期待疫情後的第一場旅行，就到用在地珊瑚石打造的「御城」——虹夕諾雅沖繩

文：東京建築女子

日本COVID－19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）爆發前最後的事務所旅行，全員一舉飛到了事務所設計的新案「星野虹夕諾雅沖繩」，也是日本星野集團虹夕諾雅系列裡最新的設施。

從沖繩那霸開車還需約一小時的車程，來到沖繩本島中部的讀谷村，穿過鄉間小徑的田野風光，往海的方向前進，一整列灰色的大城垣映入眼前，那是景觀設計師長谷川浩己取沖繩特有的「御城」建築特色，作為虹夕諾雅沖繩最顯著的特色。

PhotoCredit：東京建築女子

所謂「御城」，指的是存在於琉球群島的石牆建築，除了著名的首里城或金歸仁城等完整的建築以外，圍繞著倉庫或村落的城牆也包含在內，多以琉球石灰岩建構，保護著城堡或家園。

他將堆疊的石塊意象轉化成開口，灰色一片片的牆垣隨著海岸的自然曲線包圍著整個飯店區域。沿著城垣進到一座被白色琉球石灰岩建造的建築裡，那是由虹夕諾雅御用建築師東利恵所設計的飯店接待館，室內深藍色的空間裡佇立著數根珊瑚形狀的木頭，周邊也擺放著一些珊瑚木座椅，帶給人一種好似在深海的感受。

Check-in後由服務人員帶領，進到飯店區域，方才的城垣內，散落著一棟棟淡沙色、粉珊瑚色、自然木紋互相崁扣的建築，建築與小徑之間的菜園種著南島沖繩特有地熱帶植物，時而有著不同建築型態的集會所或是道館，又或是整個區域中心的無邊際泳池與敷蓋著沖繩瓦片大屋頂的泳池大廳，然後建築物的那一頭，是無邊無際的藍色大海。

虹夕諾雅沖繩沿著西部海岸線，是一個長約一公里多的細長基地，據說當時建築師與設計師們來考察建築基地與環境時，便被這裡平靜的海景所吸引，一夥人漫步在沙灘上，建築師東利恵隨手撿起了幾塊只屬於這塊土地的珊瑚石，捧起了一些沙，並說著：「這裡的建築的顏色，就用它們吧！」也因為這樣，這些建築在這裡，變得柔和，並且融在環境裡。

Photo Credit：東京建築女子

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一開門就是海景的客房裡，中心的「土間餐廳」（Doma Dining）擺著黑色的原木餐桌，一邊是環繞著臥榻的客廳空間，另一邊則擺著柔軟舒適的白色床墊。

儘管設施內已有專門的餐廳空間，但虹夕諾雅沖繩依舊提出了在房裡用餐的概念，也是虹夕諾雅系列唯一一個，將簡易餐廚放到客房裡的設施，目的就是為了讓旅人們可以不被打擾，充滿餘裕地在自己的空間裡面準備晚餐，看著只屬於自己的這一片海，看著絢爛繽紛的晚霞，看著夕陽慢慢落下，享用美酒及佳餚。

Photo Credit：東京建築女子

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虹夕諾雅為了讓旅人們可以充分感受各種空間、參與活動或享用美食及體驗最高級的服務，經常以最低兩泊為預約限制，讓你可以有充分的一整天，在海岸邊做晨間瑜伽，到讀谷村漫步或至白色沙灘踏浪，又或者只是待在客房裡的露台客廳沙發上感受微涼海風與輕柔浪聲，讓身體與心靈都可以在這裡得到最真實的療癒與休息。

過去的旅程總是匆促急忙，旅行的住宿也僅求有張床可以安眠，但在認識星野之後，才深刻體會到「宿泊」的重要性，每次的出走，好好的體驗與感受「旅店」空間與在地「環境」「文化」的連結，就慢慢也成為我旅行裡的重點環節之一。

不久的將來，期待世界開放，疫情後的第一場旅行，就來沖繩看看海，踏踏浪，療癒疫情期間被困綁著的身心，體驗美好的自然與優雅空間。

本文經everylittled授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航