被疫情和外送平台剝了兩層皮的餐飲業有多慘？150元的便當只能賺到15元

自疫情進入三級警戒起，餐飲業全面禁止內用，大幅衝擊餐飲業者生計。外送平台在期間也順勢崛起，除了加入外送平台的店家增加以外，整體單量也大增。

然而，對店家來說，加入外送平台卻可能是迫不得已的作法。店家每送出一單就得被平台抽成35%，對於利潤低的餐飲業者而言，抽成後的淨利經常只剩下不到三成。甚至可能因為抽成，導致店家營收帳面數字高、無法領到政府紓困補貼，實際上業績卻是深受疫情影響。

餐飲業營業額劇減、外送成趨勢

根據經濟部統計處的統計，5月份餐飲業的總營業額較4月減少156億元，減幅達到23.7%，5月的總營業額更是自疫情於2020年爆發以來第二低的數字。

經濟部統計處2020年1至2月統計，餐館及飲料店有外送或宅配服務者，營收年增5.2％；沒有外送宅配服務者，則年減8.0%，凸顯外送在當今餐飲經營型態的重要性。

尤其，從去年疫情爆發開始，為了因應民眾欲避免接觸風險而減少內用，過去以內用外帶為主的餐飲業者，逐漸納入外送平台系統來拓展客源。

平台抽成高、一個便當只賺15元，店家嘗試培養店面「老顧客」

若店家要在目前全台使用範圍最大的「Uber Eats」以及「foodpanda」兩大外送平台上架，據了解，在上架時要支付上架費，含菜單建置、餐廳上架、商業攝影及接單平板租借的費用5000元，但有店家表示，因使用自己的平板，以及平台方與北市府合作的防疫專案，因此不需支付上架費。

此外，店家每個月需另外固定支付500元的維護費，且每單會抽成35%，在抽成中還需負擔5%的營業稅，但抽成比例會因每人申請的店家數量及區域而有所不同。

由於外送平台抽成高，在師大商圈開設便當店「舒食季」的老闆狸貓表示，使用外送平台多半是為了增加在地曝光度，培養住在附近、且願意到店面自取的「老顧客」。

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狸貓指出，使用外送平台的實際金錢效益不大，雖然外送平台的訂單每月約佔總營業額的三分之一，但扣除35%的抽成以及成本，淨利大約只剩下10至15%，等於一個150元的便當，實際上最低可能只能賺到15元。

在台北市內湖區、松山區開設2家中低價位餐廳的小瑜（化名）指出，因為有兩家店，所以平台抽成為33%。剛開始使用外送平台時，他們並沒有調高價位，而是調整餐點內容，拿掉飲料、湯和沙拉來降低成本。而在扣除平台抽成及成本後，餐廳如今多半只剩下30%的淨利。

至於為何使用外送平台？使用外送平台超過一年半的小瑜認為，外送平台就像商店街，如同開了另外一個店鋪。尤其對做生意的人而言「現金流」很重要，「沒賺錢還是要有錢進來」小瑜在受訪時嘆道。

平台抽成全部實拿，店家還要負擔營業稅

「他們本身不需要（對店家）開立發票，他實拿33%就是33%」小瑜表示，因此，再加上必須負擔抽成的營業稅，因此每單實際上店家需額外支出的比例為34.65%。

此外，近期政府的紓困措施中，「營業衝擊補貼」是針對5、6、7月任一個月營收，相較2019年同月營業額、或3、4月營業額減少超過50%的餐飲業來補貼。據店家指出，外送平台的訂單可能讓他們無法到達紓困門檻。

「內湖店被抽33%後，實際上我們的營收是掉了一半，但帳面上還是有33%的存在」小瑜表示。現階段有些店家面對的狀況是，儘管營業額超過政策紓困規定的50%，在帳面上不符合紓困資格，但由於營業額內含平台抽成，因此可能領不到紓困補貼。

至於店家是否可能透過在平台上漲價來提高利潤，狸貓指出，外送平台建議不要將抽成全部轉嫁給消費者，因此一開始只照定價上調8%的價格。對此，小瑜的兒子則強調：「問題是你漲價20元，還有7元被抽走」，且店家擔心客人看到價目後嚇到不敢買，即使物價也不斷微幅上調，還是不敢在平台上漲價。

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顧客「惡意棄單」吃霸王餐，平台申訴不易

除了高抽成外，隨著疫情單量增加，許多外送店家都遇到顧客「惡意棄單」的問題。由於外送平台規定，若餐點有誤、遺漏或遭到毀損，則依照問題餐點的金額，會讓消費者直接退費，部分民眾藉此鑽制度漏洞，透過回報品項錯誤來吃免費「霸王餐」。

「前幾天有遇到客人惡意棄單，他拿到餐點後，回報3個沒有送到」狸貓指出，外送平台遇到這種狀況，會在沒有通知店家的情況下，逕行退款給顧客，「我們要再去跟他申訴，才有機會把錢拿回來」。

申訴的過程必須提供圖像化的證據來佐證，例如照片、訂單資訊，官方才會做後續的評估處理。狸貓也提到，他有一名開咖哩專賣店的朋友，在短短一個禮拜內被退了10幾單，雖然嘗試透過平台解決，但回饋都不太好。因此最後火大、決定直接寄存證信函給顧客。

餐飲業寒冬，業者盼組織地方外送平台

儘管如此，在餐飲業持續禁止內用的情況下，恐怕還是得靠外送來增加收入。狸貓表示，除了廣告效益外，在疫情期間，外送還是能多多少少貼補一點營業額。

小瑜分析兩家店的概況指出，在內湖的店面位於住宅區中，因此外送的生意比較好；在松山的店面周邊則多屬商辦，隨著疫情三級警戒，辦公室叫外送的顧客變少，直接少了三分之一的生意。因此，他很希望能聯合附近商家，一起組織地方上的外賣平台。

推降低抽成政府沒下文，餐飲業咬牙苦撐

經濟部去年因應疫情推動補助上架費、降低抽成比例的「外送國家隊」專案，根據《聯合報》報導，當時總計編列了2.65億元的經費，但日後餐飲業者反應不如預期，Uber Eats及foodpanda兩大龍頭都沒有加入計畫，因此原本預訂將有1.1萬餐飲業者受惠，到12月31日計畫截止時，卻只有7000家業者加入。

去年4月，桃園市長鄭文燦也公開呼籲各大外送平台業者，應考慮降低抽成比例到二成五以下，以薄利多銷的方式與餐飲業者共渡難關。然而，後續政府沒有下文，今年5月爆發的疫情，更讓餐飲業者面臨比去年更嚴峻的業績寒冬，為求增加營業額，也只能咬牙苦撐、一單一單地賺取微薄的淨利。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航