小資試管嬰兒時代來臨 7月1日補助方案開跑 試管嬰兒三大重點一次看

台灣出生率為全球最低,因應晚婚、晚育現象,行政院裁定通過「少子女化對策」報告,7月1日起擴大不孕症試管嬰兒補助方案、增加產檢次數及項目、放寬育嬰留停及調整工時彈性等政策。臺北婦產科診所生殖中心院長胡玉銘醫師表示,過去試管嬰兒費用昂貴,平均一次療程要15萬起跳,此次補助一般夫妻最高額度為10萬元,大幅降低經濟負擔,讓想懷孕的小資族也可以選擇直接做試管嬰兒!醫師提醒,補助有年齡的限制,39歲(含)可以申請補助6次、40-44歲(含)申請補助3次,尤其是今年7月滿40歲(西元1981年/民國70年生)和45歲的人(西元1976年/民國65年生),政府有給予彈性,只要趕在7月31日前申請,還是個別可以補助6次和3次,申請通過一年內都可以開始療程。

Photo Credit : 利眾公關

據衛福部指出,國內不孕症比率約在10-15%[1]。衛福部在《108年人工生殖施行結果分析報告》統計,台灣不孕原因以卵巢因素所占比例33.4%為最高,多種因素31.1%占第2位,男性因素10.9%居第3位[2]。胡玉銘醫師表示,過去補助只針對中低收入戶,但這次補助只要人工生殖機構施術醫師診斷為不孕夫妻,須接受體外受精人工生殖技術就可以申請補助。

重點一:別等3-7年沒成功懷孕才開始做試管嬰兒

人工生殖方法很多,究竟該怎麼決定要不要做試管嬰兒呢?2021年出版的《婦產科實踐與臨床研究》指出[3],試管嬰兒具有成本效益,不但可以降低臨床流產、降低人工授精、胚胎移植週期失敗的風險,更能有效增加35歲以上女性的妊娠率。胡醫師進一步說明,有些人認為試管嬰兒懷孕「不夠自然」,加上試管嬰兒療程較貴,許多無法懷孕夫妻會先採取吃排卵藥、按表操課或人工受孕的方式進行,試了3-7年後才會開始嘗試試管嬰兒,但因年齡提高、卵子品質降低,反而減少試管嬰兒的成功率!據衛福部統計,做試管嬰兒的年齡高達38.6%落在35歲到39歲之間[4]。胡醫師建議,不要嘗試很多年才做試管嬰兒,補助上路後民眾應儘快跟醫師討論執行的可能。

重點二:不只年齡,連生幾個孩子都要提前考量

除了年齡外,想生孩子的夫妻還可以怎麼樣提前規劃生育呢?台灣40歲以下試管嬰兒的懷孕率已近5成,根據《人類生殖》期刊顯示,如果搭配試管嬰兒輔助,女性可以在35歲時才開始嘗試懷孕,有90%機會獲得一個孩子,想要有2-3個孩子,就要更早開始嘗試懷孕;但如果沒有試管嬰兒的幫助,整體備孕的時間需提早3-5年[5]。胡醫師提醒,在無避孕的正常性生活情況下且經過一年仍然無法懷孕,夫妻又想要生2個以上的小孩,建議可以盡早到生殖中心做檢查,了解自己的身體狀況後,進行懷孕的完整規劃。

Photo Credit : 利眾公關

重點三 : 試管嬰兒成功率可達80% 關鍵是醫師經驗值

根據《婦產科實踐與臨床研究》指出,超過40歲的女性,過半的試管嬰兒周期,會因為卵巢反應不佳而失敗中斷[6]。胡玉銘醫師解釋,試管嬰兒成功的關鍵是醫師的專業和經驗值,對於高齡婦女來說,只要胚胎顆數夠多,做好PGS(著床前染色體)篩檢,由醫師判斷子宮內膜的穩定度,植入健康、正常的胚胎,試管嬰兒的成功率可達80%!胡醫師最後提醒,試管嬰兒包含藥物治療、胚胎檢查、胚胎植入等多個階段,除醫師外,也需要有豐富經驗的胚胎師,發展早期胚胎,再由胚胎實驗室篩選出健康、穩定的胚胎。因此,專業不孕科醫生、經驗豐富的胚胎師和高端的實驗室,三者缺一不可。

[1] 適齡婚育 降低多胞胎妊娠風險,國民健康署https://www.hpa.gov.tw/Pages/Detail.aspx?nodeid=1135&pid=2946

[2] 108年人工生殖施行結果分析報告,衛生福利部

[3] Assisted conception in women of advanced maternal age(S.Seshadri et al.,2021) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693420301231#bib24

[4] 108年人工生殖施行結果分析報告, 衛生福利部

[5] Realizing a desired family size: when should couples start? (J. Dik F. Habbema et al.,2015) https://academic.oup.com/humrep/article/30/9/2215/621769?login=true

[6] Assisted conception in women of advanced maternal age(S.Seshadri et al.,2021) https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521693420301231#bib24