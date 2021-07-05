隨著西方紛紛撤軍阿富汗，「輸出民主」的天真想法也該告終了

文：Christoph Hasselbach（德國之聲編輯）

阿富汗軍事使命現在結束了。除在最初階段，該使命遠不止於反恐。很快，它便被認為能給這個災難深重的國家帶來民主、人權、全民教育和繁榮。涉及軍事問題，傳統上持批評態度的德國人，尤其需要這種「更高的」目標作為其參與的理由，而它無疑是一個有價值的目標。

然而，輸出民主的想法已然失敗，且不僅是在阿富汗，而是全盤皆輸。儘管有得到西方支持的政府，今天，阿富汗成了世界上最腐敗國家之一，現政府的實際控制區不斷縮小。而伊斯蘭塔利班可能很快就能重新掌權，——至少是作為未來政府的一部分，但很可能是作為唯一的統治者並通過暴力實現。世界上一些最強大國家近20年艱辛的「國家建設」徒勞無功！

中國成反例

阿富汗並非唯一的例子。2003年，美國總統喬治・W・布希（George W. Bush）發動對伊拉克的軍事幹預，不僅是想要把該國從獨裁者薩達姆・海珊（Saddam Hussein）手中解放出來，銷毀其（並不存在的）大規模殺傷性武器，而且還設想著把西方的價值觀引入該國。其實，無人會認為這樣做能取得哪怕是一點點的成功。

最後，人們設想，不通過干預，而是通過貿易來改變中國這樣的國家。尤其在德國，人們長期以來一直認為，增加交流將最終使這個新興國家民主化，並使之成為世界政治舞台上更具包容性的夥伴。

而在此，結果讓人更失望：中國不僅反向發展，而且對內越來越專制，對外越來越富攻擊性。而其制度甚至在全球範圍得到模仿，被認為是為對西方社會模式的一種反設計。

拜登無意「跨代」干預

從這一切中必須得出教訓。涉及阿富汗，早晚得回答這一問題：北約是否應無限期待在那裡，以確保已有成果。美國人最終做出了否定的回答，並由此迫使所有盟國也一並撤出。

不僅前總統川普（Donald Trump）想結束這場「永遠的戰爭」，他的繼任者拜登（Joe Biden）新近也在國會表示，阿富汗使命從未打算成為一項「跨代努力」。由此，兩位截然不同的美國總統以務實態度明確表示了：反恐軍事目的已經實現；其它事情與我們無關。

激勵良政

現在，聯邦德國外長馬斯（Heiko Maas）指望經由財政支持手段激勵阿富汗實現善治，而不管未來是誰掌權：只在和平努力、維護民主和法治、打擊腐敗和尊重人權方面取得進展的情況下，才提供發展援助。然而，我們雖可提出這樣的要求，但不能抱有幻想。即使是甘尼（Ashraf Ghani）總統領導的相對現代的政府，也礙難接受西方價值觀。

將援助與良政相掛鉤，是德國政府目前在全球發展合作中遵循的原則。這無疑強於不問青紅皂白就把錢轉匯給各國。但是，最晚通過阿富汗，西方該脫離這一天真想法了：可經由軍事手段，向他國一對一地輸出自己的制度。

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