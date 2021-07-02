謠傳施打mRNA新冠疫苗恐出現心肌炎？聽聽專家怎麼說

議題背景

今（2021）年6月29日台北時間23:00，國際期刊《美國醫學會雜誌：心臟病學》（JAMA Cardiology）發表了施打mRNA新冠病毒疫苗與發生心肌炎的案例報告。該研究從杜克大學醫學中心的心血管核磁共振（CMR）影像資料庫中搜尋病患資料，研究發現其中4位病患在接種疫苗後，5天內有急性心肌炎（其中3位是23到36歲的男性，1位是70歲女性）。4位病患均曾施打兩劑的mRNA新冠病毒疫苗（其中2人打莫德納疫苗，2人打輝瑞疫苗），並伴隨嚴重的胸痛症狀和心肌受傷的現象，住院接受治療後均在2到4天內出院。

研究文獻

Han W. Kim, et al. （2021）“Patients With Acute Myocarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination”JAMA cardiology. doi:10.1001/jamacardio.2021.2828。

研究結論提到，本研究樣本來自北卡羅來納，大部分的人施打的是mRNA新冠疫苗，目前還不知道施打非mRNA種類疫苗的人是否會出現心肌炎；且施打mRNA疫苗後出現急性心肌炎的病患是否需要施打追加的疫苗，也是未知的問題，需要小心考量其中的風險和效益。研究結果表示，需要更進一步的調查才能決定mRNA新冠疫苗和心肌炎的關聯。一起來看看專家說法。

林口長庚醫院心臟血管內科加護病房副主任 巫龍昇

2021年06月29日

1.這份最新的研究，與先前疫苗與心肌炎相關研究相比，最值得重視的部分是什麼？

此研究對醫師比較重要，主要是讓醫師知道，遇到類似情況或背景的病患必須要回報，以利持續累積更多科學資料和提供病患更好的照護。

2.這份研究的推論是否有研究限制？

此研究的限制是病例數很少，僅四個人，以這麼少的樣本其實只有關聯性，很難推估出疫苗和心肌炎之間的病理機轉與危險因子。

3.我們該如何解讀這份研究？它可以如何幫助我們理解疫苗與心肌炎的關係？

臨床上不論是否與疫苗有關，心肌炎本來就有可能發生，此研究中提到目前無法證實心肌炎與疫苗的相關性，此結論也與美國CDC相同。而且此研究中四個病患的心臟核磁共振影像（MRI）、心電圖都有看到特殊變化，病患的胸痛症狀也都很明顯，能夠及時接受治療，四個病患接受治療後也都平安出院，這是相對較容易處理的病例，因為不是每個心肌炎病例都能透過MRI看得出來。

這不是第一篇有關疫苗施打後出現心肌炎的案例報告，美國CDC目前確認的案例是393位，但美國施打mRNA新冠疫苗的人約有1億7千萬人，換算之下與心肌炎事件有關的僅約百萬分之23，實屬少見，希望民眾不要太過恐慌。

本文經新興科技媒體中心授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航