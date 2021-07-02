《港區國安法》一週年，泛民派若非退場自保，就只能當「忠誠的反對派」

（中央社）《港區國安法》的實施今（1）日踏入一週年，短短一年內，當局嚴格執法，大致令社會恢復穩定，但對於泛民主派而言，卻是遭到空前打擊，要麼退場自保，要麼成為「忠誠的反對派」。

去（2020）年7月1日《港區國安法》開始實施，一個月之後，警方搜查蘋果日報大樓並拘捕了壹傳媒集團創辦人黎智英等多人，指他們涉嫌觸犯「勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐」等罪。

今（2021）年1月，警方再次採取行動，拘捕了約50名泛民領軍人物，包括民主黨前主席胡志偉、香港大學法律學院前副教授戴耀廷等人，指他們去年7月為立法會選舉而進行的「35+」初選，涉嫌違反《港區國安法》的顛覆政權罪。

上月中，當局再依據《港區國安法》搜查蘋果日報大樓並先後拘捕了壹傳媒和蘋果日報7名高層，指他們涉嫌觸犯《港區國安法》中的「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

去年《港區國安法》施行前，泛民已有一批人宣布退出政壇，被視為「退場自保」。

當時退出政壇的有前政務司司長陳方安生及前民主黨主席李柱銘，兩人都被視為泛民的精神領袖；另一名精神領袖、天主教香港教區退休主教陳日君樞機也明顯遠離了政治圈。

期間，由泛民新生力量組成的政治組織也紛紛宣布解散，包括香港眾志、本土民主前線等。

上月警方搜查蘋果日報及逮捕報章高層後，再度對泛民或其支持者帶來衝擊，其中蘋果日報管理層因為擔心有更多員工被逮捕，加上缺乏營運資金，決定讓報章停刊。

同屬泛民陣營的網媒《立場新聞》接著宣布，把今年5月以前發表的轉載及投稿評論文章下架，並暫停接受贊助，何韻詩、練乙錚等6人也辭去董事職務。

另有泛民人士或意見領袖取消了臉書的專頁，又或停止在報章撰文。

北京方面提出的《港區國安法》及完善選舉制度，目的是要落實「愛國者治港」，同時打擊「港獨」、「本土」及「攬炒（同歸於盡）」勢力。

在歷經近兩年的動盪後，香港當局1日一如既往在灣仔會議展覽中心舉辦慶祝主權轉移的升旗儀式和酒會，場外只有少數幾名示威者，是當局近18年來首次在沒有大型示威及暴力衝擊壓力下舉行相關活動。

政務司司長李家超在儀式上信心滿滿地說，在北京方面推出《港區國安法》及完善選舉制度後，現在社會政治局面回復穩定，香港有條件低谷反彈。

但對於泛民而言，他們也許會覺得，李家超口中的穩定，是以犧牲他們的參政權、新聞自由和集會自由等香港傳統價值而換取得來的。

被視為支持泛民的意見領袖、中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強，上月23日在《明報》發表告別文章中就表示，「告別的不單是朋友，也包括我們長久以來的生活方式和相信的價值，例如無罪推定、言論自由……」

據報導，國際特赦組織近日也指出，過去一年，《港區國安法》讓香港迅速走上成為「警察政府」的道路，導致香港出現人權緊急狀況。

在國際社會憂慮香港各種自由受到侵蝕之際，香港研究協會上月訪問了1247人，當中有34％認為《港區國安法》對其權利和自由有負面影響，29％則表示有正面影響，另有31％表示沒有影響，後兩者加起來有6成，似乎反映出問題的另一面。

無論是正面或負面多一些，面對香港政局的轉變，部分泛民支持者確實以選擇移民來表達不滿。

根據香港民意研究所去年8月進行的調查，受訪的650人中，20％表示有意即時移民。

在上述調查之前的6月，香港《明報》也曾委託中文大學傳播與民意調查中心進行相關調查，訪問了815人，結果有37.2％受訪者考慮移民。

同一項調查指出，63.5％受訪者擔心《港區國安法》會侵害香港公民權利和自由，63.7％表示《港區國安法》會破壞香港國際金融中心地位。

目前的公開資料難以找到近期港人移民的確實數字，但相信外界都認同，當前的變局令香港出現新一波較為明顯的移民潮，可與早年由香港主權轉移及北京「八九」民運觸發的政治移民潮相提並論。

《港區國安法》的實施除了直接衝擊泛民外，也有外商表示憂慮。

綜合本地媒體的報導，香港美國商會5月公布的調查結果發現，商會超過40％成員計劃或正在考慮離開香港，其中多數成員指出，對《港區國安法》的疑慮為原因之一。

不過，對於港府而言，制定《港區國安法》和完善選舉制度令香港恢復社會和政治穩定，更有利於投資。

《港區國安法》實施後，外界猜測這可能會衝擊香港的國際金融中心地位或評級，但今年6月，國際貨幣基金組織（IMF）發表報告，指香港的金融體系在極端嚴峻情況之下仍然穩健強韌，並肯定香港作為主要國際金融中心的地位。

有人認為，到目前為此，《港區國安法》對香港經濟沒有帶來明顯衝擊，反而2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情所帶來的衝擊更大。

香港總商會上月指出，新冠疫情令香港損失港幣6000億元（約合新台幣2兆1600億元）。

各種跡象也顯示，本地商界似乎樂意看到《港區國安法》令社會恢復穩定，因為只有這樣，他們的營運才不會受到影響。

概括而言，《港區國安法》實施一年來，社會恢復穩定，泛民人物大都被拘押，有人選擇退場自保，餘下何去何從，不得而知。

但可以肯定的是，如果他們不願意成為「忠誠的反對派」，今後參政的機會十分渺茫。

泛民退場自保後，香港政壇成為親政府建制派的主場，但他們能否協助政府穩定社會，以及如何安撫泛民大批支持者，恐怕仍有待觀察。

新聞來源：港區國安法一週年 泛民陸續退場移民潮再現（中央社）

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航