【中共百年黨慶】習近平：外來勢力妄想欺負中國將「碰得頭破血流」，皮尤多國民調：69%受訪者對中國持負面看法

北京今（1）日上午舉行中共建黨100周年的盛大慶祝活動，中共總書記習近平登上天安門，並對廣場上的數萬人發表1個多小時的演講，習近平細數中共政績並稱已經實現第一個百年目標全面達到小康社會；並強勢宣稱，外來勢力妄想「欺負」中國，將在14億多中國人血肉長城前「碰得頭破血流」，並鼓勵人民「敢於鬥爭，善於鬥爭」，台下響起如雷鼓掌。

對此，國際媒體聚焦在習近平的強勢態度，分析習近平藉由藉肅貪與透過一帶一路倡議提高中國全球影響力，已成為中國自毛澤東後最具權力的領袖。但同時中國的國際聲譽也繼續下跌。皮尤研究中心（Pew Research Service）的調查就發現，北美、歐洲和部分亞洲國家的大多數民眾，都對中國持負面看法。

習近平強硬發言：外來勢力妄想欺負中國將「碰得頭破血流」

（中央社）中共總書記習近平上午在建黨百年慶祝活動宣布實現「第一個百年」目標，全面建成小康社會。他並稱若外來勢力妄想「欺負」中國，將在14億多中國人血肉長城前「碰得頭破血流」。

中共今天在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，全程歷時約1個半小時，所有人均未配戴口罩。習近平與現任中共政治局常委、高階官員，以及卸任領導人胡錦濤、溫家寶等人在天安門城樓上參加活動。據官媒報導，到場各界代表約7萬餘人。

習近平在致詞時首先宣布，實現第一個百年目標，全面建成小康社會，解決絕對貧困問題，「正在意氣風發向著全面建成社會主義現代化強國的第二個百年奮鬥目標邁進」。

他接著稱，1840年鴉片戰爭以後，中國逐步成為半殖民地、半封建社會。「中國人民奮起反抗，仁人志士奔走吶喊，太平天國運動、戊戌變法、義和團運動、辛亥革命接連而起，各種救國方案輪番出台，但都以失敗而告終。」

習近平並細數中共政績，宣稱「沒有中國共產黨，就沒有新中國，就沒有中華民族偉大復興」，指中共領導是中國「全國各族人民的利益所繫、命運所繫」。

他又說，「任何想把中國共產黨同中國人民分割開來、對立起來的企圖，都是絕不會得逞的，9500多萬中國共產黨人不答應，14億多中國人民也不答應。」

習近平宣稱，中共「擁有百年奮鬥實踐和70多年執政興國經驗」，「我們積極學習借鑒人類文明的一切有益成果，歡迎一切有益的建議和善意的批評，但我們絕不接受『教師爺』般頤指氣使的說教。」

他也提到，必須加快國防和軍隊現代化，「強國必須強軍，軍強才能國安」；還要「堅持黨對人民軍隊的絕對領導」，「以更強大的能力、更可靠的手段捍衛國家主權、安全、發展利益」。

習近平並強調，

「中國人民也絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役我們，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流。」

他又稱，中國比歷史上任何時期都更接近、更有信心和能力實現中華民族偉大復興的目標，「同時必須準備付出更為艱鉅、更為艱苦的努力」。

因此，習近平提出，中共在新征程上必須增強憂患意識、始終居安思危，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局。

他還說，要深刻認識中國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，「敢於鬥爭，善於鬥爭」；更要「不斷鞏固和發展最廣泛的統一戰線，團結一切可以團結的力量、調動一切可以調動的積極因素，最大限度凝聚起共同奮鬥的力量」。

習近平並重申，堅定不移推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，「堅決清除一切損害黨的先進性和純潔性的因素，清除一切侵蝕黨的健康肌體的病毒，確保黨不變質、不變色、不變味」。

最後，習近平在現場高呼「偉大、光榮、正確的中國共產黨萬歲！偉大、光榮、英雄的中國人民萬歲！」隨後現場奏樂，並施放和平鴿、氣球，活動才宣告落幕。

國際媒體聚焦習近平談話：明顯衝著美國為首的西方來

中共今天在北京天安門廣場舉行建黨百年慶祝活動，國際媒體聚焦於領導人習近平談話裡的硬調，諸如飽受欺淩時代一去不復返、絕不接受教師爺般頤指氣使說教，明顯衝著美國為首的西方而來。

《法新社》指出，習近平強調中國在清末受強權欺凌的時代已一去不復返，藉談話梳理中共與中國近代的歷史脈絡，向國內愛國人士與外國對手樹立個人威信，並細數中國在中共治下的經濟奇蹟與復興。習近平透過塑造個人式崇拜、修改任期限制、未安排繼任者等，鞏固8年來的統治。

《法新社》還說，中共將應對新挑戰列為核心要務，利用科技爭取年輕世代認同，目前中共9000多萬黨員裡，30歲以下黨員達1255萬人，同時也為中國的消費經濟注入更多共黨元素。

《德國之聲》（DW）聚焦習近平「中華民族任人宰割、飽受欺淩的時代一去不復返了」、「中國人民絕不允許任何外來勢力欺負、壓迫、奴役，誰妄想這樣幹，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流」，以及「解決台灣問題、實現祖國完全統一、粉碎任何台獨圖謀」等談話內容。

《德國之聲》指出，藉肅貪與透過一帶一路倡議提高中國全球影響力，習近平已成為中國自毛澤東後最具權力的領袖。

《紐約時報》指出，自2012年底成為中共總書記以來，現年68歲的習近平益發凸顯他認為自己是一個變革性的領袖，引導中國進入一個新時代，成為全球強國。

《紐時》指出，從多方面看，習近平已成為毛、鄧以來中國最具權勢的領導人，其治下的經濟與軍事力量遠比毛鄧時代更強大，但另一方面，中國的國際聲譽繼續下跌，因為皮尤研究中心（Pew Research Service）的調查發現，北美、歐洲和部分亞洲國家的大多數民眾都對中國持負面看法。

《美國有線電視新聞網》（CNN）一篇評論指出，儘管中共有很多事可慶祝，尤其從世界最貧困國家之一躍升為幾乎要超越美國的強大經濟體，但北京仍需為上個世紀一些黑暗篇章負起責任，包括毛澤東發動文化大革命、天安門事件鎮壓示威學生等。

《CNN》評論指出，中共在國際組織內的影響力日增，包括在聯合國、世界銀行、世界衛生組織等，許多西方國家經濟成長也高度仰賴中國，儘管中共目前的上升軌跡會持續多久還不清楚，但中共的作為及存在，仍會帶給全球可觀的衝擊。

《英國廣播公司》（BBC）也聚焦於習近平的硬調談話，包括像「外來勢力欺負、壓迫....必將碰得頭破血流」、「絕不接受教師爺般頤指氣使的說教」、「任何想把中國人民同中國共產黨分割、對立起來的企圖，都不會得逞」等。

《BBC》認為，北京屢次指控美國試圖遏止中國崛起，使得習近平今天一些談話明顯是把矛頭對向華府。

皮尤研究中心民調：近七成國家民眾對中國持「負面看法」

美國皮尤研究中心今天公布一項最新民調，在調查的17個經濟體中，69%受訪者對中國持負面看法，其中又以日本的88%最高，台灣為69%。

皮尤研究中心（Pew Research Center）今年2、3月對歐洲、北美與亞太地區，包括美國、加拿大、比利時、法國、德國、澳洲、日本、紐西蘭、新加坡、韓國與台灣在內等17個經濟體進行調查，了解民眾對中國的看法。

調查顯示，

17名受訪民眾中，就有15人認為中國政府不尊重人民個人自由。在美國，90%受訪者認為北京不尊重個人自由，瑞典更達到95%，韓國與澳洲分別為92%與91%，荷蘭也有91%。台灣為83%，最低的新加坡也有60%。

69%受訪者都對中國持負面看法，在許多國家維持或接近歷史新高，其中又以日本的88%最高，其次是瑞典的80%、澳洲78%、韓國77%、美國也有76%，台灣為69%。最低的是新加坡僅34%，希臘也只有42%，是唯二未過半的國家。

相較於中國，民眾也多半傾向和美國強化經濟聯繫，只有新加坡認為與中國關係更重於與美國關係，紐西蘭民眾認為兩者並重。台灣民眾有49%認為與美經貿關係更重要，認為與中國關係更重要的有23%。

在問及對中國國家主席習近平處理全球事務的信心時，多數民眾都顯得信心不足，其中以瑞典和日本的86%最高，韓國84%，美國與澳洲皆為82%，台灣是68%。在調查的17國中僅有新加坡民眾對習近平有高度信心，達到70%。

對於中國處理疫情的看法，則呈現兩極，約49%民眾認為中國處理妥善，但也有43%民眾認為中國處理不佳。其中美國與加拿大看法各異，歐洲民眾比較認同中國的疫情處理，亞洲民眾看法較為負面。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航