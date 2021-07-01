封維園球場、逾萬警力戒備，香港「七一」18年來首次沒有大型示威

因應香港新形勢，「民陣」（民間人權陣線）今年沒有再申辦七一遊行。而三個「接力」申辦的團體在被警方反對、上訴亦遭駁回後，已表明不會宣傳和組織遊行，只呼籲港人今（1）日穿黑衣表達不滿，「堅守公民社會」。而支聯會副主席鄒幸彤日前在社交媒體轉載「七一維園見」圖片，即使其後刪帖，警方昨晚（30日）仍以涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」罪將她拘捕。

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（中央社）香港政府今天慶祝主權轉移24週年，在「國安法」施行的背景下，今年活動過程沒有波瀾，這也是港府近18年來首次在沒有大規模示威的壓力下舉行慶典。

港府今早一如既往，早上8時在灣仔會議展覽中心外的金紫荊廣場舉行升旗禮，在儀式中，警方護旗隊以解放軍的步操方式踏進廣場，海上和空中同時有執法部門的船隻和直升機向廣場敬禮。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 金紫荊廣場今早舉行升旗禮。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 Photo Credit: Reuters/ 達志影像 今日同是中共100周年黨慶，有立場親中的市民在尖沙咀海傍慶祝，警方未有執行「限聚令」阻止。

政務司司長李家超早上以代理行政長官（特首）身分出席了儀式。儀式過後，他率領眾官員及各界嘉賓轉到會展中心出席慶祝酒會。

在場外，泛民主派激進組織社會民主連線有4名成員示威，他們要求中國和香港釋放「政治犯」，以及推行香港民主普選等。

未知是否社民連示威人數不多，警方今早沒有阻止他們走近金紫荊廣場示威並高呼口號，但也只是在升旗儀式結束後才讓他們走近廣場。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 受「限聚令」影響，黃浩銘今早遊行以4人一組出發。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 Photo Credit: Reuters/ 達志影像 黃浩銘遊行，除要求「釋放所有政治犯」外，也帶有「賀百周年」的紙牌。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 警方搜查今早出席遊行的市民。

在會展中心，李家超主持了酒會，他致辭說，前年下半年開始的「黑暴」，以及「反中亂港」勢力意圖用選舉制度漏洞癱瘓政府施政，令香港面對前所未有的挑戰。

但李家超說，北京中央對「一國兩制」的初心毫不動搖，從憲制層面解決問題，先後制訂港區國安法及完善選舉制度。完善選舉制度確保「愛國者治港」，可讓香港聚焦發展。

他說，現在社會政治局面回復穩定，香港有條件從低谷反彈，而隨著抗疫工作取得成效，香港近月經濟及就業情況都有明顯改善，社交距離措施也逐步放寬。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 李家超新上任政務司司長才數天，就以署理特首的身分出席「回歸慶祝酒會」。

香港主權轉移24年來，當局每年舉辦的七一酒會，幾乎都有泛民立法會議員在儀式上高叫要求普選等口號，令當局頗為尷尬。

但今年的酒會過程順利，李家超的發言並未被口號打斷，因為泛民立法會議員早已自行請辭；在港區國安法實施後，大部分議員更被警方依國安法拘捕，目前大都被扣押。

從2003年泛民發起50萬人上街遊行反對當局就基本法23條訂定反分裂法起，過去18年來，每年7月1月，泛民都會以民間人權陣線名義發起大規模遊行示威，為爭取普選吶喊。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 2020年的「七一」，即使遊行被警方以防疫為由反對，仍有大批港人上街反對國安法立法。

從2014年「佔中」運動到2019年的「反送中」運動，泛民的七一遊行規模愈來愈大，對官方的衝擊更加強烈，令官方慶祝回歸的儀式黯然失色。

在過去幾年，泛民大批示威者更曾從早上就開始包圍金紫荊廣場和會展中心，令慶祝儀式飽受壓力。

但今早的金紫荊廣場外只有零星示威者；今天下午，香港也不會有七一遊行，因為民陣早前已宣布放棄申辦，而社民連等團體提出的遊行申請也遭否決。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 在沒有泛民議員的情況下，「慶回歸酒會」再沒有人叫出反對聲音。

不過，港府還是對今天的保安工作保持高度戒備，據報導，警方部署逾萬名警力在灣仔、銅鑼灣及旺角一帶戒備，以防備「反送中」的示威衝擊捲土重來。

而過去一直是七一遊行起點的維園，今日下午亦突然被 警方封閉球場及中央草坪等範圍。 警方於場內廣播，公遊遊行已被反對，警方根據《公安條例》封閉維園1至6號足球場、籃球場及中央草坪等範圍，市民不准進入及參與有關集結，否則將違反公安條例下，參與未經批准集結罪。

即使如此，據報導，今天凌晨仍有人向特首禮賓府附近的草叢投擲多瓶易燃物，以發洩不滿，但相對於大規模示威，這種表達方式似乎「微不足道」。

Photo Credit: Reuters/ 達志影像 維園球場已被警方封鎖。

鄒幸彤：希望大家七一堅持發聲

7月1日香港主權移交24週年前夕，香港支聯會副主席鄒幸彤昨日被警方逮捕後透過律師表示，希望大家七一可以堅持發聲。

Photo Credit: AP / 達志影像 鄒幸彤將於周五被落案起訴。

鄒幸彤昨日再度被警方逮捕，她先前被控違法宣傳參與六四集會，6月4日遭警方逮捕，隔天獲得保釋。鄒幸彤的臉書晚間發文指出，她的保釋已被撤銷，再遭拘捕。

對此，香港警方今晚舉行記者會稱，發現有人漠視明天（7月1日）公眾集會已被禁止的決定，透過社交媒體帳號，繼續宣傳及呼籲市民參與相關公眾活動。經調查後，警方於今日拘捕一名女子，涉嫌「宣傳或公布未經批准集結」罪。

據《立場新聞》報導，鄒幸彤昨天一度在臉書轉載「七一維園見」圖片，其後刪文。

鄒幸彤臉書專頁晚間9時許再發文稱，律師已會見鄒幸彤，她最後留給大家的話是：「此刻穿著蘋果創刊號的T-Shirt，十分應景。我已無法自由地去任何地方，希望大家7.1可以堅持發聲」。

7月1日是香港主權移交24週年，2003年起，泛民主派都會以民間人權陣線名義發起七一遊行，表達各種政治訴求。但警方已連續兩年以疫情為由禁止舉辦。

有媒體報導，香港警方明天將部署逾萬警力戒備，以防「反送中」運動的示威衝擊捲土重來。

香港保安局今天還罕見發表聲明，呼籲市民明天不要參加未經批准的非法集結，強調最重可判刑5年。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex