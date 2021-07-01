全國超過5萬人因疫情中斷諮商療程，心理師呼籲政府放寬「遠距諮商」限制

全國三級疫情警戒實施今已逾一個月，勵馨基金會與諮商心理師公會全國聯合會（以下稱諮商全聯會）於今（1）日記者會指出，全國有超過5萬名民眾因疫情中斷諮商、求助無門。

諮商全聯會也在公共政策網路參與平台發起提議，呼籲政府儘速放寬遠距諮商的限制，以支撐疫情之下社會整體的心理衛生與照顧需求。

遠距諮商也有一國多制？ 縣市、年齡皆有別

根據《中央社》報導，諮商全聯會理事長黃雅羚指出，全聯會5月下旬動員全台近400名心理諮商師成立線上諮詢平台，一個月來服務累計逾2000人次，並請民眾填寫簡式健康量表，6成民眾分數指標達需要完整的心理諮商療程，其中竟有近4成民眾有自殺意念。

疫情期間，民眾對於面對面的諮商對談有所顧慮，要進行遠距諮商卻又困難重重。現行規範遠距諮商（亦即通訊諮商）的法規僅有「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，地方衛生局再各自訂定施行細則，因此申請時程繁瑣冗長，標準也不盡相同。

全國逾200間心理諮商與心理治療所中，截至上週為止，僅19處實際獲衛生局核准能執行遠距諮商，占不到1成，開放情況難以紓緩與消化民眾需求。

而根據該參考原則，遠距諮商除了必須事先申請，更規定須滿18歲以上之成年人才能進行。諮商心理師全聯會呼籲，應請政府即刻實施遠距諮商免申請作業，統一由地方公會造冊函報各縣市衛生局備查既可，並讓未滿18歲兒少在法定代理人同意下也可接受遠距諮商服務。

衛福部心口司長諶立中則回應，雖然支持遠距諮商，但仍須同時維護個案的隱私權益與建立轉介機制等。而由於青少年與孩子的問題常常並非僅來自個人，而常牽涉到家庭環境，因此中央對於未成年人的線上諮商仍有較多顧慮。

教育部另訂通訊關懷與諮商原則 僅三級警戒時期適用

被迫中斷諮商的民眾當中，至少有3萬名屬於學生族群，因疫情無法繼續在學校接受諮商面談。根據《聯合報》報導，礙於現行法規對「通訊諮商」申請的嚴格要求，有些學校主張，只要學生有需求，心理師仍須與學生線上諮商，對外卻定調為「輔導、關懷」，遊走在法律邊緣。

教育部也於今日發佈「嚴重特殊傳染性疾病期間各級學校及學生輔導諮商中心通訊關懷與輔導諮商參考原則」，明訂於期間，輔導人員可依該原則進行關懷與輔導諮商，但並非心理師法所規範的心理師業務。

該原則僅適用於各級學校及學生輔導諮商中心的輔導人員，適用期限為疫情警戒達三級以上、學生不到校期間。盼藉此原則，讓各級學校於疫情期間，在執行通訊關懷與諮商輔導時更有規則所循，也確保高關懷學生輔導不中斷，並保障兒少權益。

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責任編輯：許靜之

核稿編輯：翁世航