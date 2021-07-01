彰化喬友大廈防疫旅館火警4死20傷 、1消防員殉職，指揮中心：隔離檢疫者逃生不罰

彰化市喬友大廈昨（30）日晚間7時52分發生火災，大廈內部有改裝過後的防疫旅館，彰化縣消防局出動大批人力搶救。最終有4人死亡、包含1名殉職的消防人員，另有20人受傷送醫。

目前，內政部消防署已經啟動災害事故調查會機制，將前往彰化縣調查、慰問，也將從優辦理撫卹。

救災難度高，消防隊歷經9小時搶救

彰化縣政府指出，喬友大廈內有改裝過後的防疫旅館，火勢由2樓快速延燒至3、4樓，導致5樓以上被黑煙、高溫籠罩，提升消防人員救災難度。最終造成4人死亡、20人受傷送醫，其中有1名消防人員殉職、1名消防人員送醫。

喬友大廈內部的7到9樓為防疫旅館，旅館內共有31人受困，包含2名員工、29名住客，其中2位是自主健康管理、27位居家檢疫。根據《聯合報》報導，由於住客是檢疫對象，因此消防人員救火時先逐層打電話，再由雲梯車救災，隨著救援時間的拉長，有部份住客聯繫不上。

至1日清晨2點左右，消防隊陸續找到沒有呼吸心跳的倪姓住客、陳姓住客及印尼籍女性移工，並在盤點人數時，發現消防隊員陳志帆失聯，經搜查後找到他在房內的浴缸中，沒有生命跡象。在救災時，由於陳志帆的組員在搶救過程中摔傷，因此獨自上到9樓，疑似在避難時濃煙竄入身亡。

彰化縣政府表示，本次彰化縣消防局出動各式消防車輛，以及消防人員166人，在9小時的搶救後，才於3時50餘分找到最後一名清醒的房客。全部房客有13位送彰化基督教醫院、9位送秀傳醫院，1位工作人員送醫，另8位房客轉送其他防疫旅館。

彰化縣長王惠美第一時間就趕往現場坐鎮指揮，對於防疫旅館火災發生不幸事件，王惠美除表示遺憾，也感謝消防員盡心盡力救災。

Photo Credit: 中央社

消防局成立調查機制，將從優辦理撫卹

災後，消防員工作權益促進會在臉書指出，此次消防員殉職死傷，符合《消防法》27-1條的災害事故調查會啟動條件，因此函請內政部依法儘速召開調查會，並提出檢討事項，以保障消防員安全。

內政部消防署也發布新聞稿表示，殉職的消防隊員陳志帆33歲、為103年特考班入職，目前已經啟動災害事故調查會機制，由消防署副署長蕭煥章率領火災調查組、災害搶救組及督察室，前往彰化縣慰問、協助調查，並將從優辦理撫卹。

此外，由於火災發生地喬友大廈的「百香果商旅」目前為防疫旅館，因此彰化縣消防局是依據《消防機關執行嚴重特殊傳染性肺炎疑似患者收容場所火災搶救任務指導原則》，對救災人員進行相關防疫作為。

根據《中央社》報導，指揮中心發言人莊人祥表示，若有民眾在隔離檢疫期間，遇到地震、火災等特殊事件，在逃生時觸發電子圍籬也不會開罰，「我們會聽理由」。

除了防疫旅館外，若是民眾在入住集中檢疫所時，遇到地震或火災，則由檢疫所指揮官決定逃出房間的必要性，若要進行逃生，則會以不同語言廣播、提醒戴上口罩，並告知逃生路線及集合地點。

喬友大廈第4次遭祝融肆虐

喬友大廈位於彰化火車站旁，樓高15層、過去是火車站地標。根據《自由時報》報導，喬友大廈於1993年開幕，內有百貨商場、KTV、遊樂世界、冰宮、旅館，然而先後發生3次火災，導致商家撤離，一度變成「蚊子館」。

7年前，有彰化縣民自主邀集，買下大廈部分樓層，並組成大廈管委會。經台中市結構工程技師公會作結構梁柱檢測安全無虞後，開始整修、招商，力求活化大廈。

《聯合報》報導，百香果商旅有通過消防安檢，消防人員指出，房間的防火門應可隔絕濃煙，沒想到還是有濃煙竄入，詳細原因仍需等待調查結果。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航