文字雖不刻意雕琢,卻拿捏得精準傳神,而且敘事生動,引人入勝。

我估計,就連多數同齡的英美高中生,甚至是英美大學生,在此也難以望其項背。看來,該生的家學環境引發了她的興趣,之後又她又主動學習,多讀常寫,自我營造了有利的學習氛圍,才能造就出這樣令人稱羨的單一個案。

Photo Credit: 英語島

追求「名校」光環,可能忽視學生的其他發展

相形之下,英文作文零分的比例較之以往,仍相去不遠,約佔十分之一,屬「劣、差」等級的低分群,還是多如牛毛。與其形容此一成績分佈為雙峰現象,我倒覺得更像一條松鼠尾巴,後面粗粗厚厚的一把。

這次的學測,我評閱2600份英文非選擇題考卷,根據我個人的印象,放棄作文的情況多所有之。有空白的,有畫圖的,有只寫「I no English」的,有寫上一百遍「I’m sorry」的,有用中文批評英文無用的,有照抄前面閱讀測驗的,也有亂寫一堆羅馬字母乍看像無字天書的。我們閱卷老師看了,也只能徒呼負負,莫可奈何。這些同學選擇放棄英文,學校、老師能不能幫上什麼忙?

我們社會到處瀰漫著「輸人不輸陣」的心態,放不開面子問題。大學彼此的競爭是這樣,大家都想衝研究,努力成為研究型大學,罕問自己是否有這樣的體質。高中之間的排名也經常如此,本校的升學率如何,今年有幾個上醫學系,幾個進台大,幾個國立大學。

對許多高中來說,升學的績效似乎就等於知名度,有知名度才能換取社會的認可,有了社會的認可才得以肯定自己的價值。這些成績遠不如理想的學生呢?我們是不是選擇把他們遺忘了?

期許未來,人人都能找到最適合自己的角色

《戰國策・韓策一》有云:「寧為雞口,毋為牛後」。在大家都想搶著當牛之際,我們若能認清自我的定位和價值,選擇當一隻雞,一樣可以當得有特色,當得有信心,當得漂亮風光。這樣,說不定可以活得更悠閒快樂,更有尊嚴價值。

當然,在這個社會選擇當雞,是需要有對抗世俗的勇氣的,但在這個英文作文滿分的例子裡,我們看到了另一種可能性:非明星高中一樣有頭角崢嶸的機會。這,是否給了我們一些不一樣的思考空間?

