人才是最重要的資產：不只提供薪資與福利，美國頭家也開始照顧員工健康

文：葉懿德

人的一生中，大部份時間是在職場度過，每天更有約三分之一的時間都在工作場所，根據美國勞工統計局統計，美國全職員工平均每週工作時間超過40小時，但工作時間愈長，也相對壓迫了員工的休閒、社交以及休息時間，也就意味著員工沒有時間、精力再去從事像運動、健康飲食管理等促進自身健康的活動。

美國一項調查指出，其實許多人並不像他們想像的那麼健康，有7成的員工表示自己健康狀況良好或非常健康，但其中42％的人被診斷患有慢性疾病，且99％的美國成年人口中，至少7人中就有一人有心血管健康風險，而不健康的員工，也會對企業帶來影響。

據美國心臟協會（AHA）資料顯示，患有心血管疾病的員工除了保險費用、醫療費用開銷龐大外，每年的生產力下降56小時，且心臟病患者平均每年有13天無法工作，恐對企業效率、產能造成影響，因此美國心臟協會發現，雇主對於員工健康有著極大的影響力，建立一個健康的工作場所並鼓勵員工重視健康可以創造一個自我強化的企業。研究也表明，通過鼓勵身體活動和健康飲食以及促進整體健康文化，有助於雇主提高生產力、減少缺勤率，並降低醫療成本。

美國眾多企業CEO響應健康企業公民（CHR），共同擬定解決方案

從2013年開始，美國心臟協會和40多位美國大企業CEO們共同舉辦圓桌會議，共同致力於設計、測試、評估和擴展出可行的職場健康計劃，建立企業健康文化，幫助員工用簡單的方法，降低罹患心血管疾病和其他慢性疾病的風險，讓企業能創造健康、高績效的員工隊伍，甚至進一步推動業務增長。

美國心臟協會的目標，是在2020年時，將美國國民的健康狀況提升20％。美國心臟協會執行長布朗（Nancy Brown）指出，美國心臟協會和美國大企業CEO們舉辦圓桌會議的努力下，2018年已經有1000多家企業響應成為健康企業公民（CHR），完成健康職場自我評估，其中755家企業更獲得認證，這些企業的員工，加起來已經超過了700萬人。

「在企業所有的資產中，人才是最重要的，我們正致力於發明新藥，需要聰明又有效率的人才，也希望他們能全心全意地工作。」身為藥廠龍頭的默克藥廠執行長佛瑞澤（Kenneth Frazier）認同職場健康的重要性，並且積極實踐員工健康促進計劃。

佛瑞澤也認為，員工想要更長壽、更健康、更有效率的生活，企業若能打造一個促進員工健康的場所，自然而然能促使員工開始重視健康，而不是企業強迫員工促進健康。

職場健康該重視的不只是身體健康，心理健康同樣不容忽視，據相關調查，美國有76%員工有心理困擾，42%被專業醫生診斷為罹患精神疾病。「與慢性病一樣，心理健康狀況是可防治的，企業有責任去創造良好的工作環境，並關注和促進員工心理健康。」布朗表示。

「有鑑於員工的心理健康問題，我們有義務提供有效的協助，心理健康和身體健康一樣重要。」美國護理用品公司強生公司董事長兼執行長戈爾斯基（Alex Gorsky）說。

為鼓勵企業推動職場健康，美國心臟協會也定期舉辦評比，響應企業需進行全面的組織自我評估，衡量公司內部的健康文化和員工的健康狀況，評選出健康企業公民（CHR），進行頒獎認證。

透過健康評估量表、七個心臟健康預測指標，守護員工健康

布朗表示，美國心臟協會致力於為企業創建可行的解決方案，並幫助員工採取簡單的改變，就能大幅降低患心血管疾病和其他慢性疾病的風險。

美國心臟協會為健康企業公民（CHR）推出職場健康解決方案，幫助企業進行自我評估，並提供員工健康評估–My Life Check，透過這套有科學依據的評估系統為員工提供心臟健康評分和改善心臟健康的個人計劃。員工可以藉此管理、改善自身健康狀況，雇主也能了解整體員工的健康狀況，有助企業評估、規劃下一步的健康促進計畫。

據調查顯示，職場健康計劃確實有助於提高響應企業的士氣，員工也感受到自己變得更健康，並樂於接受職場健康計劃，有45％的員工提高產量、36％員工提高工作質量、36％員工減少病假天數，同時也帶來更高的工作滿意度。

My Life Check評估系統希望民眾能通過改變生活進而改善健康，且特色是任何人都可以做出這些改變。其中Life's Simple 7指南，也是重要的心臟健康預測指標：

控制血壓：高血壓是心臟病和中風的主要危險因素。當血壓控制在健康範圍內時，就能減輕心臟、動脈的壓力。 控制膽固醇：高膽固醇可能會造成動脈阻塞，並導致心臟病和中風。 降低血糖：長期高血糖會損害心臟、腎臟、眼睛和神經。 多運動：運動好處多多，對於心臟、膽固醇及血壓等都能帶來好的影響。 健康飲食：健康的飲食是對抗心血管疾病的最佳武器之一，讓吃得均衡、營養成為習慣，如此不但能控制血壓，更能讓生活變得更健康。 控制體重：當減掉多餘的脂肪和不必要的體重時，也能減輕心臟、血管和骨骼的負擔。 戒菸：抽菸除了會致癌，罹患心血管疾病的風險也較高。

本文經康健雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：蕭汎如

核稿編輯：翁世航