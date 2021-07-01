公投4案領銜人聯合聲明訴求「落實防疫及保障民權」，中選會憂投票提高群聚感染風險

中央選舉委員會明（2）日將研議8月28日的公投是否延後，包括公投綁大選、反萊豬、珍愛藻礁公投及重啟核四公投的4位領銜人，國民黨主席江啟臣、立委林為洲、藻礁公投推動聯盟召集人潘忠政、核四公投領銜人黃士修等人今天發出聯合聲明，呼籲中選會應超然中立依法行政，兼顧落實防疫及保障民權，辦理公投各項準備工作。中選會則在1份內部報告中，以印度為例指出投票可能會造成的群聚感染風險。

聯合聲明：延後或是提出具體防疫措施

聲明指出，進入三級警戒1個多月來，中選會並未提出疫情下的明確相關指引與投票規範。隨著828公投即將到來，中選會必須在2日的委員會議，明確告訴民眾，8月28日是否能繼續辦理公民投票，或是必須延期。若有延期的必要，應如何修正公民投票法的規定因應。若因疫情而必須延緩828公投，中選會應明確向民眾說明必須延期的理由，以及延至何時辦理公投。

若中選會決議如期辦理公投，聲明表示，應立即將所有選務人員納入第七類疫苗施打對象、提供充足防疫裝備及津貼；中選會除應妥善規劃不在籍投票或移轉投票外，8月28日投票時間，應延長為上午7時30分至下午5時30分止。

中選會應本於獨立機關超然中立依法行政，並兼顧落實防疫及保障民權，辦理公民投票各項準備工作，提供民眾在安全與便捷的環境下行使公民的權利。

聲明也指出，中選會應加強宣導828公投日及投票建議，如參考家庭門牌自主分流，並提供安全環境與防疫設備，讓民眾無後顧之憂進行投票，如發放口罩與簡易防疫手套。中選會與指揮中心應負起責任，組成專家小組指導協助地方政府投開票場所的防疫及投票動線，讓民眾安心投票。

國民黨黨主席江啟臣則在臉書上表示，對中選會極度失望。自5月27日正式公告公投成案後，距今已超過一個月，中選會從未對外界說明，因應疫情下要如何辦理各項「828全國公投日」作業，善盡職責；反而對媒體放話，要以「簽名前死亡」的極少數案例（比例僅為0.02%-0.3%，且領銜人並無公權力可進行查證），將公投領銜人移送法辦。

江啟臣批評，中選會作為國家獨立機關，不但虛擲1個多月珍貴的公投民主程序，更遭懷疑以國家機器及司法，恫嚇人民公投的基本權利。

中選會內部報告：參考國外經驗，疫情恐因投票擴散

（中央社）中選會明天將研議828公投是否延後。根據中選會內部報告指出，投票權人預估超過1980萬人，涉大規模跨區、人流移動，疫情恐因此擴散；無症狀感染者前往投票，嚴重後果也須考量。

中選會報告說，

以國外實施經驗來看，在疫情趨緩、降低防疫管制強度後，遇到國家重要節日或舉行投票，因人流移動及群聚，造成另一波疫情高峰的情形常見。例如印度4月照常舉辦邦議會議員選舉，造成疫情失控，人民及國家付出慘痛代價的殷鑑不遠，不可不慎。

中選會副主委陳朝建今天向《中央社》記者表示，明天將舉行委員會議，就Covid-19疫情及其警戒措施對選務產生的重大影響，是否依《公投法》第24條準用《公職選罷法》第66條規定，予以改定投票日期進行審議，待明天決定後，一定會向國人報告及充分說明。

三級警戒延長到7月12日，中選會日前表示，這對選務籌辦產生重大影響，已徵詢指揮中心、地方政府意見，至於8月28日公投是否延後投票，預計明天將舉行委員會議討論。

根據6月18日的中選會委員會議中，中選會選務處報告指出，疫情期間至少有101個國家及地區維持舉辦全國性選舉或公投；並採行多元投票方式，如郵寄投票、提前投票、代理投票、禁止政治集會活動、限制集會參加人數等；另外，也控制排隊人潮、延長投票時間等。

中選會報告指出，公投投開票作業能否進行，關鍵在於疫情發展及管控，因參與投票涉及大規模跨區及人流移動，影響投票權人及投開票所工作人員健康安全，以及疫情會否因此擴散而更形惡化。

報告指出，投票權人如果確診、居家隔離、居家檢疫，將不得進入投票所投票。但若疫情持續嚴峻，確診、居家隔離、檢疫人數將持續增加，恐影響投票權益，其他投票權人因擔憂增加感染風險，而不出門投票，「如期辦理投票恐造成不正確之結果」。

中選會報告說，疫情若維持三級警戒，或因疫情因素於第二級及第三級之間調整，恐影響投開票所場地所有人出借意願，以及現任公教人員及一般民眾擔任投開票所工作人員意願。

報告表示，110年全國性公投投票權人預估超過1980萬人，投開票所工作人員預估27萬925人，返鄉投票涉及大規模跨區、人流移動，是否因此增加疫情傳播風險、造成另一波疫情高峰，增加國家防疫負擔，須納入考量。

中選會報告指出，居家隔離、居家檢疫者違反規定，或是無症狀感染者前往投票，仍會使投票權人及投開票所工作人員暴露於感染風險，而致發生不可預知的風險及嚴重後果也須考量。

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