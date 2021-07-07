《最華麗的劇場型犯罪》：採訪曾參與「固力果森永事件」的前偵查員，是第一道難關

文：菅原研（社會組記者。大阪府警線組長．一九六八年生）

初期搜查的挫折

深含「怨念」的資料

「組長【編註1】，這些資料可以丟了吧？」

平成十四（二○○二）年九月，地點在大阪府警二樓記者室，人稱「長屋」。這個名稱源自於各媒體的記者室呈一字排開的狀態，可說是相當貼切。

我在平成十二年（二○○○）年，固力果．森永事件追訴期滿的兩年後，成為長屋的一員。

當時，大阪府警搬進新大樓，而成為這回連續劇舞台之一的記者室，也隨之換上新樣貌。

開頭的那句話是我在搬辦公室時，問組長的一句話。

「這些資料」指的是NHK記者採訪固力果．森永事件時的筆記。大量的舊檔案，裝在好幾個大型紙箱裡，多年來都被收在抽屜中，從未被打開過。

說白一點，對於跑警方線的記者而言，追訴期滿的事件就像分手的女友，事件還在發展時，曾經如此撩動我們情緒的情報，在追訴期滿後，讓人完全失去興趣。

老舊的紙箱裡，裝著褪色的照片與字跡已模糊不清的鉛筆備忘。記者前輩拚了命採訪到的情報，就這樣沉睡多年。這些資料的狀態，彷彿就象徵著我對這起事件的漠不關心。

組長如此回答：

「不要丟，這些資料中還埋藏著怨念。」

我心裡想著「留下這些舊資料也沒有意義」，便將紙箱塞進最裡面的資料架。

就這樣，塵封多年的資料，在事件發生的二十七年後，終於重見天日。點綴在節目片頭的，就是這些老舊的檔案。

因為組長的那一句話，這些NHK的採訪資料被保存了下來，它們也成為了這次節目的起點。

檔案不僅保留了在採訪過程中挖掘到的真相，也記錄下了記者與警方的對話，從中得以一窺當時大阪府警辦案的氛圍與時代的氣息。

繼每日新聞拿到「大同門」的夢幻獨家之後，其他媒體跑搜查一課線的記者，如此諷刺宣稱要徹底保密的一課長：

「一課長比起調查，更享受操弄情報吧？」

「所以才被叫做保密課長嘛！」

媒體副組長們質問為了不讓記者挖到祕辛而說謊的刑事部長：「刑事部長明顯是在說謊啊！」

「回答『不知道』或『不能說』還可以理解。但把我們誤導到完全錯誤的方向就太過分了！」

這回紀實劇中使用的台詞，也是出自記者備忘中所留下的真實紀錄，它們是沒能成為報導的真相之一。我相信，因為是實際的對話，才為紀實劇帶來了說服力。

為什麼事到如今，還要重新報導「固力果．森永事件」呢？

因為製作節目的關係，我們採訪小組是在平成二十三（二○一一）年一月開始採訪的。原本預計在平成二十三（二○一一）年四月上旬播出，能夠花在採訪上的時間少之又少（注：後來因為發生了三一一大地震，實際播出是在二○一一年七月）。

我們採訪小組是以東京的社會組為首，加上從大阪、札幌來的組員共五位，借用NHK大阪放送局的一間房間，在負責統籌節目製作的海老原史主任的帶領下，展開採訪。

為什麼事到如今，還要重新報導「固力果．森永事件」呢？

採訪之初，當時的偵查人員與記者最常問我們的恐怕就是這句話。

在這次的節目中，我們採訪了三百多名前偵查人員與參與搜查行動的相關人員。主要採訪對象除了大阪府警，還有京都、兵庫、滋賀的各警察本部搜查一課的前偵查員。除此之外，還採訪了警察廳的退休人員，以及當時的檢察官。

採訪對象不用說，連局裡的上司、同事也一再地問我們這個問題。

關於固力果．森永事件，不僅是當時的記者，至今為止也有許多新聞工作者從各式各樣的角度再三採訪，出版了許多書籍。這一「劇場型犯罪」讓全體國民都化身為偵探，反覆揣測犯人身分，相信在日本戰後的犯罪事件中，沒有其他像這樣「被採訪到爛」的事件。

像這樣的案件，為什麼事到如今還要重新採訪，製作節目呢？

說老實話，我不是從一開始就有明確的答案。雖然我曾經不知道該怎麼回答，但漸漸地，我開始希望可以挖掘出新的真相，讓人們理解為什麼必須播出。

話雖如此，儘管我幹勁滿滿，採訪如我所料，陷入了膠著。

在採訪前偵查人員的過程中，每當他們提到我們所不知道的事情時，雖然會瞬間激動驚呼，但我們也發現很多內容早已在過去的書籍或節目中公開，最後只能束之高閣。

在NHK特別節目的播出正式拍板定案後，NHK正在重新採訪固力果．森永事件的傳聞，立刻就在警方與新聞記者之間流傳開來。

播出的內容符合「NHK特別節目」的標準嗎？絕對不允許砸了招牌。

統籌採訪的海老原主任，與負責協調現場記者的我一天比一天緊張。我平常雖然樂觀，但在節目拍板定案後，立刻為了向採訪對象與電視台說明狀況而前往大阪。因為看不見未來的不安與壓力，還曾與海老原主任在大阪的難波、心齋橋一帶狂飲到天亮。

即使聽到大阪放送局上司說「大阪媒體的社會組長會，也在熱烈討論這個話題呢！」我也想不出什麼有趣的回答，只能扯出一個無力的客套笑容，答道「我們會盡力」。

拒絕、拒絕、拒絕

總而言之，採訪先從曾經參與固力果．森永事件的前偵查員開始。

然而，這個「總而言之先見面」卻是第一道難關。

我成為記者之後，採訪警方已經有很長一段時間，我可以向你保證，警察絕不是那種服務周到的類型。

絕大多數的偵查員原本就不是很想接受記者的訪問，再加上無法逮捕犯人，固力果．森永事件對警方而言可說是「最大的汙點」。

我必須詢問原本就不希望被採訪的人，關於他們逮捕不了犯人的失敗經驗。

不出所料，有好一段日子，我們連見他們一面都有困難。

舉例來說，在剛開始採訪時，某位記者的備忘中寫著：

「●●先生

他雖然以『想要忘掉這起事件』為理由拒絕，我依然鍥而不捨地在電話裡纏著他講了幾十分鐘。他雖然願意聽我的說法，但最後還是拒絕了採訪。」

「▼▼先生

雖然他在電話裡拒絕了，我後來還是去拜訪他。他說他出門了，我就在他家附近等到他回來，正當我打算上前打招呼時，他有點生氣地說『我在電話裡拒絕了吧！』不過他似乎拿我沒辦法的樣子，讓我稍微訪問了一下。如果我當時是按對講機，大概會被他趕回去。不過他說『我的任務已經結束了』，因此即使再度造訪也可能會吃閉門羹。」

前偵查員中，也有很多已經過世。但關於搜查的事情，也可能寫在日記之類的紀錄當中，因此我們也試著採訪家屬。

雖然每天依舊徒勞無功，但與其把時間花在煩惱上，還不如試著多聯絡幾個前偵查員。

電話打不通的人，或是因為工作的關係、平日聯絡不上的人，我會先去他家看看再說，即使是週末也一樣。前偵查員多半經歷過記者的「朝探夜訪」，所以我們也認為，比起待在溫暖的屋子裡打電話約訪，在寒風中等好幾個小時直接見面要求採訪，更能傳達我們有多麼認真看待這件事。

但即使直接見面，遞上名片，還是有很多人會說「我已經忘了」岔開話題，或是直接明講「不要再來了」。

但是，所有的前偵查員想當然都曾經對這起事件非常執著。

我們告訴他們，「明明是個懸而未決的事件，卻沒有找出問題所在，我們不會把這點當成警方的失敗，而是希望可以告訴大家，我們的社會可以從中學習到什麼教訓。」

對於採訪警方的記者而言，在每天的工作中，可以說完全沒有機會從俯瞰的角度審視犯罪與搜查過程，並將每一次的搜查工作中得出的教訓公之於眾。我從以前就想挑戰這樣的工作。在採訪的過程中，我重新感受到這件事的難度有多高，同時心中也湧現無論如何都想做出成果的想法。

採訪開始動起來

隨著採訪的進行，理解我們「希望從這起事件中獲得某種教訓」的想法的前偵查員也逐漸增加。

曾經上過我們節目的大阪府警前偵查員岡田和磨先生，就是其中一人。岡田先生曾是搜查一課的特殊組的一員，也是畫下那位「狐狸眼男子」肖像畫的人。他原本完全不願意接受採訪。採訪組的記者第一次打電話給岡田先生那天，寫下了這樣的備忘：

「我退休已經五、六年，現在從事其他工作，早就忘記以前的事情，那起事件我不想再提。我頂多跟你說說對長官的抱怨，其他沒什麼好說的。你去問其他人吧。」

說服岡田先生接受採訪的，則是當時大阪府警前搜查一課特殊組的幹部――鈴木建治先生，但他沒有出現在節目裡。

這次的節目中，從沒有出現在螢光幕上的前幹部或前偵查員所得到的情報，也佔了很大的比重。

我們逐漸發現，也有不少人不希望這起事件就這樣不了了之。

隨著一次又一次的拜訪，建立起信賴關係後，他們逐漸打開心扉。

由於警察這份職業的關係，他們只會說出自己親眼看見的或聽到的事實。

偶爾會有那種把自己的經歷跟透過媒體聽到或看到的資訊混在一起，說得好像對事件瞭若指掌的人。這種人的情報其實最麻煩，因為一定會與他人的證詞出現矛盾，讓人分不清楚哪些部分才是正確的。

這次採訪了從前現場偵查員到本部長【編註2】等許許多多的警官，每個人在提供資訊時，都嚴格區分自己的經歷與非親身體驗的傳聞。就採訪的立場而言，這是一件非常值得感謝的事情。通過將各個記者的情報像拼圖一樣湊在一起，事件的全貌也逐漸浮現，沒有矛盾或混亂的部分。

初期搜查的驗證

「在事件初期，是不是還有破案的可能呢？」

對固力果．森永事件感興趣的人，想必在許多書上都讀到過這樣的說法。

雖然大阪府警是此事件的調查主力，但這起事件最初的舞台卻是在兵庫縣，由一九八四年三月十八日的江崎社長綁架案揭開序幕。一直以來也不斷有人指出橫跨多府縣的廣域搜查的缺點。

然而，我認為從結果論來指責「這裡做錯了」很簡單，但這麼做既不負責，也沒什麼意義。我們將根據參與初期搜查的前偵查員與長官們的證詞，檢驗當時的狀況與氛圍。

初期調查如何進行，成敗的關鍵又是什麼？

我們找了在固力果的江崎社長遭到綁架，後來又被釋放時，最初參與搜查行動的前偵查員。

編註

[1] 日文為キャップ，指資深記者，現場記者的負責人，相當於台灣報社體系中的「組長」，負責管理組員每天行程與掌握每天要刊登的新聞。

[2] 警察本部長為都道府縣警察執行機關的負責人，負責指揮、監督所屬警務人員。

書籍介紹

本文摘錄自《最華麗的劇場型犯罪：固力果・森永事件未解之謎》，凌宇出版

作者：NHK特別節目採訪組

譯者：林詠純

台灣毒蠻牛事件模仿原型，

「劇場型犯罪」由此開始！

綁架、勒索、下戰帖，

將整座城市當成犯罪舞台，大膽寄出公開信嘲諷警察與媒體的犯人，只留下一張著名的「狐狸眼男」肖像便消失無蹤。

究竟犯人是誰、與警察有哪些交手？

事件最後為什麼以懸案告終呢？

透過警察與記者的證詞，回首檢視其中的未解之謎！

日本最著名的通緝肖像

怪人二十一面相事件、千面人事件

引起犯罪者模仿的食品下毒勒索案

一九八四年，日本食品大廠「江崎固力果」的江崎勝久社長遭到綁架，犯罪集團要求高額贖金，儘管江崎社長後來自行逃脫，犯人行徑卻更為猖狂。不僅繼續威脅固力果公司，還將目標轉向丸大、森永等食品大廠，甚至將氰化鈉摻入市售的零食中，以廣大消費者作為勒索談判的籌碼。

神出鬼沒的罪犯們不斷以「怪人二十一面相」的名義，寄發信件、戰帖，恐嚇企業、挑釁媒體與警方。

原本平靜的城市，就這麼變成了被犯人玩弄的舞台。

如此囂張的犯行持續了一年，但諷刺的是，犯人最後卻逍遙法外。案件不僅成為日本史上有名的「劇場型犯罪」，甚至在追訴期滿之後，被視為「完美犯罪」。

然而犯罪者的計畫與行動真的如此完美？警方真的毫無機會、束手無策嗎？

日本放送協會NHK於2011年起推動「未解決事件」特別計畫，探究仍留有謎團的重大事件，希望能夠找出案件中的關鍵疏漏，而第一線媒體人最先想起的案件，就是「固力果・森永事件」。

NHK出動派駐各地的記者們，組成特別節目採訪組，分頭訪問當年負責此案的警察與記者，透過他們或苦澀、或懊悔的證詞，揭露辦案過程中的種種問題！

Photo Credit: 凌宇出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航