印尼單日新增病例逾2萬，雅加達、峇里島將實施嚴格管制措施

印尼新一波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情自5月中開齋節後持續升溫，昨日（6月30日）單日新增確診病例為2萬1807例，人口密集的首都雅加達（Jakarta）與鄰近省份疫情最為嚴重，醫療量能不足，許多醫院只能在空地搭建臨時帳篷收治患者。印尼總統佐科威（Joko Widodo ）宣布將於爪哇島與峇里島上的高風險地區，實施嚴格的緊急管制措施，據《路透社》報導將於明日宣布實施至7月20日。

《雅加達郵報》報導，昨日（6月30日）印尼單日新增確診病例為2萬1807例、467例死亡病例，然而此數字被普遍認為只是保守估計，因為在首都雅加達（Jakarta）以外的地方檢測量能不足。

雅加達以及分別位於雅加達東、西側的西爪哇省（West Java）和萬丹省（Banten），醫院病床佔床率（BORs）均超過90%。印尼中南部城市日惹市 (Yogyakarta）和鄰近中爪哇省（Central Java）病床佔床率分別是89%和87%。

《海峽時報》報導，印尼全國人口2億1800萬，居住在雅加達人數有1100萬，昨日雅加達新增病例是7680例，全國累計確診例是54萬3468例，具高度傳染力的Delta變異株導致雅加達、西爪哇省和萬丹省新的疫情流行中心（epicenter），要求實施更嚴格管制措施的呼聲不斷。

面對激增的COVID-19患者，雅加達許多病院空地出現臨時搭建的帳篷。有些雅加達醫院的分流措施，為病況危急的COVID-19患者獨立出急診單位，非感染COVID-19急診患者如意外受傷的人，則在停車場帳篷進行治療；有些醫院則在開放事的帳篷收治輕症COVID-19患者。根據公民平台LaporCovid-19數據，截至6月28日，401位醫生和325位護理師死於疫情。

《海峽時報》報導，醫院的醫療器材也不足，許多醫院購買更多攜帶型氧氣機以支應需求。印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）要求西爪省內多家當地氧氣瓶製造商立即將產能從工業用氧氣轉移至醫療用氧氣。

《路透社》報導，6月以來，印尼面臨不斷攀升的病例，昨日新增2萬1807例，是21日以來最高紀錄，政府也面對實施更嚴格管制措施的壓力。印尼兒科學會會長Aman Pulungan指出，上週兒童一週平均死亡病例從先前13例升高到24例，比整體死亡率高，此外未成年感染的病例也快速增加，「五月中大概每週2000到25000例，上週超過6000例。」佐科威本週宣布讓12歲到17歲的兒童接種科興疫苗（Sinovac）。

Indonesia sets a new record in daily Covid-19 number with 21,807 new cases and 2nd highest death toll at 467 on Wednesday, concluding its worst month since the pandemic began last year. The country adds more than 356,000 cases in June, increasing the total to 2.18 million. pic.twitter.com/DrK4z7e1Om — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) June 30, 2021

緊急管制措施

《雅加達郵報》報導，印尼總統佐科威（Joko Widodo ）昨日宣布，新一輪緊急管制措施很快就會在社區傳播的高風險地區實施，包括爪哇島的44個縣市和6個省份和峇里島（Bali）。

佐科威仍未說明實施時間等細節，佐科威表示，「今天（政府）將完成對實施緊急管制（PPKM Darurat）的評估，我們希望儘快做出決定。」實施方案將由印尼經濟統籌部長兼國家COVID-19與經濟復甦委員會長（KPC-PEN）艾朗嘉（Airlangga Hartarto）作出最後決定。

目前印尼政府有兩種可能的緊急管制措施版本。其中一個是6月28日由艾朗嘉領軍的國家COVID-19與經濟復甦委員會建議的緊急微型公眾活動管制（PPKM Mikro Darurat），允許部分地區的公司和餐廳維持一定程度營運等較軟性的措施，已被媒體廣泛報導。

另一份較嚴格的緊急管制措施版本，在佐科威指定由他親近的助手、海事及投資協調部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）負責爪哇島和峇里島封鎖措施後，由印尼海事及投資協調部辦公室發言人喬迪（Jodi Mahardi）在昨日揭露，該措施要求所有非必要行業的員工和學生在家上班上課。喬迪強調，這份版本不是最終版本，他告訴記者，「最後看總統如何決定。」

流行病學家們指出，爪哇島不斷攀升的病例證明政府先前實施的管制不足。加查馬達大學（Gadjah Mada University）流行病學家Riris Andono Ahmad昨日告訴記者，「我們需要執行更嚴格的管制，因為應對疫情傳播時，我們沒有能力夠快地把感染者和公眾隔離開來。」

《路透社》報導，印尼將在明天（7月1日）宣布緊急措施。艾朗嘉昨日在社群媒體上指出，新規範將配合法律實施，但仍未透露更多細節，僅表示措施將在爪哇島和峇里島實施。

根據路透社取得政府文件，這份印尼海事及投資協調部提出的版本，將於7月3日到20日間實施，為了將單日新增病例折半降低至一萬以下，政府將限制移動與空中旅行，禁止餐廳內用和限制非必要行業的經營。

《雅加達環球報》報導，印尼自1月13日展開疫苗接種，至昨日有1350萬人已接種兩劑疫苗，6月28日印尼首次達到一天可施打100萬劑疫苗的數量。佐科威表示，政府必須家播施打速度，「沒有討價還價的空間。」7月單日施打100萬劑疫苗，8月達到單日施打200萬劑疫苗的目標。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒