「疫苗外交」雖有助南南合作，中國仍擔心對非洲巨額的無息貸款能否回收

文：劉曉鵬（國立政治大學國家發展研究所教授兼亞太英語碩士學位學程主任）

非洲受到COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情肆虐的同時，不但嚴重影響其經濟，也難以獲得疫苗。中國在此時對非洲捐贈疫苗，加強了長期以來開發中國家互助的形象，也引起許多西方國家的疑慮。然而，贈送疫苗雖有助友誼，但更重要的是中國在非洲有大量的貸款與投資，疫情影響非洲的經濟，可能進一步影響還款能力，繼而成為中非關係的挑戰。

疫苗外交成效

新冠病毒肆虐，展現的是人類受到疾病威脅時一律平等，但當談到治療時，疾病又顯示出人類社會發展巨大差距。各個富有國家相繼訂購數倍於自己人口的疫苗（加拿大訂購數量是人口5倍、英國3.6倍、美國2倍、澳洲2.5倍、歐盟2.7倍），等於全球14％人口將取得一半的疫苗，（註1）相對而言，經濟劣勢的非洲出現一劑難求的現象，如何取得疫苗旋即獲得舉世關注。

雖然國際組織、俄羅斯、印度等，相繼以捐贈或販售等方式規劃非洲國家獲得疫苗，但中國在2021年2月宣布將向非洲超過20個國家提供疫苗，受到最大的關注。由於殖民經驗，非洲原與西方國家關係較為密切，特別是政治獨立後，經濟仍然深受西方國家影響。

即使中國在1960年代起向非洲提供大量援助，這些援助也被視為南南合作或開發中國家互助的一種方式，由於其並未產生實際經濟合作，中非關係也沒有深化，西方國家不擔心失去對非洲的影響。

惟此情形在本世紀初開始改變。中國在改革開放後，利用援助與商業結合取代原來的贈與模式，這種合作逐漸生效，中國逐漸成為非洲最大的經濟夥伴，中國的商品、技術、人員開始進入非洲人的生活。經濟很快擴展到政治關係，非洲國家常為中國喉舌，特別是在疫情之初，衣索比亞籍的世界衛生組織（World Health Organization, WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）配合中國低調處理疫情，造成全球更大規模流行，使西方國家只要聽到中國對非洲援助，都特別敏感，南南合作對西方的壓力，也愈來愈實際。

不過，中國的疫苗也許沒有想像中的具有影響力。截至2021年4月18日，已明確收到中國疫苗的國家分別是塞內加爾、辛巴威、喀麥隆與索馬利亞，各約20萬劑。預估中國已承諾出售或捐贈給非洲大約共600萬劑疫苗，遠低於中國在亞洲提供的6000萬劑，與提供給拉丁美洲的7500萬劑。（註2）

而國際組織在壓力下，目前已提供近3500萬劑給非洲，並承諾在2021年底前提供7億劑。就數量而言中國影響力應仍然有限。（註3）

此外，中國國內還有90％以上的民眾尚未施打疫苗（截至2021年4月），大規模協助國外也有困難。加上對非洲而言，疫情是由中國引起，感激疫苗的程度必然有限。非洲百姓普遍懷疑中國產品品質，即使有中國疫苗，也不一定會施打。（註4）

中國在非洲的疫苗外交，其成效目前最多在善意層次，雖有助南南合作，但遠不及雙方經濟關係來得重要。

疫情開始前投資的隱憂

西方關心的中非關係始終與援助相關，這也是為何中國疫苗外交如此敏感。然而，中非關係中，醫療只占一小部分，更實質的是經濟方面的合作。上世紀80年代後，中國就致力藉援助提升與非洲的經貿合作，成果也在21世紀逐漸顯現。2019年中非貿易額突破2000億美元，是2000年的20倍。中國對非洲直接投資存量達491億美元，是2000年的100倍。（註5）

然而，即便有如此亮麗的成績，在2018年的中非合作論壇中，中國卻已透露出審慎態度。

這20年中非經貿關係迅速成長，有賴中國政府鼓勵，其中一個主要的工具就是借貸，而貸款中又常給予利息或其他補貼，以促進雙方經貿關係。中國原本就對非洲國家有不同程度的貸款，2006年中非合作論壇開始清楚設定50億美元貸款，2009年是110億，到2012年已上升至200億美元。

待習近平上台後，2015年論壇宣布的資金更倍增至600億美元，其中絕大多數為貸款，組合成「50億美元的無償援助和無息貸款、350億美元的優惠性質貸款及出口信貸額度⋯⋯中非發展基金和非洲中小企業發展專項貸款各增資50億美元⋯⋯100億美元的中非產能合作基金。」（註6）

然而值得注意的是，2018年的數字仍維持600億美元，等於資金不變，細查其內容，大致分為「提供150億美元無償援助、無息貸款和優惠貸款；提供200億美元的信貸資金額度；支持設立100億美元的中非開發性金融專項資金和50億美元自非洲進口貿易融資專項基金；推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元。」（註7）

中國對非洲援助與貸款演進圖

Photo Credit: 國際開發援助現場季刊

從數字上來看，中國政府擴大與非洲的經濟合作趨勢，在2018年正式開始踩剎車。更重要的是，2015年中國曾清楚地提出向非洲提供50億美元無償援助和無息貸款，但在2018年對贈與部分開始模糊。多年的實踐中，中國在整個借款結構上大多是商用貸款，致力促進投資，只有一小部分為贈與。無償援助是贈與，而無息貸款雖然理論上須歸還，但實務上幾年後多會豁免，最後仍然成為贈與。

因此，2015年的600億美元中只有約50億美元贈與，其他550億美元都是鼓勵貿易與投資的借貸。而2018年所謂150億美元「無償援助、無息貸款和優惠貸款」，數字看起來變大，但由於加上「優惠貸款」才是150億美元，所以難以預估多少比例是贈與。

可以確定的是，比較2015年的明確贈款數額，2018年起中方的態度開始模糊。除減少贈與的承諾，實際上也在減少國家投資。2018年150億美元無償援助、無息貸款和優惠貸款之外的450億美元資金，雖然仍強調經貿與投資，但最特別的是「推動中國企業未來3年對非洲投資不少於100億美元。」由於把民間投資都算進去，使2018年的600億美元和2015年的600億美元相較，實質上等於減少政府介入。

約翰霍普金斯大學中非關係研究中心（China Africa Research Initiative, CARI）最新發表的數字指出，2018年中國對非洲的貸款達99億美元，但2019年則是70億美元，降幅達30％，該中心也預估2020年的數據會繼續下降。（註8）

換言之，即使數字一片亮麗，北京明顯地開始審慎。可能是實際投資獲利不如預期，也有可能是非洲投資風險增加，但又不能在舉世關注的中非關係上示弱，因此只能表面上維持原有數字，再於這個數字中稀釋。

疫情開始後債務的隱憂

北京透露出審慎投資態度後不久，即發生新冠疫情。同時，中國的非洲債務也逐漸進入本金歸還期，債務合作勢將變成南南合作的一部分。

中國政府透過補貼等優惠措施，鼓勵非洲國家向中國借貸，購買中國公司的建設能力，目前已是非洲最大的債主，從2000年迄今，已為非洲各項建設提供超過1530億美元的貸款。（註9）此金額有一個成長過程，CARI估算中國2001年至2005年，對非洲的貸款都十分有限，每年從數億到十餘億美元不等，直到2006年才突破50億美元，之後迅速成長，2016年曾達280億美元。（註10）

由於這些貸款並非贈款，主要是商業貸款，前20年多半只要付息，因此中國20年來逐漸推動的貸款政策，在最近幾年也進入歸還本金的階段。然而，新冠疫情嚴重影響非洲經濟，連帶影響償債能力，加上新冠疫情是由中國引起，這種情形下，是否應減免或免除債務，就成了困難的問題。

新冠疫情也影響中國經濟，而中國銀行體系內的不良貸款已逾3.6兆人民幣，北京為解決這個問題已高度警戒。（註11）中國對非洲的商業貸款是中國銀行資產，若寬容而免除債務，或因逼債而成為壞帳，對本已脆弱的銀行系統，必然是雪上加霜。

因此當西方各國呼籲減債，中方顯得意興闌珊。以西方國家為首的G20集團預估握有73個貧窮國家的債務，到2020年已達到1780億美元，而中國占了超過63％。（註12）換言之，在減債的人道呼籲中，中國是最大的債主，一旦實施減債，損失最大的會是中國，這也解釋為何中國不情願回應。

但在國際輿論壓力之下，中國勉強答應暫停21億美元的到期債務，雖然遠高於G20集團任一國家的減債數字，但有資格獲得紓困的國家債務高達134億美元，21億美元遠低於其所需。北京既大方又吝嗇，突顯出其進退兩難。減債太多，對國內銀行與正飽受經濟壓力的民眾，均難以交待。減債太少，又難以維持南南合作或開發中國家互助的形象。

許多中方貸款國債信不良，而長期以來這些國家向中國貸款相對容易的代價是利息較高，原本預期他們按時還債對中國有利，突然出現的疫情改變一切。這些長期欠債的非洲國家所打的算盤是，免除一部分債務，其餘債務改為長期低利，而無論何種方式都將對中國造成巨大損失。

中國正面臨這些債信不良的國家合理拖欠的壓力，大環境難以逼債，目前也只能拖延或減免。以中國在非洲最大的貸款國安哥拉為例，該國已向中國貸款200億美元，並以石油收入為主要還債方式。由於國際油價2014年以來持續滑落，重整債務能力仍十分有限。中國於2021年1月初，減免其3年債務還款。（註13）

對欠債約30億美元的尚比亞，也從2020年起陸續以半年為期，暫停其支付貸款本息，最近的一筆為1.1億美元，（註14）欠債約67億美元的肯亞也獲得3.78億美元緩債，（註15）中國對其他非洲國家的減免措施，則還有待觀察。

惟以20年寬限期為視角，目前非洲國家需要歸還中國的債務還不算高，未來數年金額應該會更大，債能緩多久值得持續觀察。誠如北京大學光華管理學院教授佩蒂斯（Michael Pettis）所言，中國可能低估開發中國家的債務風險，重演許多歷史上失敗的國際借貸經驗。（註16）

結論

病毒雖然傳播力強，但致死率低。然而若經濟大幅衰退，所造成的社會與政治動盪，影響很可能超過病毒。這是為何許多國家寧願冒感染的風險，也不願意採取鎖國或關閉公共場所的策略，就是著眼於經濟穩定，因為經濟造成的風險可能超過感染。

因疫情所形成之中國對非洲的疫苗外交雖然有助南南合作，其影響卻遠不及疫情所造成的債務問題。中國是疫情起源國，因此受害國獲得疫苗的感激程度有限。相對而言，在疫情下未得到減債卻會引起反感。面對以經濟受創為由，集體拖延債務的非洲國家，中國一方面要顧及國內壓力，一方面也要顧及南南合作的形象。

減債雖是針對特定國家的暫時性作為，但也可能使非洲其他貸款國紛紛效尤，未來也將成為評價中非關係或南南合作的重要因素。相形之下，目前的疫苗外交影響有限。而中國將如何面對這些來自國內外的金融壓力，2021年底的中非合作論壇應可見端倪。但以過去數十年合作經驗來看，可能會再找出如債轉股等合作方向。惟考慮到債務風險，整體貸款規模增加機率不大。

中非的疫苗與債務外交提醒臺灣的就是經濟為本的雙邊關係。贈與雖然有助友情，但東亞與非洲距離遙遠，真正的邦誼在於雙方經濟都獲得發展。我國目前在非洲僅存史瓦帝尼一個邦交國，醫療與農技援助外，也應善用政府資源壯大當地臺商，特別是已具規模的紡織業，尋找市場、擴大就業，建立有助雙方經貿成長與深化友誼的策略。

註釋

本文經《國際開發援助現場季刊》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航