2021/07/01,
國際

近50度高溫熱浪襲捲美、加西岸大城，「熱蓋現象」造成逾230人猝死

近50度高溫熱浪襲捲美、加西岸大城，「熱蓋現象」造成逾230人猝死
photo credit 中央社提供

我們想讓你知道的是

時序進入夏季，近幾日由於熱蓋現象影響，美國與加拿大受熱浪波及，氣溫飆升，更破了高溫紀錄，許多民眾也因此受波及。

熱浪席捲美國與加拿大，導致美國太平洋沿岸大城氣溫創新高，加拿大卑詩省（British Columbia）李頓村（Lytton）更連續三天刷新高溫紀錄，超過230人在這波熱浪中身亡。而探究熱浪的起因，則是由熱蓋現象（heat dome）造成。

加拿大連三天刷新高溫記錄，逾230人猝死

根據CNN報導，加拿大卑詩省李頓村從週日（6/27）起連續三天刷新高溫紀錄，更於週二（6/29）飆升至攝氏49.6度。在高溫之下，截至週一（6/28）前，至少有233人猝死。而週一至週二兩天，警方則至少接獲69人身亡的通報。法醫目前正釐清死因與高溫的關聯，但首席法醫拉普安特（Lisa Lapointe）也指出，他們懷疑這些死者的死因與高溫有關。

由於熱浪來襲，卑詩省已於週二關閉中小學和大學。同時，因為以往當地夏天並不炎熱，民眾家中多半沒有購置冷氣等設備，因而賣場電扇與冷氣均被搶購一空。

根據BBC報導，加拿大政府已向卑詩省（British Columbia）、亞伯達省（Alberta）發布高溫警報，而隨著熱浪逐步擴散，薩克其萬省（Saskatchewan）、西北領地（Northwest Territories）及緬尼托巴省（Manitoba）等地也陸續納入警報範圍中。

AP_21181734449203
Photo Credit：AP / TPG Images

美國氣溫創新高，創下1940年以來高溫紀錄

美國同樣面臨熱浪侵襲。根據《中央社》報導，美國西北太平洋沿岸（Pacific Northwest）數座大城，包含波特蘭（Portland）、西雅圖（Seattle）等地，氣溫於28日創新高，破了1940年代以來的高溫紀錄。根據美國國家氣象局（National Weather Service）的數據，波特蘭在28日時氣溫飆升至46.1度，西雅圖則達到42.2度。

在熱浪的影響之下，許多位於西雅圖的餐廳關門。而由於西雅圖夏季多半涼爽，民眾家中多數沒有購置冷氣，亞馬遜（Amazon）開放西雅圖總部一部分區域供民眾避暑。至於波特蘭，市民則逃往地方政府設置的地方設置的避暑中心。此外，也因為高溫的影響，助長了美國野火叢生的問題。在這波熱浪中，加州與俄勒岡州（Oregon） 邊界發生火災，已燒掉約600公頃的土地。

對於這波熱浪，CNN氣象學家蓋伊（Michael Guy）表示，美加地區已經超過100年沒有出現這樣的高溫。

熱蓋現象壟罩北美，導致氣溫飆升

CNN指出，加拿大及美國西部的高溫是由熱蓋現象造成。北美上空形成高氣壓，籠罩範圍從加州一路延伸至北極地區。在高氣壓的影響之下，熱空氣上升，但高氣壓導致熱空氣回到地表，這樣的循環，使氣溫持續飆升。

同時，也有專家表示，因為氣候變遷的影響，未來將會增加極端氣候，如熱浪的頻率。美國國家氣候評估報告（US National Climate Assessment）更提及，由1895年以來的數據來看，近年來出現的持續高溫是「前所未見」。

新聞來源：

責任編輯：曾凡芸
核稿編輯：翁世航


Tags：

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。