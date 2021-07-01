本土新增47例、死亡13例，指揮中心：入境全面篩檢、開放家庭類移工轉換雇主

中央流行疫情指揮中心今（1）日公布國內新增50例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為47例本土及3例境外移入；另確診個案中新增13例死亡。

指揮官陳時中表示，目前個案數正往少的方向走，7月12日之後的相關措施都在研議中。此外，經過專家會議討論後，決議進行入境全面篩檢，出境動線也已經確認。而因應居家照護服務需要，勞動部開放家務移工轉換，唯需遵守相關規定。

新增47例本土病例、13例死亡

指揮中心表示，今日新增之47例本土病例中，有21例為居家隔離期間或期滿檢驗陽性者，為22例男性、25例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於6月22日至6月30日。個案分布以新北市20例最多，其次為臺北市18例、桃園市5例、高雄市2例，新竹市及新竹縣各1例；其中28例為已知感染源、3例關聯不明、16例調查中，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增13例死亡個案，為7例男性、6例女性，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月14日至6月18日，確診日介於5月18日至6月20日，死亡日介於6月17日至6月30日。

7月12日後相關措施為何？陳時中曝研議重點

陳時中指出，目前個案數正往少的方向走，三級警戒延長的7月12日之後，相關的措施都在研議中，會參考相關指標和數目，目前還是以控制疫情為主。

陳時中表示，12日之後的規劃，將會以若開放後發生疫情、將如何即時因應為研擬重點，這段時間指揮中心會訂定不同行業的指引，讓平常人員管理、分流上班或健康監測、環境清消都能達到一定的標準。要不要降級，要看整體疫情能不能被掌握，待一些群聚案可以趨向相對穩定，零星的案子對社會的威脅就沒有那麼大。

至於夜市餐廳指引內容為何，陳時中透露，餐廳與夜市一定是採梅花座、維持人的距離並落實清消，餐廳要針對內部員工和顧客做實名制、確保聯繫，而夜市由於距離間隔比較少，跟市場就會比較類似，若有一攤發生確診，周圍的隔離攤販就會比較多，其他詳細情況將等討論出來再說。

陳時中指出，屏東的群聚案現在來看確實沒有向外擴張的情況，新增的案14905本來就是匡列的個案，與案14298有共餐的接觸史。針對曾在醫院急診看病的案14816，醫療應變組副組長羅一鈞表示，比對醫院就診紀錄、並串接健保卡插卡資料後，發現與確診者在醫院的時間出現重疊，尤其他們在非常靠近的診間，是否有時間、空間上的重疊，或者是否交談或比鄰而坐則不得而知。

Photo Credit:指揮中心

Photo Credit:指揮中心

入境全面篩檢，採檢動線準備完成

此外，今日陳時中也宣布，在經過早上的專家會議後，決議進行入境全面篩檢。陳時中表示，與過往做法最重要的差別在於，以前的入境者除了來自重點高風險國家者以外，都是做居家檢疫，因為憂心若入境做篩檢是偽陰性，可能增加家庭內親密感染。現在由於全部都入住防疫旅館、集中檢疫所，所以不會有跟家人接觸的可能。

此外，入境時有症狀者仍然維持在機場直接檢驗，並在集中檢疫或旅館時加強健康監測，若採檢有症狀，會直接送去做基因定序，監控是否有不同的變種病毒株進入台灣。

副指揮官陳宗彥指出，目前每週五多半每天入境最多的，其次是禮拜三，其他每日入境人數分布從200多位到1000多位，這代表每天的航班數不同。目前每日都會檢視名單、來安排第一、二航廈採檢，兩個航廈各自建置5個採檢站。

陳宗彥表示，有預先看過場地和動線，例如來自專案國家的旅客、有症狀的旅客都有各自的動線。其他一般無症狀的旅客，從入境之到採檢的動線也已經建立，採檢完就可以搭乘防疫專車到防疫旅館，機場端會照每天預報的人數去機動調整採檢人員。

至於是否因應Delta變異株延長檢疫時間，專家認為雖然Delta變異株傳染力高，但沒有看到潛伏期增加的證據，所以重點還是在及早發現病例，不會延長檢疫時間。

開放家庭類移工轉換雇主，須遵守相關規定

勞動部王安邦次長在記者會中表示，勞動部考量疫情本國確診人數趨緩，考量失能者的家庭照顧需求，因此即日起恢復家庭類移工轉換，後續會通函給地方政府、仲介相關業者，並要求遵守幾個規定。

首先，承接移工的新雇主應於轉換當日安排移工至檢驗PCR，檢測費用由新雇主支付。再來，雇主應依指引辦理防疫措施，若移工PCR確診時，新雇主應負雇主責任，並配合衛生單位安排就醫或送集中檢疫所隔離治療；若移工PCR為陰性，新雇主則應依雇主指引，每日進行移工健康監測及記錄出入足跡。

若新雇主違反規定、未安排移工做PCR，將依「就業服務法」第57條第9款規定，處6萬至30萬元罰鍰，並不予核發接續聘僱許可及廢止名額。如果雇主是委託仲介公司辦理移工生活照顧，但仲介違反防疫措施，也將依「仲介公司違反就業服務法」規定，處6萬元以上至30萬元以下罰鍰。

至於外界提到產業移工的部分是否可能開放轉換，王安邦表示，會視疫情做滾動式調整。

Photo Credit:指揮中心

延伸閱讀：

責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航