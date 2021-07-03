生飲「龍蝦血」壯陽？比起成效，你更該注意感染風險與食安危機

文：食力編輯部

台灣美食眾多，珍奶、小籠包、牛肉麵、芒果冰等是許多外國遊客來台指定美食，但同時也有許多讓外國人聞風喪膽的小吃，例如麻辣鍋中的靈魂配角鴨血、夜市美食豬血糕等。這些台灣人鍾愛的美食，都是由禽畜類的「血」所製作的料理，甚至在傳統海產店或辦桌時，當龍蝦上桌，還會隨之送上一杯淡藍色的「龍蝦血」。

龍蝦血液中含有血藍蛋白（Hemocyanin），又叫血青素、血藍素或銅藍蛋白等。而血藍蛋白中的銅離子與氧氣結合氧化後，會讓龍蝦的血液呈現淡淡的藍色。

生飲龍蝦血

辦桌為台灣人特有的習俗，不知道你有沒有看過，生魚片拼盤上有時候會有一杯淡藍色的龍蝦血，通常會加入米酒或是高粱去腥後一起飲用。但要取得龍蝦血就必須「現殺」龍蝦，若是採用冷凍龍蝦解凍後製成的料理，就不會有液態龍蝦血的產生，因此龍蝦血現今可說是相當少見。

喝了龍蝦血會壯陽？

在民間有種說法，喝下那杯淡藍色的龍蝦血後就能讓男性生龍活虎，達到壯陽的效果，但真的如此神奇嗎？

這民俗療法沒有完整的研究結果，營養師李婉萍表示，雖然在龍蝦血液中的確有一些物質（例如：鋅）對於男性精子製造有一定的幫助，且在生食的狀態下會比較活躍。不過李婉萍也提醒，現代增強免疫力的方法很多，不一定要靠生飲龍蝦血來保養，且生食的細菌感染風險也較高，更遑論僅喝下一杯龍蝦血要達到的效果可說是相當有限。

想補充精力不一定要靠生飲龍蝦血

營養師林靜馨提醒，龍蝦血中常會加入米酒或是高粱來去腥、殺菌等，對於肝腎功能不好或是高血壓的患者則不建議食用，以免引發不良反應。

此外，林靜馨表示，男性精子合成所需的礦物質（包含鋅）或是代謝輔助酶，可藉由海鮮常見的牡蠣或是蛤蠣等獲得。而形成男性荷爾蒙所需的精氨酸（氨基酸的一種）則可藉由飲食中的牛肉或魚類來補充即可，並不一定需要去喝龍蝦血。

對甲殼類過敏族群，飲血也可能引發過敏反應

實踐大學食品營養與保健生技學系簡廷易教授說明，龍蝦屬於甲殼類的食物，容易對海鮮或甲殼類過敏的族群應特別注意，千萬別因飲用「血」非食「肉」而掉以輕心，因為其體液也可能含有導致過敏之蛋白以及過量的組織胺，同樣會引發嚴重的不良反應。

加米酒、高粱入龍蝦血會有殺菌效果嗎？

此外，在龍蝦血中加入了米酒或高粱，坊間說法是可以達到殺菌效果，但以海鮮類中常見的海洋弧菌為例，有這麼簡單就能殺菌了嗎？簡廷易說明，不僅是龍蝦血，只要是生食海鮮就會有隱藏食品衛生安全風險。

海洋弧菌的感染來源可分成一般傷口或是飲食所造成的腸胃道感染，甚至可能還會引發敗血病，皆會危及到生命危險。至於殺死海洋弧菌需加熱60度Ｃ、15分鐘，單單以酒精濃度20%的米酒或是58%的高粱，恐怕無法將海洋弧菌完全消滅。所以切誤以為加入米酒或高粱就能安心飲用。林靜馨也提醒，若一旦感染海洋弧菌恐怕引發敗血症危及生命危險。

比壯陽更應該注意生飲龍蝦血隱藏的食安危機

像是鴨血、水血這類型的商品，禽畜血的採集過程依據屠宰衛生檢查規則、屠宰作業準則及屠宰場設置標準有一套「屠宰場收集供食品用血液衛生管理作業程序」來規範，針對收集容器的管理、收集作業的過程及人員作業規則都有一定的程序規定。但除了家禽、家畜類，其他的動物或是海鮮的血液取得並沒有相關規範來把關。

所以，當在餐廳、辦桌時看到有龍蝦血時，不要一股腦地認為可以壯陽就喝下去，卻忽略了背後可能的細菌感染或過敏風險。

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本文經食力（foodNEXT）授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航