行政院通過「國家一起養」：有薪產檢假增為7天，夫妻可同時請育嬰留停、津貼增加到八成

為減輕育兒父母的負擔，搶救低生育率，今（1）日由行政院院會通過修正《性別工作平等法》、《就業保險法》等多項配套法案，產檢假將由目前的5天增為7天，增加2天的薪資由政府補助。而目前勞工夫妻只能有一方申請育嬰留職停薪，政院也將通過修法放寬勞工夫妻可以同時申請育嬰留停，育嬰留職停薪的津貼，從薪水的六成增加到八成。

根據國發會報告，20後我國將減少177萬人，每年出生嬰兒將比現在少4萬人，僅剩12萬人出頭，代表50年後工作年齡人口將少於現在的一半。

產檢假日期和補助都增加

蘇貞昌於5月6日召開的院會拍板通過衛福部「安心生產」政策加強版，以「助圓夢、安心生、放心養」三項具體措施，投入約100億元經費，挽救低生育率的問題，當時指示相關部會進一步修法。

今天勞動部提出《性別工作平等法》第15條、第19條修法草案，主要相關修法重點包括：

產檢假由現行5天修正為7天。而第6日、第7日的也是屬於有薪產檢假，雇主得向中央主管機關申請補助。

在未滿30人的公司，受雇者經與雇主協商，雙方合意後，得適用減少工作時間或調整工作時間之規定。

另外因應過去26年產檢補助次數從未調整，為了強化孕婦照顧，7月1日起產檢補助也將從現行10次提高為14次，產檢項目新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及2次一般超音波，預估每年將投入12.5億元，每年約有16萬名孕婦受惠。這由勞動部已在6月增訂《產檢假薪資補助要點》，未涉及修法已經通過實施。

不過《聯合報》日前訪問專家和民團，禾馨婦產科診所主治醫師烏恩慈日前就表示，免費產檢次數不需要到14次，「不會有人因為產檢次數多，就願意生小孩，這無法解決少子化」；多照超音波也不可能查出所有的疾病，無須太過強調檢查。

雙親可以同時請育嬰留停並申請津貼

而現行《就業保險法》明定，父母同為被保險人，應分別請領育嬰留職停薪津貼，不得同時為之。行政院今天則通過修法，進一步放寬勞工夫妻可以同時申請育嬰留職停薪；至於公務員的部分，目前已放寬可以申請育嬰留停；另外國防部今天也通過志願役士兵和軍官育嬰留停的相關法條修法，讓軍公教與勞工一體適用。

主要修法重點為《性別工作平等法》第22條，以及《就業保險法》第19條之2：

基於照顧子女為雙親共同之責任，不論配偶是否就業，不再限定須有「正當理由」，受僱者均得申請育嬰留職停薪及家庭照顧假。

為讓津貼申請方式更切合被保險人實際需求，父母同為被保險人，可以同時請領育嬰留職停薪津貼。

另外勞動部6月4日發布修正《育嬰留職停薪實施辦法》，放寬申請育嬰留職停薪期間之彈性，受僱者在子女滿3歲前，如有少於6個月育嬰留職停薪之需求可依規定提出申請，但每次仍不得低於30日，且少於6個月的育嬰留職停薪申請以2次為限。申請時「應提前預告雇主」。

增訂《育嬰留職停薪薪資補助要點》，凡是依《就業保險法》相關規定請領育嬰留職停薪津貼之被保險人，原本6成投保薪資之育嬰留職停薪津貼外，政府將另給予2成投保薪資補助，薪資替代率可達8成，以提升育嬰留職停薪期間勞工的經濟性支持。此兩個相關措施未涉及修法，已於今日實施上路。

行政院長蘇貞昌裁示時表示， 政府從政策面、法制面、經費面，全力滿足國人懷孕育兒的各種需求，下個月起，也要提高育兒津貼及托育補助，這些都請有關部會廣為宣傳，做好相關服務，並視實際執行情形滾動檢討，持續精進，讓更多育兒家庭能感受到政府照顧的美意，願意多生小孩，培養下一代的國力，一定給予最大的支持。

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核稿編輯：翁世航