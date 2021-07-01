泰國今正式啟動「普吉沙盒」振興旅遊業，249名國際旅客入境

泰國政府正式啟動普吉沙盒（Phuket Sandbox）計畫允許國際旅客入境，希望促進旅遊業復甦。1日普吉島迎來249位國際旅客，總理帕拉育（Chan-o-cha）也親自前往視察。然而，泰國正在面臨第三波COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情，普吉島當地居民也對這批旅客的到來抱著期待與憂心。

《曼谷郵報》報導，Covid-19疫情中心（CCSA）發言人塔威希普（Taweesilp Visanuyothin）表示，今日(1日)總共有249名旅客透過普吉沙盒計畫飛抵泰國，他們來自以色列、阿布達比、卡達和新加坡。

《曼谷郵報》報導，泰國政府對於普吉沙盒抱有高度期待，總理帕拉育（Chan-o-cha）偕內閣成員與衛生官員，1日早上前往普吉島迎接旅客並視察檢疫措施。一位來自阿拉伯聯合大公國的旅客，過去曾經到訪普吉島15次，他這次將待上8天，「我已經兩年沒旅遊了，我選擇普吉沙盒來轉換心情。」另一位來自英國的旅客表示，他是來與家人團聚的，會待一個月左右，「我的孩子們住在這裡，我是來探視他們的。」

旅遊業佔泰國經濟的近五分之一，然而因應COVID-19疫情相關限制措施，讓泰國經濟陷入自1997年亞洲金融危機以來最糟的谷底。2020年疫情爆發前，泰國曾預計當年度將有4000萬名旅客，但實施邊境管制措施後，實際上只有670萬名旅客。然而，這批國際旅客來訪，正值泰國自4月以來最嚴重的一波疫情，源於發現新群聚感染以及Alpha、Delta等變異病毒株。

《曼谷郵報》報導，泰國政府發言人阿努洽（Anucha Burapachaisri）昨日表示，7月將有426個航班，服務共8281名入境旅客，以及3613名出境旅客，普吉島平均每天將有約13個航班。今年第三季（7月到9月），預計將有10萬名外國旅客造訪普吉島，為泰國創造89億泰銖（約78億新台幣）的觀光收入。普吉府長Narong Wunsiew昨日表示，自7月1日起，普吉島希望能在旅遊業促進經濟跟控制Covid-19疫情之間，達成平衡。

根據泰國旅遊局（Tourism Authority of Thailand,TAT）新聞稿，今日到4日，主要有四家航空公司阿提哈德航空、阿聯酋航空、新加坡航空和泰國國際航空，從倫敦、法蘭克福、杜拜、阿布達比和新加坡直飛普吉島的航班。

泰國旅遊與體育部長Phiphat Ratchakitprakarn表示，「重新開放普吉島象徵泰國旅遊業往復甦邁出關鍵的一步，普吉島肩負著領航的責任。」泰國旅遊局長 Yuthasak Supasorn表示，「可以歡迎世界回到普吉島是我們的榮幸，完全地接種過疫苗的旅客，能再次享受島上著名海灘、熱情接待與觀光景點。」截至今日，普吉島已有八成人口接種至少一劑疫苗，超過六成人口完成疫苗接種。

透過普吉沙盒進入泰國有許多關卡。根據泰國旅遊局提供入境泰國旅客的指引，遊客必須從中低感染風險國家直飛普吉國際機場（Phuket International Airport），需透過指定的系統或網站預約行程。全球目前被列入中低感染風險國家及地區共有67個，包括台灣、新加坡、越南、汶萊、澳洲、紐西蘭、以色列、摩洛哥、挪威、捷克等。

所有旅客登機前，要準備入境證明(COE)、72小時內的核酸檢測（RT-PCR）報告、疫苗完成接種證明、訂房付款證明、COVID-19保險共5種文件；旅客入境時，要再接受一次篩檢；旅客在泰期間依日數需再接受1到2次檢測，在普吉島至少要待14天才能前往其他地區旅遊。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

當地人怎麼看？

《泰國公視》報導，普吉島在疫情後變成鬼城，普吉沙盒啟動的今天，泰國公視採訪在地居民看法，大多數人都表示期待旅客到來，可以對當地經濟有所助益，但是他們同時也擔心人流進入會使疫情惡化。一名餐廳員工表示，「我其實沒有對普吉沙盒抱有太高的期待，因為情況有容易有變。如果真的有很多顧客或旅客到來，也可能因為他們傳散病毒，導致國家再次封鎖。」

普吉島旅遊熱點芭東海灘（Patong）附近居民則很期待重新開放。一名載送旅客的摩托車夫說，疫情讓旅客消失的情形，完全反映在他的收入上，「如果能重新開放就太好了，我就能招到更多客人。你看看，現在附近根本沒什麼人，尤其在芭東這一帶。」

「我聽到重新開放的消息覺得很開心。」一家當地冰淇淋店員工說，「像我們這種店家很依賴旅客，如果普吉島重新開放旅客近來，很多事情都會好轉。」

《Thaienquirer》報導，泰國央行本週表示，泰國5月經濟從第三波 Covid-19疫情開始惡化，家庭負債占GDP比例（Households Debt to GDP）在今年第一季度達到 90.5% ，為2003年以來新高。泰國央行經濟與政策部門資深主管 Chayawadee Chai-Anant表示，「過去一個月，在旅遊業部門還沒復甦時，私人部門的消費與投資持續減少。

儘管政府推出刺激經濟措施，經濟活動、家戶收入和消費者信心仍呈現衰退， Chayawadee Chai-Anant指出，勞動市場仍然很脆弱，尤其是受雇者們對自身的經濟狀況都很擔憂，薪資和工時都減少。此外，分析家們指出，沙盒模式不太可能讓旅客人數回到疫情前的規模。

《曼谷郵報》報導，據泰國衛生部報告，今日泰國新增為5533例確診病例，5477例為本土病例12例境外移入病例，與57例死亡病例。確診病例中曼谷（Bangkok）佔最多，共1826例。自4月1日第三波疫情算起，累計確診病例為23萬5971例，當中有18萬3276人已康復、1986人去世；從去年疫情爆發算起，累計確診病例為26萬4834例，有21萬702人已康復，2080人去世。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒