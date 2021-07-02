邁阿密海濱公寓倒塌一週，尚有145人下落不明，3年前報告就預警大樓有「重大結構損壞」

上週四（24日）凌晨1點30分，一聲巨響讓無數邁阿密戴德郡（Miami-Dade）小鎮瑟夫賽德（Surfside）的居民在睡夢中驚醒，一棟12層高的海濱公寓倒塌，數百居民在殘餘的建築物與瓦礫堆中受困。

救災過程還遇火災，截至30日已有18人罹難

根據《BBC》報導，這棟倒塌的公寓共有136戶，大樓中約有80戶有家庭居住在內，其中55戶在上週四倒塌，其他部分也陸續傳出倒塌。在週日時，一度有超過150人下落不明，根據《邁阿密先鋒報》的報導，截至6月30日，仍有145人失蹤、另外18人已經罹難。

此外，廢墟還在週六時發生嚴重火災，阻礙了救援行動。根據《中央社》報導，當時，邁阿密戴德郡（Miami-Dade County）的郡長萊文-卡瓦（Daniella Levine Cava）表示，「我們在控制火勢中面臨極大的困難」，儘管救災人員試圖控制情況，燃燒的煙霧仍瀰漫事故現場。

南美洲及以色列都有失蹤者，數十國家家屬飛往佛州

《美聯社》報導，這棟公寓也反應了邁阿密人口的國籍組成，包含南美洲移民、東正教猶太人及外國退休人員，讓這場事故成為國際間的悲劇，世界各地的家庭都可能聽到關於自己家人的壞消息。

其中，失蹤者包含巴拉圭第一夫人的姊妹Sophia López Moreira Bó以及她的丈夫、孩子和保姆，第一夫人也隨即搭機前往邁阿密。以色列媒體指出，該國有20位公民在事故中失蹤，另外還有來自阿根廷、委內瑞拉、烏拉圭及巴拉圭的22人下落不明。

美國參議員馬可・盧比歐（Marco Rubio）在推特上表示，到週五晚間，當局已經協助來自十幾個國家的家屬拿到前往佛羅里達的簽證。

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2018年報告顯示大樓有「重大結構損壞」

這棟大樓建於1981年，研究人員在1990年就發現，大樓以每年2毫米的速度在往下沉。

此外，Morabito顧問公司2018年的一份工程報告已經顯示，大樓有「重大結構損壞」，包含停車場的混凝土柱、樑柱和牆壁大量碎裂和剝落，泳池下的防水層損壞且傾斜，並危及下方的混凝土結構。

Morabito顧問公司在聲明中表示，這份2018年的報告確實建議，大樓應進行維修以確保居民的安全，同時估算了維修的可能成本。而在事故發生時，大樓正在做屋頂維修工程，但還沒開始進行混凝土修復。

倒塌前正在進行老建築審查，「為什麼要等40年？」

根據《NBC Miami》的報導，在瑟夫賽德倒塌事件發生後，地方政府都在加強檢查老建築。邁阿密戴德郡長Daniella Levine Cava宣布，將盤點當地所有超過40年、且高度在5層以上的建築物，在30日內積極進行調查。

南佛州的其他地方政府也加緊腳步採取相關措施，Sunny Isles Beach的發言人表示，其建築部門已經著手對1982年前落成的59棟商業建築或住宅啟動調查。

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日前，戴德郡的一項計畫要求建築物在落成40年時進行重新認證程序，事故發生時，這棟倒塌的瑟夫賽德大樓也正在調查中。大樓倒塌後的一場緊急會議裡，瑟夫賽德的專員Eliana Salzhauer質疑：「為什麼我們要等40年才重新認證這些建築物，在海灘上，海風、鹽分和空氣會腐蝕建築物。」Salzhauer憤怒地重申，「為什麼要等40年？」

結構工程師Sinisa Kolar則在會議中建議：「把認證的時間回推個10年或20年，這不會傷害任何人吧。」他指出，檢查只是預防問題的第一步，後續的分析、紀錄也需要做完善計畫，把房屋損害的類型和可能導致的問題做進一步的調查。

訴訟可能長達數年，律師已介入調查

參與2019年紐奧良酒店倒塌訴訟的律師Rene Rocha向《FOX Business》指出，Morgan & Morgan事務所正在積極調查倒塌事件，且目前已經有一些重要發現，包含建築物下方的混凝土板和鋼筋失去了結構穩定性。

然而，Rocha認為，光是協調被告就會花上許多時間，因此這類事故的訴訟程序很可能長達數年，但基於各種原因，受到影響的社區和民眾大約只需要一年的時間就能得到救濟。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：翁世航