近50度高溫熱浪襲捲美、加西岸大城，「熱蓋現象」造成逾230人猝死

熱浪席捲美國與加拿大，導致美國太平洋沿岸大城氣溫創新高，加拿大卑詩省（British Columbia）李頓村（Lytton）更連續三天刷新高溫紀錄，超過230人在這波熱浪中身亡。而探究熱浪的起因，則是由熱蓋現象（heat dome）造成。

加拿大連三天刷新高溫記錄，逾230人猝死

根據CNN報導，加拿大卑詩省李頓村從週日（6/27）起連續三天刷新高溫紀錄，更於週二（6/29）飆升至攝氏49.6度。在高溫之下，截至週一（6/28）前，至少有233人猝死。而週一至週二兩天，警方則至少接獲69人身亡的通報。法醫目前正釐清死因與高溫的關聯，但首席法醫拉普安特（Lisa Lapointe）也指出，他們懷疑這些死者的死因與高溫有關。

由於熱浪來襲，卑詩省已於週二關閉中小學和大學。同時，因為以往當地夏天並不炎熱，民眾家中多半沒有購置冷氣等設備，因而賣場電扇與冷氣均被搶購一空。

根據BBC報導，加拿大政府已向卑詩省（British Columbia）、亞伯達省（Alberta）發布高溫警報，而隨著熱浪逐步擴散，薩克其萬省（Saskatchewan）、西北領地（Northwest Territories）及緬尼托巴省（Manitoba）等地也陸續納入警報範圍中。

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美國氣溫創新高，創下1940年以來高溫紀錄

美國同樣面臨熱浪侵襲。根據《中央社》報導，美國西北太平洋沿岸（Pacific Northwest）數座大城，包含波特蘭（Portland）、西雅圖（Seattle）等地，氣溫於28日創新高，破了1940年代以來的高溫紀錄。根據美國國家氣象局（National Weather Service）的數據，波特蘭在28日時氣溫飆升至46.1度，西雅圖則達到42.2度。

在熱浪的影響之下，許多位於西雅圖的餐廳關門。而由於西雅圖夏季多半涼爽，民眾家中多數沒有購置冷氣，亞馬遜（Amazon）開放西雅圖總部一部分區域供民眾避暑。至於波特蘭，市民則逃往地方政府設置的地方設置的避暑中心。此外，也因為高溫的影響，助長了美國野火叢生的問題。在這波熱浪中，加州與俄勒岡州（Oregon） 邊界發生火災，已燒掉約600公頃的土地。

對於這波熱浪，CNN氣象學家蓋伊（Michael Guy）表示，美加地區已經超過100年沒有出現這樣的高溫。

熱蓋現象壟罩北美，導致氣溫飆升

CNN指出，加拿大及美國西部的高溫是由熱蓋現象造成。北美上空形成高氣壓，籠罩範圍從加州一路延伸至北極地區。在高氣壓的影響之下，熱空氣上升，但高氣壓導致熱空氣回到地表，這樣的循環，使氣溫持續飆升。

同時，也有專家表示，因為氣候變遷的影響，未來將會增加極端氣候，如熱浪的頻率。美國國家氣候評估報告（US National Climate Assessment）更提及，由1895年以來的數據來看，近年來出現的持續高溫是「前所未見」。

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責任編輯：曾凡芸

核稿編輯：翁世航