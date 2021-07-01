「藐視法庭」遭判15個月監禁，朱瑪將成為南非卸任總統入獄第一人

編譯：吳宗宜

藐視法庭，南非前總統鋃鐺入獄

南非最高法院於6月29日裁定，多次拒絕出庭接受貪腐調查的前總統朱瑪（Jacob Zuma）藐視法庭罪成立，判處15個月監禁，並須在5天內向其家鄉恩坎德拉（Nkandla）或約翰尼斯堡（Johannesburg）的警局投案，否則將遭逮捕。

這是南非歷史上第一次有前總統被判刑入獄，在2009年至2018年擔任南非總統的朱瑪，執政期間一直深陷貪腐指控。2018年，調查委員會發表一份報告，詳細地指出他執政期間國有企業和政府部門的腐敗程度，高達250多名證人在此份報告作證，但朱瑪卻仍然拒絕出庭受審，聲稱法他在法律上沒有義務這樣做，並指控主掌調查委員會的副首席大法官桑多（Raymond Zondo）對他懷有個人偏見。

除了委員會的調查之外，朱瑪還面臨許多其他的貪汙指控，包括在1999年擔任副總統時，從一家法國武器製造商收受賄賂等，該案目前正以勒索、貪汙、詐欺和洗錢等罪名被起訴，該案的審判原定於今（2021）年初，但開庭時間已多次被延後。最近，朱瑪的法律團隊則試圖換掉本案的首席檢察官，聲稱他對朱瑪有偏見。

朱瑪一直拒絕配合調查，迫使調查委員會請求憲法法庭介入，對此，憲法法庭在五個月前便通知朱瑪必須出席調查，否則將面臨藐視法庭的罪刑。

然而，朱瑪他不僅沒有配合調查，還無視法庭的命令，拒絕出庭為自己辯護，他甚至寫了一封長達21頁的信給桑多，抨擊調查委員會對他有偏見，並指稱這是政治迫害。

6月29日，代理首席大法官坎佩佩（Sisi Khampepe）宣讀長達66頁、憲法法庭多數通過的判決書，該宣讀長達近1小時，嚴厲的指控朱瑪不僅違抗法庭命令，更進一步公開蔑視法庭和司法機構，稱其對司法體系發起了一系列的挑戰，有計劃和陰險的去破壞其權威和正當性。

「南非的司法體系從未受到過如此大的威脅，毫無疑問，朱瑪正藐視法庭，他一再重申寧願被監禁，也不願與委員會合作或遵守命令的態度。」 坎佩佩更指出，朱瑪試圖透過對憲法法院、委員會和司法機構的抹黑，來侵害司法體系的正當性，「 沒有人可以凌駕於法律之上……無論他的地位或條件如何，對司法命令的蔑視可能會引發憲法危機，如果允許訴訟當事人可以選擇性遵守或不遵守哪些命令，而不用受到懲罰，那我們的憲法就比紙張還不值錢了。」

正義，還是政治迫害？

南非首位黑人總統、諾貝爾和平獎得主、帶領南非結束族隔離制度的曼德拉（Nelson Mandela）卸任後，南非便再也沒有出現能與其媲美的總統。在2009年就任的朱瑪，並沒有率領曼德拉領導的非洲民族議會（ANC）再度走上高峰，南非的貧富差距持續擴大、治安不佳、種族歧視等問題日益嚴重，政府官員的貪腐導致國營企業效率不彰，進而使公共服務與人民生活品質下降，經常遭遇停電和缺水等問題，沮喪的南非人因而頻繁上街抗議貪腐的政府。

2018年，朱瑪因為長期貪腐醜聞纏身，輿論要求其下台的聲浪日趨高漲，在執政黨ANC全國執行委員會的壓力下，他終於請辭下台。

南非現任總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）上任後，誓言打擊政府的貪腐，遂要求司法部對朱瑪及相關人員進行調查，然而朱瑪卻屢拒絕配合調查及出庭。

南非最高法院對朱瑪藐視法庭所做的判決，使全國各地人民都表大快人心，稱該決議是這個年輕民主國家的勝利，代表沒有人、甚至前國家元首，都不能凌駕於法律之上。

致力於在非洲發展民主的非營利組織：民主工程基金會的負責人古梅德（William Gumede）向《紐約時報》表示，這個判決甚至可能對整個非洲產生影響，因為在此前，法院經常在強大的國家元首面前退居二線。「這將激勵整個非洲大陸的人們、民間社會、媒體、反對黨，真正能夠對抗前總統和現任總統。」

社運人士、前開普敦聖公會大主教屠圖 （Desmond Tutu） 稱該判決是南非歷史的分水嶺：「現在是歷史的轉捩點，我們應該為參與其中感到自豪，就如同1994年，在殖民主義和種族隔離造成數百年的不義後，南非人投票選擇了在法律面前人人平等的憲政民主。」

為了重新獲得民眾的信任，現任總統拉瑪佛沙近幾個月一直在掃除被指控貪腐的黨內大老，包括衛生部長和ANC黨內排名第三的秘書長，而這也引起了該黨的分裂。

朱瑪擁有一批狂熱的支持者，他們抨擊該判決具有強烈的政治動機，並呼籲抵制。前ANC發言人尼豪斯 （Carl Niehaus）表示，他不能接受法院的決定，並呼籲該黨其他成員反對它。「現在，每個熱愛正義與和平的南非人都有民主上的義務，站起來反抗這種暴行。」

朱瑪基金會發言人曼伊（Mzwanele Manyi）也稱，法院並未依法為朱瑪提供公平的待遇。「 今天，一片烏雲籠罩了南非。」但他並沒有說明這位前總統接下來將採取什麼樣的措施。

國會反對黨領袖、民主聯盟（Democratic Alliance）黨主席邁馬內（Mmusi Maimane）則表示，經常強調國內要團結的總統拉瑪佛沙該如解決黨內紛歧，讓警方順利執行該判決，將是他最重要的考驗之一：「如果我們在這事上失敗了，那麼判決實際上是沒有意義的。」

新聞來源

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航