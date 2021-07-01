南非政府提案「一妻多夫制」，擁有四位妻子的影視名人批評「要怎麼教小孩？」

編譯：王國仲

在婚姻制度方面，南非或許是世界上數一數二自由的國家。在其現行法律制度下，未成年婚姻、同性婚姻、一夫多妻都屬合法。不過，南非內政部近日發布政策綠皮書，欲將一妻多夫制度合法化的提案，則遭到反對者強力批評。

提案欲促進婚姻平權，一妻多夫制度遭到劇烈反對

綠皮書中的政策研議，旨在讓婚姻定義在法律上更加廣泛、推動性別平權：「南非現有的婚姻制度，主要受喀爾文教派與西方傳統影響……並未完全實現憲法保障的價值，也未能與時俱進、反映現今社會動態。」

儘管綠皮書中的其他倡議（包括承認伊斯蘭、猶太、印度教等宗教婚姻的合法性）廣受各大社群歡迎，但多數傳統領袖皆對一妻多夫制持反對立場，並認為「只有男人允許多位配偶」是天經地義的事情。

反對者之一、曾參與一夫多妻實境秀演出的影視名人梅謝列庫（Musa Mseleku，本身有四位妻子）認為，此舉將摧毀非洲文化：「這是前所未聞的事情……他們要怎麼教小孩？孩子們要如何建立自己的身分認同？女人不知道該怎麼扮演男人的角色，她們要幫男人付聘禮嗎？接下來男人是不是要『冠妻姓』了？」

非洲基督教民主黨（African Christian Democratic Party）黨魁梅修伊（Kenneth Meshoe）同樣抱持反對立場。他在接受非洲eNews頻道採訪時指出：「這是個壞主意，萬一丈夫們同時想和老婆行房該怎麼辦？這會引發更多兩性衝突和暴力，無法為家族帶來和平與穩定。」面對主持人反問，一夫多妻家庭該如何因應此問題時，梅修伊則稱「男人更容易忌妒、占有慾更強」因此一妻多夫制度是「不實際的」。

另一位伊斯蘭教黨派領導人漢瑞克斯（Ganief Hendricks）也和同事持相同看法。他在議會中表示：「（如果一妻多夫制通過）小孩出生時就得做更多次DNA鑑定，好確認生父到底是誰。問題只會變得更糟。」

漢瑞克斯的發言，立刻激起女議員馬茲左涅（Natasha Mazzone）強烈不滿：「都已經2021年了，竟然還有民意代表敢在議會中發表對女性如此羞辱的言論，應將其提交至倫理委員會。另外，請容我這麼說，國內可能抱持這種想法的女性，大概只有漢瑞克斯的老婆吧。」

研究者稱反對聲浪不令人意外，一妻多夫制已行之有年

對研究相關議題已久的馬裘可（Collis Machoko）教授來說，反對聲浪毫不讓人意外。他表示，反對者的主要訴求就是「（對女性的）控制」：「非洲社會還沒準備好迎來真正的平等。當男人無法掌控女人，我們就不知如何是好。」

馬裘可已在其出生地、南非的鄰國辛巴威訪談了20位婦女，以及她們的45位共同丈夫。由於一妻多夫制度在當地並不合法、更被視為禁忌話題，這些配偶們平常不會共同居住，且在外人面前必須否認彼此身分：「這種秘密結社就像共濟會一樣。」

教授接受BBC採訪時，分享他訪談的一個案例：「其中一位女性在小學六年級讀到，蜂巢裡的女王蜂同時有多隻雄蜂相伴，於是萌生了一妻多夫的念頭。成年之後，她便在彼此都知情的情況下，和多位男性同時交往並發生性行為。事實上，她現任九位先生中的四位，都是來自最初的男友團。」

在一妻多夫體制中，通常由女性主動發起，並邀約男方加入體系。他們有時支付聘金，或承諾照顧女方生活。若女方認為男性對體系產生傷害，亦有權解除婚姻關係。

根據馬裘可教授的研究，愛情，是男性們願意接受此關係的主因——他們不願承擔失去妻子的風險。部分訪談對象甚至坦承，自己在性關係中無法滿足女方，因此接受一妻多夫提案，避免妻子提出離婚或出軌。

還有一部分男性則受不孕症所苦。在與其他男性共享妻子、順利產下後代後，家庭關係得以維繫，男人也能維持尊嚴，不致被鄰里嘲笑為「閹人」。

公眾討論將持續至6月底，官員呼籲別讓議題淪為口水戰

南非政府將持續收集各界意見至2021年6月30日，並邀集各界代表針對綠皮書議題進行討論，希望能在取得最大共識的情況下，推行婚姻改革。

不過內政部長莫茨爾萊迪（Aaron Motsoaledi）擔憂，討論正淪為唇槍舌戰：「預期帶來全國討論的議題淪為口水戰，著實令人失望。希望大家保持冷靜、理性溝通，並認知到那些歷經重重困難、只希望建立一個家庭的人們的難處。沒有哪個國家不是由家庭構成的。」

梅謝列庫則呼籲政府不要「矯枉過正」：「就算憲法裡有寫，也不代表對社會大眾就是好的……我們是有靈魂的生物，這種作法一點都不符合非洲文化，我們不能改變自己的靈魂。」

不過，他的看法或許不全然正確。一妻多夫制曾在非洲普遍實施（包括肯亞、剛果民主共和國與奈及利亞），至今也受加彭法律保障。

面對反對方「小孩不知道要算誰的」、「要驗很多次DNA」的疑慮，馬裘可教授有話要說：「這是父權主義的想法，且解答十分簡單。無論生父是誰，他（她）都會是整個家庭聯盟的一份子。」

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航